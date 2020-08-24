Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності
Сьогодні, 24 серпня, громадяни України святкують 29 річницю Незалежності України.
День Незалежності України - це державне свято, яке щороку відзначається цього дня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.
Саме цей день прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.
"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традиції державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - України", - йдеться в тексті Акта.
У містах України сьогодні відбудуться різноманітні заходи з нагоди національного свята.
Зокрема, в Києві відбудеться Марш захисників України.
Президент Володимир Зеленський разом із дружиною візьме участь в урочистих заходах на Михайлівській і Софійській площах столиці.
Будь ласка, зачекайте...
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В воюющей Украине инфляция в 2,5 раза ниже, чем в мирной Беларуси
Dievs svētī Latviju.
Це явно складає той, хто пише =в Донбасі= і =кулічі=. "Привітали" називається.
Сьомий День Незалежності у війні.
Другий рік - геть говорити не хочеться, шапіто (обійдуся без епітетів).
Вітаю тих, у кого в серці Україна, кому болить її доля, хто захищав і захищає її на фронті та бореться за неї в тилу, як може і чим може, допомагає, долучається, вболіває.
Здоров*я вам, наснаги і щастя.
Дякую і вклоняюся.
. 24 августа в 10.30 мы - участники этой войны, собираемся возле станции метро "Университет", - говорит Забродский.Источник: https://censor.net/v3215105
Скільки боротьби покладено за вільну Україну, скільки ще попереду....
Але мрії здійснюються, нехай і за кількасот років, проте ми маємо НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ !
Власну ДЕРЖАВУ !
Цінуймо, оберігаймо, пишаймося нашою державою !
Слава УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ слава !
Недомірок... Коли на зелену шмарклю вже вінок звалиться !!!
- Як можемо, так і святкуємо... До речі, а в Росії святкують День Незалежності від КОГО чи від ЧОГО? Від СРСР, чи від здорового глузду?
Зараз у них на ту дату день россісі.
День Незалежності - це наше свято свят. Неначе Різдво і Воскресіння одночасно.
29 років тому на уламках імперії з'явилася самостійна Україна. І це день народження нової країни. Але ж постала вона не на порожньому місці, а в продовження тисячолітньої державної традиції. Після майже трьохсот п'ятдесяти років російського панування в Москві твердо були впевнені, ніби Україна навіки вже розчинилася в неосяжних просторах імперії. А вона відродилася. І хіба це не є наше справжнє воскресіння як великого європейського народу?
Своєю волею, своєю незалежністю ми не поступимось ніколи. Добре сказано у святковому зверненні групи Першого грудня: "Україна дихає свободою. Це її кисень".
Вітаю вас, дорогі українці, з цим великим святом - З Днем Незалежності України!
Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше.
Наша країна не постала «нізвідки». Ми пам'ятаємо про боротьбу українських повстанців, дисидентів і політв'язнів за часів СРСР. Про нестримне прагнення до свободи та всі спроби відновлення незалежності. Про «криваві землі», на які нашу країну перетворили режими нацистського та комуністичного тоталітаризму. Пам'ятаємо про незалежність 1917-1921 років, без якої не було би сьогоднішньої України. Пам'ятаємо про зусилля Кирило-Мефодіївців у середині ХІХ століття, про повстання Мазепи, про державність Війська Запорозького XVII-XVIII століть. Про Велике Князівство Литовське, про Київську Русь.
Наша країна не постала «нізвідки». Її історія - глибинна.
У цій історії головною цінністю була свобода. Прагнення свободи від примусу, від насильства, від образи гідності. Свободи від «царя», «фюрера», «вождя», чи «генсека». Україна дихає свободою. Це її кисень.
Але кожна цінність має свою тінь. Тінь нашої свободи - наш анархізм. Ми не хочемо нікому коритися - але часто не хочемо нікого слухати. Ми не хочемо наказів - але часто не хочемо порад. Ми не хочемо муштри - але часто не хочемо об'єднання та командної дії.
Свобода без відповідальності - це анархія. Відповідальність без свободи - це рабство.
Свобода є нашою великою силою, анархізм внаслідок безвідповідальності є нашою великою слабкістю. «Темним боком» нашого місяця.
Незалежність - це необхідна, але недостатня умова для справжньої самостійності, демократії, військової сили, економічного добробуту.
Останнім часом у нашому суспільстві посилюються ці анархічні тенденції. Спільноти розколюються і дрібнішають. Ненависть до тих, хто вчора стояв з тобою по один бік барикади, стає занадто поширеною емоцією. У нас багато лідерів - але мало командних гравців. Багато отаманів - але мало тих, хто має відчуття спільноти. Ми не підбираємо слів - і вживаємо слово «ворог» там, де можна було би обмежитися «опонентом».
Але ненависть і розкол - це слабкість. А українці слабкі тільки тоді, коли самі себе руйнують.
Прагнення свободи - це наше велике здоров'я; анархізм - це наша велика хвороба. Українське суспільство не є «турецькою галерою», воно є зграєю козацьких чайок. Але велике завдання в тому, щоб ці чайки не розплилися хто куди. Щоби вони, попри відмінності, діяли спільно, коли цього вимагає історія.
У цей https://www.ukrinform.ua/tag-den-nezaleznosti День Незалежності ми звертаємося до українського суспільства з закликом усвідомити загрозу розбрату і подолати ці роз'єднавчі тенденції. Наш ворог - у Кремлі; він діє як ззовні, так і через відверто проросійські сили всередині України. Але не варто шукати його серед своїх посестер і побратимів, чи навіть серед своїх опонентів. Захист своєї держави, створення потужної ******** армії та побудова європейської держави на засадах верховенства права і людської гідності є нашим головним пріоритетом і значно важливішим за тактичні відмінності поглядів та інтересів.
Нашим чварам ми можемо протиставити тільки спільну відповідальність: за своє життя, за майбутнє своїх дітей та онуків, за свій народ і за свою країну.
Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше. Ця історія може навчити нас не повторювати колишніх помилок. Українці вміють бути не тільки анархічними - але й солідарними. Наші Майдани нас цього навчили.
З Днем Незалежності!
Слава Україні!
Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків
Україна понад усе!