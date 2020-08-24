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Новини День Незалежності
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Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності

Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, громадяни України святкують 29 річницю Незалежності України.

День Незалежності України - це державне свято, яке щороку відзначається цього дня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Саме цей день прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.

"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традиції державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - України", - йдеться в тексті Акта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці здатні об'єднатися лише на короткий форс-мажор, і це може стати вироком нашій державі, - військовослужбовиця Білозерська

У містах України сьогодні відбудуться різноманітні заходи з нагоди національного свята.

Зокрема, в Києві відбудеться Марш захисників України.

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною візьме участь в урочистих заходах на Михайлівській і Софійській площах столиці.

Автор: 

День Незалежності (701) марш (334) свято (682)


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Топ коментарі
+31
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3505Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5055
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24.08.2020 08:20
+29
https://postimg.cc/pm2X9Q2V

Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3696
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24.08.2020 08:18
+26
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 4102
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24.08.2020 08:17
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24.08.2020 08:16 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 4102
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24.08.2020 08:17 Відповісти
https://naviny.by/new/20200824/1598243614-v-voyuyushchey-ukraine-inflyaciya-v-25-raza-nizhe-chem-v-mirnoy-belarusi

В воюющей Украине инфляция в 2,5 раза ниже, чем в мирной Беларуси
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24.08.2020 08:17 Відповісти
Сплюнь швиденько і по дереву постукай.
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24.08.2020 08:38 Відповісти
https://postimg.cc/pm2X9Q2V

Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3696
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24.08.2020 08:18 Відповісти
У країні Свято Незалежності , а ти провокатор ......Навіть тут заробляєш гроші
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24.08.2020 09:17 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3505Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5055
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24.08.2020 08:20 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7361Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 4790
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24.08.2020 08:21 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7158Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3453Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5012Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 8300Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5234Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 6366
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24.08.2020 08:21 Відповісти
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24.08.2020 08:39 Відповісти
зачем сюда совать это дерьмо!? мало других тем?
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24.08.2020 08:49 Відповісти
У К Р А И Н А -- 7 букв
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24.08.2020 08:59 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7573
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24.08.2020 09:02 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 9380
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24.08.2020 08:22 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 6761
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24.08.2020 08:22 Відповісти
Slava Ukraine !
Dievs svētī Latviju.
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24.08.2020 08:24 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 6619Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 8418
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24.08.2020 08:27 Відповісти
Та дідусь розказував. Багато чого розказував. З самого початку війни. Не здивуюсь, якщо на 1000 років засекретять. Бо інакше скрєпи рухнуть.
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24.08.2020 08:41 Відповісти
Не переживай... До того часу, коли знімуть гриф секретності, або миші архіви поїдять, або пожежа в архіві буде... Потомки тих, хто запалив ту війну, не захочуть, щоб люди дізналися правду...
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24.08.2020 09:29 Відповісти
Та йух на них. Головне тут- першим повинен був напасти СССР, але в силу свого роспі-дяйства - не встиг. Крапка.
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24.08.2020 14:42 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 1952Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 6668
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24.08.2020 08:29 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3780
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24.08.2020 08:30 Відповісти
шас проверю .....
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24.08.2020 08:33 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 4915
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24.08.2020 08:47 Відповісти
С Праздником! Пусть лопнет от злости побольше репоедов.
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24.08.2020 08:31 Відповісти
Они все сейчас на бутылках сидят, страхуются от разрыва
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24.08.2020 08:36 Відповісти
Зі святом, українці!!!
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24.08.2020 08:33 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7490
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24.08.2020 08:37 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 1734
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24.08.2020 08:37 Відповісти
Спасибо Google за поздравления
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24.08.2020 08:40 Відповісти
Всех украинцев с праздником! Лаптеногим взорваных пердаков!
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 2017
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24.08.2020 08:44 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 7167
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24.08.2020 09:06 Відповісти
Всім українцям бажаю козацької завзятості, та доброї вдачі. А московитам, українським ватникам, та іншим мишебратьям, бажаю вічного похмілля. І щоб на те похмілля вам чарка попереко глотки ставала. А в тих глотках, та ще щоб щетина впоперек повиростала. Ось так.
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24.08.2020 08:46 Відповісти
В нас кажуть ... .*Щоб пір*я в роті виросло *
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24.08.2020 08:50 Відповісти
Хто там знає, що краще, щетина, чи пір'я. Треба в москалів спитати.
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24.08.2020 08:55 Відповісти
Кстати что-то ЗЕбилов не видно! Наверное это не их праздник!
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24.08.2020 08:47 Відповісти
Про заголовок і неприпустимий текст у першому абзаці написала Адміністратору.
Це явно складає той, хто пише =в Донбасі= і =кулічі=. "Привітали" називається.

Сьомий День Незалежності у війні.
Другий рік - геть говорити не хочеться, шапіто (обійдуся без епітетів).

Вітаю тих, у кого в серці Україна, кому болить її доля, хто захищав і захищає її на фронті та бореться за неї в тилу, як може і чим може, допомагає, долучається, вболіває.
Здоров*я вам, наснаги і щастя.
Дякую і вклоняюся.
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24.08.2020 08:50 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 2183
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24.08.2020 08:51 Відповісти
Дякую Вам !
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24.08.2020 08:55 Відповісти
Марш Независимости, который состоится 24 августа, возглавят Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош.Источник: https://censor.net/v3215105

. 24 августа в 10.30 мы - участники этой войны, собираемся возле станции метро "Университет", - говорит Забродский.Источник: https://censor.net/v3215105
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24.08.2020 08:55 Відповісти
с днюхой Украина!
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24.08.2020 08:59 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 5179
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24.08.2020 08:59 Відповісти
Вітаю із св'ятом Незалежності, нас українців!
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24.08.2020 09:03 Відповісти
Де б ми не були.
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24.08.2020 09:04 Відповісти
Вітаю всіх Українців, по всьому світові, з Днем Незалежності України!
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 3290
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24.08.2020 09:03 Відповісти
Дякую.
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24.08.2020 09:04 Відповісти
Сегодня в Украине отмечают День Независимости - Цензор.НЕТ 8012
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24.08.2020 09:05 Відповісти
И подтереться бы не помешало.
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24.08.2020 09:11 Відповісти
Вітаю всіх УКРАЇНЦІВ з великим святом !
Скільки боротьби покладено за вільну Україну, скільки ще попереду....
Але мрії здійснюються, нехай і за кількасот років, проте ми маємо НЕЗАЛЕЖНУ УКРАЇНУ !
Власну ДЕРЖАВУ !
Цінуймо, оберігаймо, пишаймося нашою державою !
Слава УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ слава !
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24.08.2020 09:07 Відповісти
Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності - Цензор.НЕТ 8279
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24.08.2020 09:18 Відповісти
І кіт з "тризубом" на лобі...
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24.08.2020 09:32 Відповісти
Зі святом українці !!!
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24.08.2020 09:07 Відповісти
З Днем Незалежності, люба Україно!!
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24.08.2020 09:15 Відповісти
Смерть ворогам України!!!
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24.08.2020 09:15 Відповісти
... зеленський повернув країну у часи януковича, коли День Незалежності був ну не таке вже і свято, ніяких парадів, ніяких урочистих святкувань, ніякої гордості за свою країну, ніяких відчуттів, що ти Українець, коли "та я поїду краще картоплю копати, бо шо то за свято"...
Недомірок... Коли на зелену шмарклю вже вінок звалиться !!!
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24.08.2020 09:18 Відповісти
белоруссия ему урок
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24.08.2020 09:22 Відповісти
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм i ми, браття, у своїй сторонці.
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24.08.2020 09:20 Відповісти
ЗГИНУТЬ НАШІ ЗЕЛЕНЕНЬКІ ЯК РОСА НА СОНЦІ
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24.08.2020 10:04 Відповісти
Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності - Цензор.НЕТ 8110
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24.08.2020 09:21 Відповісти
смотрите не напивайтесь сильно
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24.08.2020 09:25 Відповісти
- Што это у вас, "хахлы", за праздник такой - "День незалежнасти"? Даже отметить по-человечески, не можете... То-ли у нас, День Независимости России отмечают! С размахом!!!...
- Як можемо, так і святкуємо... До речі, а в Росії святкують День Незалежності від КОГО чи від ЧОГО? Від СРСР, чи від здорового глузду?
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24.08.2020 09:38 Відповісти
Якщо мені не підводить пам'ять Орда святкувала день незалежності доки не дійшло що не від ні чого.
Зараз у них на ту дату день россісі.
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24.08.2020 10:09 Відповісти
А ти думаєш, вони різницю розуміють? ... Для них яка-завгодно пам"ятна дата - напиться до нестями... "Нам, татарам, всё равно - что водка, что пулемёт... Лишь бы с ног валило... " (******* расейське прислів"я).
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24.08.2020 10:15 Відповісти
Всех с Праздником. Моя люба ненька Україно, вітаю тебе з Днем Незалежності!
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24.08.2020 09:43 Відповісти
Вітаю всіх зі святом,друзі! Україна обов"язково буде незалежною,єдиною та в межах кордонів 1991 року! Смерть рашистським окупантам та колаборантам!
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24.08.2020 09:57 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2020/08/24/pryvitannya-petra-poroshenka-iz-dnem-nezalezhnosti-********/ Привітання Петра Порошенка із Днем Незалежності України

День Незалежності - це наше свято свят. Неначе Різдво і Воскресіння одночасно.
29 років тому на уламках імперії з'явилася самостійна Україна. І це день народження нової країни. Але ж постала вона не на порожньому місці, а в продовження тисячолітньої державної традиції. Після майже трьохсот п'ятдесяти років російського панування в Москві твердо були впевнені, ніби Україна навіки вже розчинилася в неосяжних просторах імперії. А вона відродилася. І хіба це не є наше справжнє воскресіння як великого європейського народу?
Своєю волею, своєю незалежністю ми не поступимось ніколи. Добре сказано у святковому зверненні групи Першого грудня: "Україна дихає свободою. Це її кисень".
Вітаю вас, дорогі українці, з цим великим святом - З Днем Незалежності України!
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24.08.2020 09:57 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/************-potribno-usvidomyty-zahrozu-rozbratu-initsiatyvna-hrupa-pershoho-hrudnya-/30797208.html Звернення Ініціативної групи "Першого грудня"

Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше.
Наша країна не постала «нізвідки». Ми пам'ятаємо про боротьбу українських повстанців, дисидентів і політв'язнів за часів СРСР. Про нестримне прагнення до свободи та всі спроби відновлення незалежності. Про «криваві землі», на які нашу країну перетворили режими нацистського та комуністичного тоталітаризму. Пам'ятаємо про незалежність 1917-1921 років, без якої не було би сьогоднішньої України. Пам'ятаємо про зусилля Кирило-Мефодіївців у середині ХІХ століття, про повстання Мазепи, про державність Війська Запорозького XVII-XVIII століть. Про Велике Князівство Литовське, про Київську Русь.
Наша країна не постала «нізвідки». Її історія - глибинна.
У цій історії головною цінністю була свобода. Прагнення свободи від примусу, від насильства, від образи гідності. Свободи від «царя», «фюрера», «вождя», чи «генсека». Україна дихає свободою. Це її кисень.
Але кожна цінність має свою тінь. Тінь нашої свободи - наш анархізм. Ми не хочемо нікому коритися - але часто не хочемо нікого слухати. Ми не хочемо наказів - але часто не хочемо порад. Ми не хочемо муштри - але часто не хочемо об'єднання та командної дії.
Свобода без відповідальності - це анархія. Відповідальність без свободи - це рабство.
Свобода є нашою великою силою, анархізм внаслідок безвідповідальності є нашою великою слабкістю. «Темним боком» нашого місяця.
Незалежність - це необхідна, але недостатня умова для справжньої самостійності, демократії, військової сили, економічного добробуту.
Останнім часом у нашому суспільстві посилюються ці анархічні тенденції. Спільноти розколюються і дрібнішають. Ненависть до тих, хто вчора стояв з тобою по один бік барикади, стає занадто поширеною емоцією. У нас багато лідерів - але мало командних гравців. Багато отаманів - але мало тих, хто має відчуття спільноти. Ми не підбираємо слів - і вживаємо слово «ворог» там, де можна було би обмежитися «опонентом».
Але ненависть і розкол - це слабкість. А українці слабкі тільки тоді, коли самі себе руйнують.
Прагнення свободи - це наше велике здоров'я; анархізм - це наша велика хвороба. Українське суспільство не є «турецькою галерою», воно є зграєю козацьких чайок. Але велике завдання в тому, щоб ці чайки не розплилися хто куди. Щоби вони, попри відмінності, діяли спільно, коли цього вимагає історія.
У цей https://www.ukrinform.ua/tag-den-nezaleznosti День Незалежності ми звертаємося до українського суспільства з закликом усвідомити загрозу розбрату і подолати ці роз'єднавчі тенденції. Наш ворог - у Кремлі; він діє як ззовні, так і через відверто проросійські сили всередині України. Але не варто шукати його серед своїх посестер і побратимів, чи навіть серед своїх опонентів. Захист своєї держави, створення потужної ******** армії та побудова європейської держави на засадах верховенства права і людської гідності є нашим головним пріоритетом і значно важливішим за тактичні відмінності поглядів та інтересів.
Нашим чварам ми можемо протиставити тільки спільну відповідальність: за своє життя, за майбутнє своїх дітей та онуків, за свій народ і за свою країну.
Незалежній Україні вже 29 років. Але насправді значно, значно більше. Ця історія може навчити нас не повторювати колишніх помилок. Українці вміють бути не тільки анархічними - але й солідарними. Наші Майдани нас цього навчили.
З Днем Незалежності!
Слава Україні!
Олександра Гнатюк, Володимир Єрмоленко, Євген Захаров, Йосип Зісельс, Ігор Козловський, Мирослав Маринович, Ігор Юхновський, Ярослав Яцків
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24.08.2020 09:59 Відповісти
Вітаю зі Святом,Люба Україна!
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24.08.2020 10:16 Відповісти
усіх з Днем залежності... залежності від любові до УКРАЇНИ..
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24.08.2020 10:36 Відповісти
Щирі вітання з Днем Незалежності!
Україна понад усе!
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24.08.2020 11:22 Відповісти
 
 