Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, громадяни України святкують 29 річницю Незалежності України.

День Незалежності України - це державне свято, яке щороку відзначається цього дня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Саме цей день прийнято вважати датою створення держави Україна в її сучасному вигляді.

"Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традиції державотворення на Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави - України", - йдеться в тексті Акта.

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У містах України сьогодні відбудуться різноманітні заходи з нагоди національного свята.

Зокрема, в Києві відбудеться Марш захисників України.

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною візьме участь в урочистих заходах на Михайлівській і Софійській площах столиці.