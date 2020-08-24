Центр Киева усиленно охраняют правоохранители

Центр Киева, где должны пройти торжества ко Дню Независимости с участием Президента, усиленно охраняют правоохранители.

Улицы перекрыты для автотранспорта и пешеходов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, вдоль Аллее Героев Небесной Сотни и на улице Институтской пока, кроме правоохранителей, работают коммунальщики. Они зажигают лампадки у портретов погибших героев.

Также беспрецедентные меры безопасности - в районе Софийской и Михайловской площадей, где со всех сторон на вход на площади установлены металлические рамки с металлоискателями. Кроме того, вдоль части улицы Владимирской установлено металлическое ограждение, стоят полицейские.

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В этой части города также дежурят медицинские бригады, пожарные, полиция диалога.

На Софийской площади собираются представители различных родов войск для участия в торжествах. На площади установлена ​​сцена, расставлены стулья для гостей. Люди выстроились в очередь на входах на площади. Также огромная очередь из представителей СМИ.