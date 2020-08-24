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Новости День Независимости
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Центр Киева усиленно охраняют правоохранители

Центр Киева усиленно охраняют правоохранители

Центр Киева, где должны пройти торжества ко Дню Независимости с участием Президента, усиленно охраняют правоохранители.

Улицы перекрыты для автотранспорта и пешеходов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, вдоль Аллее Героев Небесной Сотни и на улице Институтской пока, кроме правоохранителей, работают коммунальщики. Они зажигают лампадки у портретов погибших героев.

Также беспрецедентные меры безопасности - в районе Софийской и Михайловской площадей, где со всех сторон на вход на площади установлены металлические рамки с металлоискателями. Кроме того, вдоль части улицы Владимирской установлено металлическое ограждение, стоят полицейские.

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В этой части города также дежурят медицинские бригады, пожарные, полиция диалога.

На Софийской площади собираются представители различных родов войск для участия в торжествах. На площади установлена ​​сцена, расставлены стулья для гостей. Люди выстроились в очередь на входах на площади. Также огромная очередь из представителей СМИ.

Автор: 

День Независимости (1196) Киев (25472) Нацполиция (16425) праздник (1691)


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Топ комментарии
+9
с днюхой Украина!
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24.08.2020 09:00
+7
Да купите бубочке памперс!
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24.08.2020 09:00
+7
Вчера Гетьман без охраны ходил доверяет своему народу! Сегодня крысёныш выйдет из нору с кучей охраны видно народу который за него проголосовал не доверяет!
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24.08.2020 09:02
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с днюхой Украина!
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24.08.2020 09:00 Ответить
Да купите бубочке памперс!
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24.08.2020 09:00 Ответить
А як Ви гадаєте, чому така "дірка" в Держбюджеті?
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24.08.2020 09:29 Ответить
не обзывай потужного пирожника бубочкой.
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24.08.2020 11:59 Ответить
Вчера Гетьман без охраны ходил доверяет своему народу! Сегодня крысёныш выйдет из нору с кучей охраны видно народу который за него проголосовал не доверяет!
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24.08.2020 09:02 Ответить
Центр Киева усиленно охраняют правоохранители - Цензор.НЕТ 3686
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24.08.2020 09:03 Ответить
сцена і трансляція це те, чого не рішається зробити бацька для зняття напруги у мінську і білорусі...зроби, хай виговоряться
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24.08.2020 09:03 Ответить
Главссыкун уже на месте?
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24.08.2020 09:16 Ответить
не, на мальдивах или в Марбелле.
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24.08.2020 09:21 Ответить
А яке ж без попа в неділлю свято? Приходиться ідти.
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24.08.2020 09:27 Ответить
Смотрю прамую речь! А Ослик то наш уже под веществами!
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24.08.2020 09:29 Ответить
А оно всегда под веществами.Конченый нарик,что тут говорить..
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24.08.2020 11:07 Ответить
Моя порада - чем смотреть такую муть, лучше выпить и уснуть.
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24.08.2020 09:32 Ответить
 
 