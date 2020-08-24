Центр Києва посилено охороняють правоохоронці

Центр Києва, де мають відбутися урочистості до Дня Незалежності за участю Президента, посилено охороняють правоохоронці.

Вулиці перекрито для автотранспорту і пішоходів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, вздовж Алеї Героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській наразі, окрім правоохоронців, працюють комунальники. Вони запалюють лампадки біля портретів загиблих героїв.

Також безпрецедентні заходи безпеки — в районі Софійської та Михайлівської площ, де з усіх сторін на вхід до площ встановлено металеві рамки з металошукачами. Окрім того, вздовж частини вулиці Володимирської встановлено металеву огорожу, стоять поліцейські.

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В цій частині міста також чергують медичні бригади, пожежні, поліція діалогу.

На Софійській площі збираються представники різних родів військ для участі в урочистостях. На площі встановлено сцену, розставлені стільці для сидіння гостей. Люди вишикувалися у чергу на входах до площі. Також величезна черга з представників ЗМІ.