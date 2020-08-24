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Новини День Незалежності
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Центр Києва посилено охороняють правоохоронці

Центр Києва посилено охороняють правоохоронці

Центр Києва, де мають відбутися урочистості до Дня Незалежності за участю Президента, посилено охороняють правоохоронці.

Вулиці перекрито для автотранспорту і пішоходів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, вздовж Алеї Героїв Небесної сотні на вулиці Інститутській наразі, окрім правоохоронців, працюють комунальники. Вони запалюють лампадки біля портретів загиблих героїв.

Також безпрецедентні заходи безпеки — в районі Софійської та Михайлівської площ, де з усіх сторін на вхід до площ встановлено металеві рамки з металошукачами. Окрім того, вздовж частини вулиці Володимирської встановлено металеву огорожу, стоять поліцейські.

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В цій частині міста також чергують медичні бригади, пожежні, поліція діалогу.

На Софійській площі збираються представники різних родів військ для участі в урочистостях. На площі встановлено сцену, розставлені стільці для сидіння гостей. Люди вишикувалися у чергу на входах до площі. Також величезна черга з представників ЗМІ.

Автор: 

День Незалежності (701) Київ (19408) Нацполіція (15130) свято (682)


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Топ коментарі
+9
с днюхой Украина!
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24.08.2020 09:00
+7
Да купите бубочке памперс!
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24.08.2020 09:00
+7
Вчера Гетьман без охраны ходил доверяет своему народу! Сегодня крысёныш выйдет из нору с кучей охраны видно народу который за него проголосовал не доверяет!
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24.08.2020 09:02
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с днюхой Украина!
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24.08.2020 09:00 Відповісти
Да купите бубочке памперс!
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24.08.2020 09:00 Відповісти
А як Ви гадаєте, чому така "дірка" в Держбюджеті?
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24.08.2020 09:29 Відповісти
не обзывай потужного пирожника бубочкой.
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24.08.2020 11:59 Відповісти
Вчера Гетьман без охраны ходил доверяет своему народу! Сегодня крысёныш выйдет из нору с кучей охраны видно народу который за него проголосовал не доверяет!
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24.08.2020 09:02 Відповісти
Центр Киева усиленно охраняют правоохранители - Цензор.НЕТ 3686
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24.08.2020 09:03 Відповісти
сцена і трансляція це те, чого не рішається зробити бацька для зняття напруги у мінську і білорусі...зроби, хай виговоряться
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24.08.2020 09:03 Відповісти
Главссыкун уже на месте?
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24.08.2020 09:16 Відповісти
не, на мальдивах или в Марбелле.
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24.08.2020 09:21 Відповісти
А яке ж без попа в неділлю свято? Приходиться ідти.
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24.08.2020 09:27 Відповісти
Смотрю прамую речь! А Ослик то наш уже под веществами!
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24.08.2020 09:29 Відповісти
А оно всегда под веществами.Конченый нарик,что тут говорить..
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24.08.2020 11:07 Відповісти
Моя порада - чем смотреть такую муть, лучше выпить и уснуть.
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24.08.2020 09:32 Відповісти
 
 