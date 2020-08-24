Зеленский почтил память павших защитников Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой возложили цветы к Стене памяти погибших защитников с начала российской агрессии против Украины.

После почтения памяти погибших героев Президент и первая леди отправились на Софийскую площадь, где проходит официальная торжественная церемония празднования Дня Независимости, сообщает Цензор.НЕТ.

Стена памяти погибших за Украину - стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской в центре Киева.

На 11-х частях Стены памяти размещены фотографии и информация о более 4000 погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Украину.

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