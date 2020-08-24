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Новости День Независимости
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Зеленский почтил память павших защитников Украины

Зеленский почтил память павших защитников Украины

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой возложили цветы к Стене памяти погибших защитников с начала российской агрессии против Украины.

После почтения памяти погибших героев Президент и первая леди отправились на Софийскую площадь, где проходит официальная торжественная церемония празднования Дня Независимости, сообщает Цензор.НЕТ.

Стена памяти погибших за Украину - стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской в центре Киева.

На 11-х частях Стены памяти размещены фотографии и информация о более 4000 погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Украину.

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Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210) память (1491) военнослужащие (6096) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+12
Жодної патріотичної пісні, нічого...
Якісь фанфари.
Сумую за бандерівськими мелодіями.
Нова влада їх цурається. А отже демонструє справжнє ставлення до незалежності.
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24.08.2020 09:42
+11
Не дивлюся і не хочу дивитися це святкування ЗЕнезалежності, бо це знущання над Незалежністю України.
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24.08.2020 09:44
+9
это не праздник Зеленского а вынужденная акция. И пусть этот дезертир сколько угодно хвастливо визжит про 29 дней перемирия, очевидно только одно - Зеленая срань ведет Украину по пути Молдовы - Приднестровья . и снятия санкций с РФ.
Но зеленые приходят и уходят, а Украина остается. Всех с праздником
Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6135
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24.08.2020 09:50
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Сценарій ''Ходи ветеранів'' ЗЕ. Першими підуть ті хто ухилився від призову 4р(колону очолить ЗЕ) Другими підуть ті хто тікав від повісток в армію 2-3 р Третя колона це дизертири,зрадники та колаборанти(головує Єрмак) Далі-фотографи,онаністи,збоченці,содоміти,тамади та інші СН.
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24.08.2020 09:38 Ответить
Свиноферма навіть в темі про пам'ять загиблих захисників України спішить висратись. Це все, що треба знати про соєву свиноферму Свиночолого.
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24.08.2020 09:45 Ответить
Заметь - при Порохе такого не было...
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24.08.2020 09:53 Ответить
Хоть гимн на пианино не сыграл и на том спасибо...
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24.08.2020 09:39 Ответить
еще не вечер..
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24.08.2020 09:58 Ответить
Думаешь, не засцыт?
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24.08.2020 10:00 Ответить
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297540438489006085 6 ч

по поводу:
почему Зеленский решил появиться на День Независимости на площади Михайловского Собора?
Потому что его политтехнологи уж знают, что собрать нужное количество людей на Майдан, чтобы показать "всеобщую поддержку яйцезеленого" они не смогут.
Михайловская намного меньше
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24.08.2020 09:42 Ответить
Ну люди соберутся на Михайловской, а потом же пойдут гулять... И на Крещатик, и на Банковую могут зайти...
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24.08.2020 09:48 Ответить
Жодної патріотичної пісні, нічого...
Якісь фанфари.
Сумую за бандерівськими мелодіями.
Нова влада їх цурається. А отже демонструє справжнє ставлення до незалежності.
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24.08.2020 09:42 Ответить
Не дивлюся і не хочу дивитися це святкування ЗЕнезалежності, бо це знущання над Незалежністю України.
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24.08.2020 09:44 Ответить
через не могу, через рвотный рефлекс, а смотреть надо.чтобы понимать всю гнилую сущность это власти и ее "попутчиков".Когда слова ничего не стоят. Даже главный ОПЗЖоповец Медведчук вроде как поздравил украинцев с празником, но при этом вылил бочку дерьма на саму независимость
https://ua24ua.net/tri-glavnih-vraga-ukraini-ili-itogi-29-let-nezavisimosti/

Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 9999
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24.08.2020 09:58 Ответить
Я і так розумію гнилу суть зевлади, а таких коментаторів, які вище нагидили вже нічого не навчить.
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24.08.2020 10:06 Ответить
это не праздник Зеленского а вынужденная акция. И пусть этот дезертир сколько угодно хвастливо визжит про 29 дней перемирия, очевидно только одно - Зеленая срань ведет Украину по пути Молдовы - Приднестровья . и снятия санкций с РФ.
Но зеленые приходят и уходят, а Украина остается. Всех с праздником
Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6135
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24.08.2020 09:50 Ответить
А также он посетил "мемориал павших в боях на востоке страны ив Крыму бойцов легендарного штурмового батальона , краснознаменного им " 95Квартала" и их рояля"
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24.08.2020 11:03 Ответить
 
 