Зеленский почтил память павших защитников Украины
Президент Владимир Зеленский вместе с супругой возложили цветы к Стене памяти погибших защитников с начала российской агрессии против Украины.
После почтения памяти погибших героев Президент и первая леди отправились на Софийскую площадь, где проходит официальная торжественная церемония празднования Дня Независимости, сообщает Цензор.НЕТ.
Стена памяти погибших за Украину - стена Михайловского Златоверхого монастыря вдоль улицы Трехсвятительской в центре Киева.
На 11-х частях Стены памяти размещены фотографии и информация о более 4000 погибших военнослужащих Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, сотрудников Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и Национальной полиции, а также добровольцев, отдавших свои жизни, защищая Украину.
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по поводу:
почему Зеленский решил появиться на День Независимости на площади Михайловского Собора?
Потому что его политтехнологи уж знают, что собрать нужное количество людей на Майдан, чтобы показать "всеобщую поддержку яйцезеленого" они не смогут.
Михайловская намного меньше
Якісь фанфари.
Сумую за бандерівськими мелодіями.
Нова влада їх цурається. А отже демонструє справжнє ставлення до незалежності.
https://ua24ua.net/tri-glavnih-vraga-ukraini-ili-itogi-29-let-nezavisimosti/
Но зеленые приходят и уходят, а Украина остается. Всех с праздником