Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України
Президент Володимир Зеленський разом із дружиною поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників з початку російської агресії проти України.
Після вшанування пам'яті загиблих героїв Президент і перша леді вирушили на Софійську площу, де відбувається офіційна урочиста церемонія святкування Дня Незалежності, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стіна пам'яті загиблих за Україну - стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської в центрі Києва.
На 11-ти частинах Стіни пам'яті розміщено фотографії та інформацію про понад 4000 загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців, які віддали свої життя, захищаючи Україну.
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по поводу:
почему Зеленский решил появиться на День Независимости на площади Михайловского Собора?
Потому что его политтехнологи уж знают, что собрать нужное количество людей на Майдан, чтобы показать "всеобщую поддержку яйцезеленого" они не смогут.
Михайловская намного меньше
Якісь фанфари.
Сумую за бандерівськими мелодіями.
Нова влада їх цурається. А отже демонструє справжнє ставлення до незалежності.
https://ua24ua.net/tri-glavnih-vraga-ukraini-ili-itogi-29-let-nezavisimosti/
Но зеленые приходят и уходят, а Украина остается. Всех с праздником