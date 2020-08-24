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Новини День Незалежності
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Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України

Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників з початку російської агресії проти України.

Після вшанування пам'яті загиблих героїв Президент і перша леді вирушили на Софійську площу, де відбувається офіційна урочиста церемонія святкування Дня Незалежності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стіна пам'яті загиблих за Україну - стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської в центрі Києва.

На 11-ти частинах Стіни пам'яті розміщено фотографії та інформацію про понад 4000 загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23667) пам’ять (1183) військовослужбовці (4703) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+12
Жодної патріотичної пісні, нічого...
Якісь фанфари.
Сумую за бандерівськими мелодіями.
Нова влада їх цурається. А отже демонструє справжнє ставлення до незалежності.
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24.08.2020 09:42
+11
Не дивлюся і не хочу дивитися це святкування ЗЕнезалежності, бо це знущання над Незалежністю України.
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24.08.2020 09:44
+9
это не праздник Зеленского а вынужденная акция. И пусть этот дезертир сколько угодно хвастливо визжит про 29 дней перемирия, очевидно только одно - Зеленая срань ведет Украину по пути Молдовы - Приднестровья . и снятия санкций с РФ.
Но зеленые приходят и уходят, а Украина остается. Всех с праздником
Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6135
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24.08.2020 09:50
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Сценарій ''Ходи ветеранів'' ЗЕ. Першими підуть ті хто ухилився від призову 4р(колону очолить ЗЕ) Другими підуть ті хто тікав від повісток в армію 2-3 р Третя колона це дизертири,зрадники та колаборанти(головує Єрмак) Далі-фотографи,онаністи,збоченці,содоміти,тамади та інші СН.
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24.08.2020 09:38 Відповісти
Свиноферма навіть в темі про пам'ять загиблих захисників України спішить висратись. Це все, що треба знати про соєву свиноферму Свиночолого.
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24.08.2020 09:45 Відповісти
Заметь - при Порохе такого не было...
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24.08.2020 09:53 Відповісти
Хоть гимн на пианино не сыграл и на том спасибо...
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24.08.2020 09:39 Відповісти
еще не вечер..
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24.08.2020 09:58 Відповісти
Думаешь, не засцыт?
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24.08.2020 10:00 Відповісти
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis https://twitter.com/13Hellis_13 @13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13/status/1297540438489006085 6 ч

по поводу:
почему Зеленский решил появиться на День Независимости на площади Михайловского Собора?
Потому что его политтехнологи уж знают, что собрать нужное количество людей на Майдан, чтобы показать "всеобщую поддержку яйцезеленого" они не смогут.
Михайловская намного меньше
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24.08.2020 09:42 Відповісти
Ну люди соберутся на Михайловской, а потом же пойдут гулять... И на Крещатик, и на Банковую могут зайти...
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24.08.2020 09:48 Відповісти
Жодної патріотичної пісні, нічого...
Якісь фанфари.
Сумую за бандерівськими мелодіями.
Нова влада їх цурається. А отже демонструє справжнє ставлення до незалежності.
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24.08.2020 09:42 Відповісти
Не дивлюся і не хочу дивитися це святкування ЗЕнезалежності, бо це знущання над Незалежністю України.
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24.08.2020 09:44 Відповісти
через не могу, через рвотный рефлекс, а смотреть надо.чтобы понимать всю гнилую сущность это власти и ее "попутчиков".Когда слова ничего не стоят. Даже главный ОПЗЖоповец Медведчук вроде как поздравил украинцев с празником, но при этом вылил бочку дерьма на саму независимость
https://ua24ua.net/tri-glavnih-vraga-ukraini-ili-itogi-29-let-nezavisimosti/

Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 9999
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24.08.2020 09:58 Відповісти
Я і так розумію гнилу суть зевлади, а таких коментаторів, які вище нагидили вже нічого не навчить.
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24.08.2020 10:06 Відповісти
это не праздник Зеленского а вынужденная акция. И пусть этот дезертир сколько угодно хвастливо визжит про 29 дней перемирия, очевидно только одно - Зеленая срань ведет Украину по пути Молдовы - Приднестровья . и снятия санкций с РФ.
Но зеленые приходят и уходят, а Украина остается. Всех с праздником
Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України - Цензор.НЕТ 6135
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24.08.2020 09:50 Відповісти
А также он посетил "мемориал павших в боях на востоке страны ив Крыму бойцов легендарного штурмового батальона , краснознаменного им " 95Квартала" и их рояля"
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24.08.2020 11:03 Відповісти
 
 