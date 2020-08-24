Зеленський ушанував пам'ять полеглих захисників України

Президент Володимир Зеленський разом із дружиною поклали квіти до Стіни пам'яті загиблих захисників з початку російської агресії проти України.

Після вшанування пам'яті загиблих героїв Президент і перша леді вирушили на Софійську площу, де відбувається офіційна урочиста церемонія святкування Дня Незалежності, повідомляє Цензор.НЕТ.

Стіна пам'яті загиблих за Україну - стіна Михайлівського Золотоверхого монастиря вздовж вулиці Трьохсвятительської в центрі Києва.

На 11-ти частинах Стіни пам'яті розміщено фотографії та інформацію про понад 4000 загиблих військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців, які віддали свої життя, захищаючи Україну.

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