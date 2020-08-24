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Новости Обмен пленными
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Украина своих не оставляет: готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский

Украина своих не оставляет: готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст никому "свое счастье и территории", а также не оставит своих граждан.

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня Независимости, передает Цензор.НЕТ.

"Ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим... Для нас нет значения это 131 пленник Кремля, 24 моряка, или 45 украинцев в Ухани или 11 погибших во время авиакатастрофы, к сожалению. За одного разведчика мы готовы отдать тысячу, потому что Украина своих не оставляет", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парад будет после возвращения людей и территорий, - Зеленский

Автор: 

День Независимости (1196) Зеленский (20210) пленные (2126)


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Топ комментарии
+48
сказал тот кто бросил медика умирать а сам три дня курил на даче айкосы
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24.08.2020 11:03
+41
Цинічна брехлива мразота!
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24.08.2020 11:02
+39
Украина своих не оставляет: готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3141
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24.08.2020 11:01
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PS: Как бы не загнулся, от передозировки...
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24.08.2020 13:14 Ответить
Дно.
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24.08.2020 12:19 Ответить
Згадаймо про ті так звані обміни якими він так піарится ,перший обмін( вже точно не памятаю цифри ну близькі до того) по моєму наших 36 на 75 терористів звільнили українських моряків які були визнані міжнародним трибуналом незаконо засуджені і за два дні до обміну на росію накладались міжнародні санкції за порушення морського права і ще були звільнені деякілька політв'язнів кремля .Натомість були випущені терористи і різна мерзота як:цемах,харківські терористи ,берутівці,ті хто вбивав українців ітп.Другий обмін ще більш вражаючий обміняли 70 наших на 125 їхіх. На жаль серед тих наших лише 12військовополонені ,2 з тих "наших"виявилися бойовиками лднр,решта криміналітет ,різні таксисти і взагалі нікому невідомі.,при тому що в полоні бойовиків залишаєтся понад триста наших військовополонених,разом з тим відпустили всіх терористів і різну мерзоту .Тому хай не пишаєтся тим обміном він був провальний для України.
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24.08.2020 12:48 Ответить
Журавль на совести этого паскудника...
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24.08.2020 13:38 Ответить
это зэ чмо портит для Украины все свято
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24.08.2020 14:30 Ответить
Зеленський напевно сходив в ОПУ і з Єрмаком подався в тил до ворога де набрав в полон з тисячу бранців, і тепер йому легко їх обмінювати. Взагалі до закінчення війни ніяких обмінів з ворогом!
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24.08.2020 14:32 Ответить
Это да. У нас тут преимущество большое - на Дамбас заехал, а там же все предатели Родины, и лови-нехочу. Ткни пальцем - и в мразь попадешь или в иуду. Наловил скота совкового, сменял. Но имхо их лучше куда-то менять на деньги. На кавказ в аулы рабами огородными.
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24.08.2020 14:44 Ответить
Да отдавай уже 40 млн. за одного. Чтоб кацапне долго не возиться.
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24.08.2020 14:49 Ответить
Наркоман кончений.
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24.08.2020 18:03 Ответить
Нахабний брехливий бидлячий клоун.
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24.08.2020 21:21 Ответить
Неужели есть идиоты которые ведутся на пафосные речи? Отдавать убийц безоружных парней на Майдане или менять международного преступника прикрываясь заботой об украинцах это по сути предательство. Все прекрасно понимают, что путлеровские псы задержат еще сотни наших соотечествеников чтобы пополнять обменный фонд. Пока в Украине есть великий меняло, рашисткие мрази могут быть спокойны, какое бы они преступление не совершили их все равно обменяют. Здесь главное не стать 200-м.
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24.08.2020 23:44 Ответить
Себя отдай. Клоун
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25.08.2020 09:25 Ответить
Пи дишь , как Троцкий ( Петя ) .
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25.08.2020 12:53 Ответить
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