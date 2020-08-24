Украина своих не оставляет: готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст никому "свое счастье и территории", а также не оставит своих граждан.

Об этом глава государства сказал во время праздничной речи в Киеве по случаю Дня Независимости, передает Цензор.НЕТ.

"Ни свое счастье, ни свои территории мы никому не отдадим... Для нас нет значения это 131 пленник Кремля, 24 моряка, или 45 украинцев в Ухани или 11 погибших во время авиакатастрофы, к сожалению. За одного разведчика мы готовы отдать тысячу, потому что Украина своих не оставляет", - сказал Зеленский.

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