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Україна своїх не залишає: готові віддати тисячу за одного, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть нікому "своє щастя і території", а також не залишить своїх громадян.
Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.
"Ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо ... Для нас не має значення, чи це 131 в’язень Кремля, 24 моряки чи 45 українців в Ухані або 11 загиблих під час авіакатастрофи, на жаль. За одного розвідника ми готові віддати тисячу, бо Україна своїх не залишає", - сказав Зеленський.
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