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Новини Обмін полоненими
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Україна своїх не залишає: готові віддати тисячу за одного, - Зеленський

Україна своїх не залишає: готові віддати тисячу за одного, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддасть нікому "своє щастя і території", а також не залишить своїх громадян.

Про це глава держави сказав під час святкової промови в Києві з нагоди Дня Незалежності, передає Цензор.НЕТ.

"Ні своє щастя, ні свої території ми нікому не віддамо ... Для нас не має значення, чи це 131 в’язень Кремля, 24 моряки чи 45 українців в Ухані або 11 загиблих під час авіакатастрофи, на жаль. За одного розвідника ми готові віддати тисячу, бо Україна своїх не залишає", - сказав Зеленський.

Також читайте: Парад буде після повернення людей і територій, - Зеленський

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23667) полонені (2250)


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Топ коментарі
+48
сказал тот кто бросил медика умирать а сам три дня курил на даче айкосы
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24.08.2020 11:03
+41
Цинічна брехлива мразота!
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24.08.2020 11:02
+39
Украина своих не оставляет: готовы отдать тысячу за одного, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3141
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24.08.2020 11:01
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PS: Как бы не загнулся, от передозировки...
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24.08.2020 13:14 Відповісти
Дно.
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24.08.2020 12:19 Відповісти
Згадаймо про ті так звані обміни якими він так піарится ,перший обмін( вже точно не памятаю цифри ну близькі до того) по моєму наших 36 на 75 терористів звільнили українських моряків які були визнані міжнародним трибуналом незаконо засуджені і за два дні до обміну на росію накладались міжнародні санкції за порушення морського права і ще були звільнені деякілька політв'язнів кремля .Натомість були випущені терористи і різна мерзота як:цемах,харківські терористи ,берутівці,ті хто вбивав українців ітп.Другий обмін ще більш вражаючий обміняли 70 наших на 125 їхіх. На жаль серед тих наших лише 12військовополонені ,2 з тих "наших"виявилися бойовиками лднр,решта криміналітет ,різні таксисти і взагалі нікому невідомі.,при тому що в полоні бойовиків залишаєтся понад триста наших військовополонених,разом з тим відпустили всіх терористів і різну мерзоту .Тому хай не пишаєтся тим обміном він був провальний для України.
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24.08.2020 12:48 Відповісти
Журавль на совести этого паскудника...
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24.08.2020 13:38 Відповісти
это зэ чмо портит для Украины все свято
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24.08.2020 14:30 Відповісти
Зеленський напевно сходив в ОПУ і з Єрмаком подався в тил до ворога де набрав в полон з тисячу бранців, і тепер йому легко їх обмінювати. Взагалі до закінчення війни ніяких обмінів з ворогом!
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24.08.2020 14:32 Відповісти
Это да. У нас тут преимущество большое - на Дамбас заехал, а там же все предатели Родины, и лови-нехочу. Ткни пальцем - и в мразь попадешь или в иуду. Наловил скота совкового, сменял. Но имхо их лучше куда-то менять на деньги. На кавказ в аулы рабами огородными.
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24.08.2020 14:44 Відповісти
Да отдавай уже 40 млн. за одного. Чтоб кацапне долго не возиться.
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24.08.2020 14:49 Відповісти
Наркоман кончений.
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24.08.2020 18:03 Відповісти
Нахабний брехливий бидлячий клоун.
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24.08.2020 21:21 Відповісти
Неужели есть идиоты которые ведутся на пафосные речи? Отдавать убийц безоружных парней на Майдане или менять международного преступника прикрываясь заботой об украинцах это по сути предательство. Все прекрасно понимают, что путлеровские псы задержат еще сотни наших соотечествеников чтобы пополнять обменный фонд. Пока в Украине есть великий меняло, рашисткие мрази могут быть спокойны, какое бы они преступление не совершили их все равно обменяют. Здесь главное не стать 200-м.
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24.08.2020 23:44 Відповісти
Себя отдай. Клоун
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25.08.2020 09:25 Відповісти
Пи дишь , как Троцкий ( Петя ) .
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25.08.2020 12:53 Відповісти
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