Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский

Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, а власть делает все возможное для достижения этой цели.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Софийской площади, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это день, когда у 65 млн украинцев на планете большой праздник - день рождения нашей мамы, независимой Украины. Какой подарок от нас хотела бы получить мать-Украина? Думаю, для каждой матери главным является счастье детей. Самое первое, чтобы ее дети-украинцы были здоровыми. Сегодня мы делаем все возможное для преодоления коронавируса в Украине. Мы обеспечены всем необходимым, наладили собственное производство, восстанавливаем больницы и лаборатории, и самое главное, что у нас есть, - это украинские медики", - подчеркнул Зеленский.

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По его словам, медики мужественно противодействуют болезни, они - "наши волшебники и супергерои".

В то же время глава государства подчеркнул, что граждане должны быть ответственными, соблюдать правила безопасности.

"И тогда обязательно наступит день, когда к радостным СМС от Генерального штаба будет не менее радостное - от министра здравоохранения: "За прошедшие сутки в Украине заболевших - ноль, умерших - ноль", - подчеркнул Зеленский.

Президент убежден, что коронавирус мы преодолеем и будем "болеть" только футболом на трибунах, музыкой на концертах и ​​путешествиями по Украине.