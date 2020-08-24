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Новини Коронавірус і карантин
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Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, - Зеленський

Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, - Зеленський

Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, а влада робить усе можливе для досягнення цієї мети.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це день, коли у 65 млн українців на планеті велике свято - день народження нашої мами, незалежної Україні. Який подарунок від нас хотіла б отримати мати-Україна? Гадаю, для кожної матері головним є щастя дітей. Найперше, щоб її діти-українці були здоровими. Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії, і найголовніше, що у нас є, - це українські медики", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні 1799 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом від початку епідемії захворіли 106 757 осіб

За його словами, медики мужньо протидіють хворобі, вони - "наші чарівники і супергерої".

Водночас глава держави зауважив, що громадяни мають бути відповідальними, дотримуватися правил безпеки.

"І тоді обов'язково настане день, коли до радісних СМС від Генерального штабу буде не менш радісне - від міністра охорони здоров'я:" За минулу добу в Україні захворілих - нуль, померлих - нуль", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що коронавірус ми подолаємо і будемо "хворіти" тільки футболом на трибунах, музикою на концертах і подорожами Україною.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський (23667) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+21
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5081
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24.08.2020 11:12
+16
Это "Эпицентр" всем обеспечен. Заходите.
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24.08.2020 11:11
+10
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4186
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24.08.2020 11:14
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https://www.facebook.com/# Щойно · https://www.facebook.com/#

Но скажіть мені зайчики, то таке тепер лице еліти нації як на скрінах? Точно точно?
Що то за індієць з пір'ям на голові, не скажете ?
Що в того мохнатого за значок, то не колорадське зашифровано 🧐
Багато голих майже дівок як з панелі.
Одна Сердючка у вишиванці, но з зіркою на голові скоріше паплюжить її 😭😭😭😭
Єдно добре кажуть Гарант без памперсів назвав вголос що Крим віджала Росія.
А так прорвемося!!!
Слава Україні! Слава героям !!!!
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2039
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24.08.2020 11:11 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3691
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24.08.2020 11:12 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8098
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24.08.2020 11:12 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9665
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24.08.2020 11:13 Відповісти
Это "Эпицентр" всем обеспечен. Заходите.
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24.08.2020 11:11 Відповісти
Благодаря ПОРОХУ , а не 3****** !
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24.08.2020 11:11 Відповісти
А шо благодаря? Шо медицину убили как мамонта а тепрь перпуганные скулят бо тут лечиться придется со своими инсулиновыми помпами под пиджаком?
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24.08.2020 11:50 Відповісти
Сколько можно врать...
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24.08.2020 11:12 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5081
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24.08.2020 11:12 Відповісти
Як то кажуть люди - Зелю за грати ! І грати, грати, грати !
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24.08.2020 11:28 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2404
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24.08.2020 11:12 Відповісти
Зеленский, на месте Лукашенка, одел бы не бронежилет а памперс!..
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24.08.2020 12:18 Відповісти
вас теж дратує кожен його висір?
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24.08.2020 11:13 Відповісти
3,14ДИТЬ і оком не моргне !
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24.08.2020 11:13 Відповісти
А нього що, і в 3,14зді око!?..
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24.08.2020 12:25 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9956
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24.08.2020 11:13 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4186
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24.08.2020 11:14 Відповісти
Мы готовы ко второй волне коронавируса, Зеленский 20.07.20/ Мы готовы.- Мы это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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24.08.2020 11:14 Відповісти
Мне интересно - это перед кем он отчитывается? Перед ВОЗ или просто перед нашими "друзьями" из за лужи. Дескать - ваши указания выполнил, чего ещё изволите?
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24.08.2020 11:14 Відповісти
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6892
Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4406
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24.08.2020 11:15 Відповісти
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24.08.2020 11:17 Відповісти
Бреше падлюка.
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24.08.2020 11:21 Відповісти
При этом вырвалась на третье место по количеству заражений в сутки в Европе ( после Раши и Франции), а если сравнивать в соотношении по числу населения то на твердое ПЕРВОЕ место.. !!! "Уря товарищи, слава великому кормчему"
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24.08.2020 11:21 Відповісти
ЗеЛенка уже выздоровела ? Что-то её давно не видно.
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24.08.2020 11:23 Відповісти
Ага, коронавирусный фонд ФСЬО, дороги на кладбища "построили" - значит: таки "мы готовы".😞
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24.08.2020 11:24 Відповісти
І що воно нюхає, що його так пре?
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24.08.2020 11:25 Відповісти
а кто ж тебе скажет? это секрет лоха42 что он в айкосики забивает
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24.08.2020 14:59 Відповісти
Це вже який раз забезпечений?
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24.08.2020 11:27 Відповісти
Чем конкретно обеспечена? Деньги разворовали и теперь обеспечена?
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24.08.2020 11:28 Відповісти
А пока что - готовьте списки всех причастных к "ковид"-афёре. Чиновников, врачей, вледельцев СМИ - всех кто раздувал эту "пандемию", сочинял цыфры с потолка, готовил "вакцинацию", делил страну на "зоны" - всех, всех. Всем предстоит скамейка подсудимых по 111-й статье.
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24.08.2020 11:29 Відповісти
З того, що я знаю про хворих знайомих- держава нічим не допомагає. Навпаки мародерять. Ліки, які до коронавіруса коштували доступно, зараз лікарі змушують купляти за шалені гроші
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24.08.2020 11:31 Відповісти
ну да...уже 28 место в мире по заболеваемости...
а еще месяц назад было 34-е
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24.08.2020 11:31 Відповісти
Нужна причина:"як не понос так золотуха"
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24.08.2020 11:34 Відповісти
В частности, в красную, оранжевую и желтую зоны вошли следующие населенные пункты и районы: Красная: Оранжевая: Желтая зона: Зеленая: все города и районы, не попавшие в красную, оранжевую и желтую зоны карантина. (Харьковский курьер)
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24.08.2020 11:32 Відповісти
Наприклад втричі дорожчими дорогами ніж при паперєдніках?
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24.08.2020 11:33 Відповісти
А не врешь? Откуда тебе знать, ты ж занят съемкой роликов рекламных.
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24.08.2020 12:01 Відповісти
Бубочка - БАЛАБОЛ

 В Украине не хватает 24,7 тыс. врачей, - Степановhttps://images.cnscdn.com/images/3/b/4/5/3b45e98d90475929321dc537261b4969/original.jpgВ учреждениях здравоохранения Украины наблюдается дефицит врачебных кадров, особенно это касается сельской местности.Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует https://censor.net/ со ссылкой на пресс-службу https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1627760927387006/?type=3&theater Минздрава ."В учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тыс. врачебных должностей. При этом дефицит кадров в сельских медучреждениях составляет около 8 тыс. человек.С началом пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов. Стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля. 5 лет назад были ликвидированы медико-профилактические факультеты", - сообщил Степанов.По мнению министра, реформирование медицинского образования должно предусматривать автономизацию медицинских образовательных учреждений, совершенствование системы тестирования студентов, адаптации образовательной программы к мировым стандартам. Цель Минздрава - чтобы украинские дипломы признавались во всем мире.
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24.08.2020 12:04 Відповісти
Знайомий зі Львова недавно робив тест на корону - за перший заплатив 1600 грн. - показало, що вірус не виявлено. Потім робив ще раз - заплатив по-моєму ще дорожче, результат - не ясний. Отак
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24.08.2020 12:30 Відповісти
В Києві , щоби зробити тест на коронувірус , та не стояти у величезній черзі , мусите заплатити 2. 220 грн ,
а звичайні маски в аптеках , коштують від 18 до 20 грн.
Про що це Зелене чмо базікає ?
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24.08.2020 12:38 Відповісти
Черста с два, "обеспечена"!
Вон, баба-Юля бредит и никакой помощи ей не оказывают:
"Экс-премьер Украины и глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, призвала граждан страны беречь себя.
"Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что "вирус, которого нет" - таки есть", - говорится в ее посте в https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos/a.236028753101902/3381974311840648/?type=3&theater Facebook .
В связи с этим она призвала украинцев беречь себя. "Ваша поддержка придает силы!", - написала политик.
https://crimea.mk.ru/social/2020/08/24/perevalilo-za-2000-zabolevshikh-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-na-24-avgusta.html

А еще Тимошенко поздравила украинцев с Днем независимости. Она отметила, что в связи с карантином в 2020 году люди впервые за 29 лет увидели, какая прекрасная Украина."
- пишут российские СМИ (текст выделен мной)

Вы поняли?
ДО дурантина украинцы не видели, как прекрасна Украина, а как дурантин начался, так сравзу прозрели, видать, открылся третий глаз!
Баба-Юля бредит, а СМИ ее бред транслируют, и никому даже в голову не приходит, что, собственно говоря, они несут,
А "бубочка" говорит, что всем "пбеспечены", когда аспирина (или галоперидола) нехватает.
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24.08.2020 13:05 Відповісти
ЗЕ тут дурню заявив...Чи вперше..
-------------------------------------------------
Старання української влади просто ніяк не впливають на процес природнього розвитку епідемії при по..уїстському відношенні населення...
------------------------------------------------------------------------------------

https://censor.net/ua/user/472599

Смертность от КОВИД в Украине в последние 3 недели на 60% выше, чем в предшествующие 6 недель. В Киеве среднедневная смертность в августе в 2 раза выше, чем в июле. Заполненность коек 1й волны в Киеве мощно растет последнюю неделю, хотя их число значительно увеличено. В целом по Украине текущее число тяжелых и критических больных за август выросло в 2 раза. Задача - догнать и перегнать Россию по проценту умерших на 100 000 населения!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Це НАДЗАВДАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОЛЬГІНСЬКИХ...

На жаль ,в Україні до..уя СВОБОДОЛЮБИВИХ довбо..бів,що їм підігрують..
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24.08.2020 14:07 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html Cводка развития эпидемиологической ситуации за август 2020 г.
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24.08.2020 13:08 Відповісти
"Украина обеспечена всем необходимым для преодоления коронавируса, - Зеленский" - https://censor.net/news/3215334/v_ukraine_ne_hvataet_247_tys_vracheyi_stepanov
А в Израиле говорят, что https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Это всеукраинский позор !!!
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24.08.2020 13:19 Відповісти
В Ізраїлі дали точну ОЦІНКУ.

Але уявіть ,наскільки ОСТОПИ...ДІВ УКРАЇНІ БАРИГА ПЕТРО ,що прийшлося замінити його на таке НІЩО...Бо не було інших варіантів.."демократичний фланг Пєтя "зачистив"..

Залишалась лише на вибір подєльніца ...уйла Юлєчка і ЗАЖОП БОЙКО...
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24.08.2020 14:04 Відповісти
Парень живет вне реалий. Какая медицина? Чем "всем необходимым"? Вакцины есть? Или антикоронавирусный препарат? Он вообще хоть что -то понимает,кроме травли тупых анекдотов?
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24.08.2020 14:23 Відповісти
Україна і її народ хочуть щоб нарешті всі корупціонери і ті хто незаконно збагатився і продовжить грабувати були кинуті за грати.
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24.08.2020 14:51 Відповісти
И самое главное, полностью обеспечена медработниками в соответствии штатному расписанию. Правда?
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24.08.2020 14:52 Відповісти
верить зеленому имбецилу, себя не уважать. это чмо недоделанное может только членом на пианино барабанить, это все на что оно способно.другого не дано
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24.08.2020 23:36 Відповісти
Ну мы же Мастера Спорта по борьбе с КВ ! Такие мастера .что темпы 2 в Европе .
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24.08.2020 23:41 Відповісти
 
 