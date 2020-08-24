Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, - Зеленський
Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, а влада робить усе можливе для досягнення цієї мети.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це день, коли у 65 млн українців на планеті велике свято - день народження нашої мами, незалежної Україні. Який подарунок від нас хотіла б отримати мати-Україна? Гадаю, для кожної матері головним є щастя дітей. Найперше, щоб її діти-українці були здоровими. Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії, і найголовніше, що у нас є, - це українські медики", - наголосив Зеленський.
За його словами, медики мужньо протидіють хворобі, вони - "наші чарівники і супергерої".
Водночас глава держави зауважив, що громадяни мають бути відповідальними, дотримуватися правил безпеки.
"І тоді обов'язково настане день, коли до радісних СМС від Генерального штабу буде не менш радісне - від міністра охорони здоров'я:" За минулу добу в Україні захворілих - нуль, померлих - нуль", - наголосив Зеленський.
Президент переконаний, що коронавірус ми подолаємо і будемо "хворіти" тільки футболом на трибунах, музикою на концертах і подорожами Україною.
Будь ласка, зачекайте...
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Но скажіть мені зайчики, то таке тепер лице еліти нації як на скрінах? Точно точно?
Що то за індієць з пір'ям на голові, не скажете ?
Що в того мохнатого за значок, то не колорадське зашифровано 🧐
Багато голих майже дівок як з панелі.
Одна Сердючка у вишиванці, но з зіркою на голові скоріше паплюжить її 😭😭😭😭
Єдно добре кажуть Гарант без памперсів назвав вголос що Крим віджала Росія.
А так прорвемося!!!
Слава Україні! Слава героям !!!!
а еще месяц назад было 34-е
В Украине не хватает 24,7 тыс. врачей, - Степановhttps://images.cnscdn.com/images/3/b/4/5/3b45e98d90475929321dc537261b4969/original.jpgВ учреждениях здравоохранения Украины наблюдается дефицит врачебных кадров, особенно это касается сельской местности.Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует https://censor.net/ со ссылкой на пресс-службу https://www.facebook.com/moz.ukr/photos/a.300751836754595/1627760927387006/?type=3&theater Минздрава ."В учреждениях здравоохранения остаются недоукомплектованными 24,7 тыс. врачебных должностей. При этом дефицит кадров в сельских медучреждениях составляет около 8 тыс. человек.С началом пандемии перед Украиной особенно остро стоит проблема нехватки эпидемиологов. Стране не хватает более 50 процентов врачей этого профиля. 5 лет назад были ликвидированы медико-профилактические факультеты", - сообщил Степанов.По мнению министра, реформирование медицинского образования должно предусматривать автономизацию медицинских образовательных учреждений, совершенствование системы тестирования студентов, адаптации образовательной программы к мировым стандартам. Цель Минздрава - чтобы украинские дипломы признавались во всем мире.
а звичайні маски в аптеках , коштують від 18 до 20 грн.
Про що це Зелене чмо базікає ?
Вон, баба-Юля бредит и никакой помощи ей не оказывают:
"Экс-премьер Украины и глава парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, заболевшая коронавирусом, призвала граждан страны беречь себя.
"Сейчас мне немного тяжело писать этот пост, потому что "вирус, которого нет" - таки есть", - говорится в ее посте в https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/photos/a.236028753101902/3381974311840648/?type=3&theater Facebook .
В связи с этим она призвала украинцев беречь себя. "Ваша поддержка придает силы!", - написала политик.
https://crimea.mk.ru/social/2020/08/24/perevalilo-za-2000-zabolevshikh-dannye-po-koronavirusu-v-krymu-na-24-avgusta.html
А еще Тимошенко поздравила украинцев с Днем независимости. Она отметила, что в связи с карантином в 2020 году люди впервые за 29 лет увидели, какая прекрасная Украина."
- пишут российские СМИ (текст выделен мной)
Вы поняли?
ДО дурантина украинцы не видели, как прекрасна Украина, а как дурантин начался, так сравзу прозрели, видать, открылся третий глаз!
Баба-Юля бредит, а СМИ ее бред транслируют, и никому даже в голову не приходит, что, собственно говоря, они несут,
А "бубочка" говорит, что всем "пбеспечены", когда аспирина (или галоперидола) нехватает.
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Старання української влади просто ніяк не впливають на процес природнього розвитку епідемії при по..уїстському відношенні населення...
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https://censor.net/ua/user/472599
Смертность от КОВИД в Украине в последние 3 недели на 60% выше, чем в предшествующие 6 недель. В Киеве среднедневная смертность в августе в 2 раза выше, чем в июле. Заполненность коек 1й волны в Киеве мощно растет последнюю неделю, хотя их число значительно увеличено. В целом по Украине текущее число тяжелых и критических больных за август выросло в 2 раза. Задача - догнать и перегнать Россию по проценту умерших на 100 000 населения!
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Це НАДЗАВДАННЯ ДЛЯ МІСЦЕВИХ ОЛЬГІНСЬКИХ...
На жаль ,в Україні до..уя СВОБОДОЛЮБИВИХ довбо..бів,що їм підігрують..
А в Израиле говорят, что https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119 https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
Это всеукраинский позор !!!
Але уявіть ,наскільки ОСТОПИ...ДІВ УКРАЇНІ БАРИГА ПЕТРО ,що прийшлося замінити його на таке НІЩО...Бо не було інших варіантів.."демократичний фланг Пєтя "зачистив"..
Залишалась лише на вибір подєльніца ...уйла Юлєчка і ЗАЖОП БОЙКО...