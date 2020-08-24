Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, - Зеленський

Україна забезпечена всім необхідним для подолання коронавірусу, а влада робить усе можливе для досягнення цієї мети.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Софійській площі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це день, коли у 65 млн українців на планеті велике свято - день народження нашої мами, незалежної Україні. Який подарунок від нас хотіла б отримати мати-Україна? Гадаю, для кожної матері головним є щастя дітей. Найперше, щоб її діти-українці були здоровими. Сьогодні ми робимо все можливе для подолання коронавірусу в Україні. Ми забезпечені всім необхідним, налагодили власне виробництво, відновлюємо лікарні та лабораторії, і найголовніше, що у нас є, - це українські медики", - наголосив Зеленський.

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За його словами, медики мужньо протидіють хворобі, вони - "наші чарівники і супергерої".

Водночас глава держави зауважив, що громадяни мають бути відповідальними, дотримуватися правил безпеки.

"І тоді обов'язково настане день, коли до радісних СМС від Генерального штабу буде не менш радісне - від міністра охорони здоров'я:" За минулу добу в Україні захворілих - нуль, померлих - нуль", - наголосив Зеленський.

Президент переконаний, що коронавірус ми подолаємо і будемо "хворіти" тільки футболом на трибунах, музикою на концертах і подорожами Україною.