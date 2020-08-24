МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы

Украинские дипломаты ответили на недавние заявления пресс-секретаря МИД Беларуси, посоветовавшего Украине не раздавать советы соседям.

Позиция украинского министерства иностранных дело озвучена на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломаты отметили, что Беларусь является для Украины соседним государством, с которым мы всегда стремились и по-прежнему стремимся к дружеским отношениям.

"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценные дружеские советы", - сказано в сообщении.

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"Опыт украинской Революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советы друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - добавили в МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть и общество в Беларуси должны найти "спокойный формат диалога", а кровопролитие является недопустимым. Он также сказал, что на месте Лукашенко провел бы в течение месяца новые выборы.

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На это в белорусском МИД ответили, что у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям.