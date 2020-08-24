МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы
Украинские дипломаты ответили на недавние заявления пресс-секретаря МИД Беларуси, посоветовавшего Украине не раздавать советы соседям.
Позиция украинского министерства иностранных дело озвучена на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.
Дипломаты отметили, что Беларусь является для Украины соседним государством, с которым мы всегда стремились и по-прежнему стремимся к дружеским отношениям.
"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценные дружеские советы", - сказано в сообщении.
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"Опыт украинской Революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советы друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - добавили в МИД.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть и общество в Беларуси должны найти "спокойный формат диалога", а кровопролитие является недопустимым. Он также сказал, что на месте Лукашенко провел бы в течение месяца новые выборы.
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На это в белорусском МИД ответили, что у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям.
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Ни тебя, ни меня, ни его..."(с)
А кого посадив Сакварелідзе?
.....и пускай он у вас рулит до гробовой доски....
Ти чорт хоча б під одним ніком заходив
The New York Times пише, що поміж білорусів побутує думка, що в ідеалі Євросоюз і Росія можуть рівноцінно виступити посередниками у вирішенні білоруської кризи.
Совет, данный кому-либо в присутствии других людей, воспринимается как упрек.
Тот, кто дает упрямцу совет, сам нуждается в совете.
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Заразились кацапским вяличием, или кацапы сидят в МИД РБ.
дурак и не должен учиться на чужих ошибках.по определению
Бацька получал бабло за то,что постоянно во всех вопросах бил сателитом Кремля.
.А Европа платила за то,чтоби в своем понимании оставлять за собой некоторие ричаги влияния..
все закончилось,когда у рашки начались проблеми з нефтедоларами..
И не стало денег на поддержание социалистической економики Дружественного дикататора..
а то шо понаехалов много-то близость орды сильно сказывается
Ми б могли серйозно допомогти білоруському народу, адже маємо неабиякий вплив на їхню країну.
Могли би виступити в ролі посередника між Білорусью та заходом, здобути більше підтримки.
Але наш аморфний Зе здатний лише на отакі огризання.
Дурне...і безініціативне.
Хіба що познущатись.
Достаточно будет одного маршброска и дело в шляпе
Тогда дурачек буков надеется, наконец, легализовать свой румынский паспорт и жрать мамалыгу не прячась под столом.
АЛе ментальність і нетерпимість -НЕ ПРОП"ЄШ )))
Болезный, вы сегодня вышли из запоя и стремглав кинулись отрабатывать?
Проверьте почту, вдруг там новая методичка.
Будешь много киздеть - будут.
И более, чем уверен, ты жопу от дивана не оторвешь, ложиться под танки
Иудейские мансы никогда гоям в пользу не шли.
Бацька уже научен.
Заводы порезали, землю раздерибанили - гоев на заработки.
Будете висеть за яйца сначала в Украине, потом и везде.
Він прихильник СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ,БАЗОВАНОЇ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.. ))
Порохоботи,І, особливо упороті прихильники Петра,працюють не за методичками..)))
а "за покликом душі".. )))
давати будь-які поради посіпакам Диктатора,що втрачає владу ?
і не прислухається ніколи..
І будть -які поради,дружні чи ні -"як мертвому припарка"..
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Зараз його єдина проблема -усидіти "на штиках"..
Єдину допомогу,яку прийме -пару тисяч ОМОНУ.... "бажано найвідмороженішого."..
довший час топили за ЛУкашенко,як майже патріота України і захисника НЕзалежності двох країн..
Бо він щось там спи..ді,що Білорусь ніколи не нападе на Україну..(так якби ЗС Білорусі не були підконтрольні Росії)
а тут Бацька перекинув війська "на кордон з НАТО"...
А Зеленський радить ТЕПЕР ПРОРОСІЙСЬКОМУ ЛУкашенко перемовини з опозицією..
тобто протиросійська позиція ЗЕ.
Бідні порохоботи.. НЕ знають як тепер "топити "Зе" ... ))) щоб не бути звинуваченими у поросійськости.. )))
Взамен развлекают лохорат проблемами беларусской демократии.
В Беларуси нет никаких проблем с демократией ввиду полнейшего отсутствия таковой.
И ещё лет 50 точно не будет.