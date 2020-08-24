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Новости Революция в Беларуси
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МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы

МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы

Украинские дипломаты ответили на недавние заявления пресс-секретаря МИД Беларуси, посоветовавшего Украине не раздавать советы соседям.

Позиция украинского министерства иностранных дело озвучена на официальном сайте МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Дипломаты отметили, что Беларусь является для Украины соседним государством, с которым мы всегда стремились и по-прежнему стремимся к дружеским отношениям.

"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценные дружеские советы", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД Беларуси ответил Зеленскому: У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям

"Опыт украинской Революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советы друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию", - добавили в МИД.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть и общество в Беларуси должны найти "спокойный формат диалога", а кровопролитие является недопустимым. Он также сказал, что на месте Лукашенко провел бы в течение месяца новые выборы.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский о ситуации в Беларуси: Я бы провел новые выборы в течение месяца. ВИДЕО

На это в белорусском МИД ответили, что у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям.

Автор: 

Беларусь (7886) заявление (393) МИД (6934)


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Топ комментарии
+7
А Порошенко за что в тюрьму?
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24.08.2020 11:44
+6
нету у вас методов против Пети ,прокуратура заглохла
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24.08.2020 11:45
+6
МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы - Цензор.НЕТ 8111
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24.08.2020 11:53
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Cаме тому що Лукашенко не лох, він править 26 років, а Зеленський програє наступні вибори і сяде в тюрму разом з порошенком.
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24.08.2020 11:41 Ответить
А Порошенко за что в тюрьму?
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24.08.2020 11:44 Ответить
"Никого не жалко, никого...
Ни тебя, ни меня, ни его..."(с)
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24.08.2020 11:46 Ответить
мид украины: для деления советами нужен наработанный опыт...
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24.08.2020 12:22 Ответить
У зєбанутих нова інструкція - Зєлю поставив Порох.
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24.08.2020 12:29 Ответить
нету у вас методов против Пети ,прокуратура заглохла
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24.08.2020 11:45 Ответить
Граната всех уравняет.
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24.08.2020 11:48 Ответить
Кому шо а лысому расчёска ))
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24.08.2020 12:04 Ответить
В Украине даже лысый уже с гранатой.
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24.08.2020 12:10 Ответить
Та я понял, что ты ты знаешь об Украине только из рашаТВ.
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24.08.2020 12:18 Ответить
Поки Сакварелідзе не стане Генпрокурором, прокуратура не стане працювати ефективно! Всі ці старі-нові кадри - ідіоти, вони ніколи не реально не працювали проти олігархів і продаються за дві копійки при першій нагоді. Потрібні справжні прокурори, які не продаються і мають фах і досвід великих посадок!
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24.08.2020 12:26 Ответить
досвід великих посадок!
А кого посадив Сакварелідзе?
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24.08.2020 16:47 Ответить
Кацапсяча ідеологія. Взорвать, посадить, убить, отжать, оболгать, насрать.
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24.08.2020 12:12 Ответить
https://censor.net/photo_news/3215504/krivorojets_brosil_granatu_v_znakomyh_raneny_4_chelovek_politsiya_foto
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24.08.2020 12:14 Ответить
Так на тих територіях, на жаль, дуже багато з кацапсячою ідеологією і з паспортом громадянина України... На жаль...
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24.08.2020 12:18 Ответить
Відсосали вони у Пороха. І надалі будуть сосати
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24.08.2020 11:58 Ответить
нет.. ето нет пока на ПЄтю своего Жеглова...
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24.08.2020 12:42 Ответить
.....так заберите себе этого НЕлоха(он веть даже на половину украинец) и ощутите по полной все прелести его НЕлоховского правления....
.....и пускай он у вас рулит до гробовой доски....
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24.08.2020 11:53 Ответить
В нас би він давно був на ростові.
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24.08.2020 12:13 Ответить
https://censor.net/user/336463 - він же Igor L, він же Igor Layno
Ти чорт хоча б під одним ніком заходив
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24.08.2020 11:57 Ответить
У товаріща майора їх ше багато...
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24.08.2020 12:14 Ответить
Показовим моментом, як на https://www.radiosvoboda.org/a/30799393.html нью-йоркський щоденник , є те, що над групами білоруських протестувальників не було піднято жодного прапору Євросоюзу, як це було у ході повстання на Майдані у Києві. На додаток демонстранти у Білорусі зовсім не висувають вимог вступу до НАТО.
The New York Times пише, що поміж білорусів побутує думка, що в ідеалі Євросоюз і Росія можуть рівноцінно виступити посередниками у вирішенні білоруської кризи.
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24.08.2020 11:43 Ответить
ну,им про нато еще рановато думать...им хотя бы нацию сформировать,да беларуский выучить...
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24.08.2020 12:13 Ответить
Нам би ще навчитись коменти українською писати. Теж було б непогано
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24.08.2020 13:52 Ответить
так,було б непогано...але не забуваймо,шо Україна поліетнічна країна.і тільки за невикористання мови у побуті не варто відвертатись від друзів та спільників.
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24.08.2020 13:56 Ответить
Звичайно, від друзів і однодумців не слід відвертатись. Але їх потрібно поступово, ненав'язливо і методично, українізувати
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24.08.2020 14:02 Ответить
отож...ненав'язливо.
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24.08.2020 14:06 Ответить
О, норм поводили)
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24.08.2020 11:43 Ответить
Чтоб сосед прислушивался к "добрым" советам и не матюкался, его сначала нужно признать за человека, т.е. поздравить Луку с избранием
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24.08.2020 11:44 Ответить
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Совет, данный кому-либо в присутствии других людей, воспринимается как упрек.
Тот, кто дает упрямцу совет, сам нуждается в совете.
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24.08.2020 12:28 Ответить
Ну вот сопля пускай и проведет выборы в течение месяца, для Украины это важнее чем всякие тихановские мухосранские на чужбине
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24.08.2020 11:44 Ответить
"На это в белорусском МИД ответили, что у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям."
-------
Заразились кацапским вяличием, или кацапы сидят в МИД РБ.
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24.08.2020 11:44 Ответить
Какие советы может дать страна, которая прошла все тоже самое, что начинается в Беларуси? Выгнала бандитскую власть, выбрала еще более бандитскую, разочаровалась во всем и избрала президентом комика? Важны ли советы от такой страны?
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24.08.2020 11:45 Ответить
предлагаешь им самостоятельно пройти тот же путь,не обращая внимания на советы?
дурак и не должен учиться на чужих ошибках.по определению
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24.08.2020 12:15 Ответить
Ну так они и сами (без советов) видят, что у нас произошло. А наши советы - как раз о том, чтобы они не обращали внимание на нашу историю и повторяли наши ошибки.
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24.08.2020 12:52 Ответить
Ща таракан прямым текстом нас пошлет
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24.08.2020 11:45 Ответить
Крестьянин против артиста . Думаю у председателя колхоза ума побольше . 26 лет разводить и Рашку и Евросоюз как лохов. Но наш Зе президент он же не лох
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24.08.2020 11:48 Ответить
Ошибка

Бацька получал бабло за то,что постоянно во всех вопросах бил сателитом Кремля.
.А Европа платила за то,чтоби в своем понимании оставлять за собой некоторие ричаги влияния..

все закончилось,когда у рашки начались проблеми з нефтедоларами..
И не стало денег на поддержание социалистической економики Дружественного дикататора..
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24.08.2020 12:46 Ответить
Ошибка? Заигрывать с диктаторами - вот ошибка. Какие рычаги есть на Пупсика, Ятанагана, Таракана? А тем более *****? На проблемы племени этим вождям насрать
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24.08.2020 13:13 Ответить
https://strana.ua/news/285811-mid-ukrainy-otvetil-diplomatam-v-belarusi-na-kritiku-zelenskoho.html "Понимаем эмоциональную перегруженность". МИД Украины ответил коллегам в Беларуси на критику Зеленского
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24.08.2020 11:48 Ответить
Ситуационный штаб: Лукашенко, Коля (15 лет) в бронике и с Калашом, пресс-секретарь Лукашенко.МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы - Цензор.НЕТ 6743
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24.08.2020 11:48 Ответить
Тем не менее он в Беларуси, а не в Турции и не в РФ .
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24.08.2020 11:56 Ответить
пока...но думаю,как и *****,переселится в бункер.
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24.08.2020 12:16 Ответить
на простом языке - МИД Белоруссии очкует
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24.08.2020 11:49 Ответить
МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы - Цензор.НЕТ 8111
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24.08.2020 11:53 Ответить
Дождались. Жириновский: Депутат Госдумы РФ предложил Беларуси войти в состав России на правах областей, а Лукашенко стать вице-премьером по сельхозяйству.
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24.08.2020 11:55 Ответить
Жириновський тут правий..Не можна людині з мозаїчною шизофренією і "комплексом Наполеона" доручати навіть посаду міністра з сільського господарства... )))))
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24.08.2020 12:41 Ответить
Вся різниця між нами і білорусами в тім, що запаребрік для нас споконвічний ворог, а для них мишебрат.
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24.08.2020 12:01 Ответить
та не был он никогда братом...беларусов после войны точно также в сибирь ссылали,как и бандеровцев.
а то шо понаехалов много-то близость орды сильно сказывается
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24.08.2020 12:18 Ответить
Вчора слухала думку дипломата Чалого.
Ми б могли серйозно допомогти білоруському народу, адже маємо неабиякий вплив на їхню країну.
Могли би виступити в ролі посередника між Білорусью та заходом, здобути більше підтримки.
Але наш аморфний Зе здатний лише на отакі огризання.
Дурне...і безініціативне.
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24.08.2020 12:04 Ответить
Як допомогти? Створити аналог "мінських" договорняків? "Чотиристоронню Контактну групу" із бульбофюрером, москальською прокладкою тіханофскай, Блазнем-членограєм і вічностурбованою фрау Макрель у складі?
Хіба що познущатись.
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24.08.2020 14:11 Ответить
Эти сраные советчики и полезные идиоты очень хотят видеть кацапские базы за 100 км от Киева.
Достаточно будет одного маршброска и дело в шляпе
Тогда дурачек буков надеется, наконец, легализовать свой румынский паспорт и жрать мамалыгу не прячась под столом.
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24.08.2020 12:08 Ответить
шо ты имеешь против Мамалыги , очень вкусное блюдо особенно с сыром и сливочным маслом
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24.08.2020 12:10 Ответить
АН= "отпєтий совок" ,що перейшов "на сторону добра" -в СЕкту прихильників ПЕтра..

АЛе ментальність і нетерпимість -НЕ ПРОП"ЄШ )))
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24.08.2020 13:09 Ответить
Лука, который уже национальные телеканалы передал под внешнее управление Russia Today, все еще Спаситель Украины от Путина?

Болезный, вы сегодня вышли из запоя и стремглав кинулись отрабатывать?

Проверьте почту, вдруг там новая методичка.
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24.08.2020 12:16 Ответить
Козлина, у тебя на сегодняшний день есть кацапские базы за 100 км от Киева?
Будешь много киздеть - будут.
И более, чем уверен, ты жопу от дивана не оторвешь, ложиться под танки
Иудейские мансы никогда гоям в пользу не шли.
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24.08.2020 12:21 Ответить
Да у вас алкогольный делирий (в народе "белочка") во всей красе. Полная клиническая картина.
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24.08.2020 12:27 Ответить
Это у тебя иудейская хитрожопость, которую можешь засунуть себе именно в это место.
Бацька уже научен.
Заводы порезали, землю раздерибанили - гоев на заработки.
Будете висеть за яйца сначала в Украине, потом и везде.
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24.08.2020 12:30 Ответить
товаріщ порохобот Ан,как віжу,совєтской коммуністічєской закалкі... )))

Він прихильник СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ,БАЗОВАНОЇ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.. ))
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24.08.2020 12:33 Ответить
роз"яснюю..
Порохоботи,І, особливо упороті прихильники Петра,працюють не за методичками..)))
а "за покликом душі".. )))
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24.08.2020 12:31 Ответить
сенс який?
давати будь-які поради посіпакам Диктатора,що втрачає владу ?

і не прислухається ніколи..
І будть -які поради,дружні чи ні -"як мертвому припарка"..
----------------------
Зараз його єдина проблема -усидіти "на штиках"..
Єдину допомогу,яку прийме -пару тисяч ОМОНУ.... "бажано найвідмороженішого."..
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24.08.2020 12:30 Ответить
Лукашенко шестерка Путина показал где место Зеленского! У параши его место!
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24.08.2020 12:32 Ответить
у порохоботів РОЗРИВ ШАБЛОНУ. )))

довший час топили за ЛУкашенко,як майже патріота України і захисника НЕзалежності двох країн..
Бо він щось там спи..ді,що Білорусь ніколи не нападе на Україну..(так якби ЗС Білорусі не були підконтрольні Росії)

а тут Бацька перекинув війська "на кордон з НАТО"...

А Зеленський радить ТЕПЕР ПРОРОСІЙСЬКОМУ ЛУкашенко перемовини з опозицією..
тобто протиросійська позиція ЗЕ.

Бідні порохоботи.. НЕ знають як тепер "топити "Зе" ... ))) щоб не бути звинуваченими у поросійськости.. )))
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24.08.2020 12:38 Ответить
А что расскажи клоун то наш признал победителем Лукашенко или не признал? Может он встречу с Лукашенко отменил? Ослик наш проблеял что-то невнятное! А Порох ясно и недвусмысленно высказался что лукашенко не легитимный как Янукович! Так что тебе в позиции Порошенко и его сторонников не понятно? Я для тебя тупого ЗЕбила все разжевал!
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24.08.2020 13:21 Ответить
парАшенка не представляє офіційну позицію України у міжнародній політиці. Зараз він, як політичний лузер і псевдоопозиціонер, може лише піаритись, дзявкаючи перед журналістами щось, "аби не так, як зєлєбоба".
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24.08.2020 14:19 Ответить
Экономику развалили, медицину развалили.
Взамен развлекают лохорат проблемами беларусской демократии.
В Беларуси нет никаких проблем с демократией ввиду полнейшего отсутствия таковой.

И ещё лет 50 точно не будет.
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24.08.2020 13:02 Ответить
 
 