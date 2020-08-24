МЗС України - МЗС Білорусі: не відкидайте цінних дружніх порад
Українські дипломати відповіли на нещодавні заяви прессекретаря МЗС Білорусі, який порадив Україні не роздавати порад сусідам.
Позицію українського міністерства закордонних справ озвучено на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
Дипломати зазначили, що Білорусь є для України сусідньою державою, з якою ми завжди прагнули і, як і раніше, прагнемо до дружніх відносин.
"Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад", - йдеться в повідомленні.
"Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками - це шлях в нікуди. Ми щиро бажаємо Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію", - додали в МЗС.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада і суспільство в Білорусі мають знайти "спокійний формат діалогу", а кровопролиття є неприпустимим. Він також сказав, що на місці Лукашенка провів би протягом місяця нові вибори.
На це в білоруському МЗС відповіли, що у керівництва України ще багато років будуть питання, важливіші, ніж роздавати поради сусідам.
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Ни тебя, ни меня, ни его..."(с)
А кого посадив Сакварелідзе?
.....и пускай он у вас рулит до гробовой доски....
Ти чорт хоча б під одним ніком заходив
The New York Times пише, що поміж білорусів побутує думка, що в ідеалі Євросоюз і Росія можуть рівноцінно виступити посередниками у вирішенні білоруської кризи.
Совет, данный кому-либо в присутствии других людей, воспринимается как упрек.
Тот, кто дает упрямцу совет, сам нуждается в совете.
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Заразились кацапским вяличием, или кацапы сидят в МИД РБ.
дурак и не должен учиться на чужих ошибках.по определению
Бацька получал бабло за то,что постоянно во всех вопросах бил сателитом Кремля.
.А Европа платила за то,чтоби в своем понимании оставлять за собой некоторие ричаги влияния..
все закончилось,когда у рашки начались проблеми з нефтедоларами..
И не стало денег на поддержание социалистической економики Дружественного дикататора..
а то шо понаехалов много-то близость орды сильно сказывается
Ми б могли серйозно допомогти білоруському народу, адже маємо неабиякий вплив на їхню країну.
Могли би виступити в ролі посередника між Білорусью та заходом, здобути більше підтримки.
Але наш аморфний Зе здатний лише на отакі огризання.
Дурне...і безініціативне.
Хіба що познущатись.
Достаточно будет одного маршброска и дело в шляпе
Тогда дурачек буков надеется, наконец, легализовать свой румынский паспорт и жрать мамалыгу не прячась под столом.
АЛе ментальність і нетерпимість -НЕ ПРОП"ЄШ )))
Болезный, вы сегодня вышли из запоя и стремглав кинулись отрабатывать?
Проверьте почту, вдруг там новая методичка.
Будешь много киздеть - будут.
И более, чем уверен, ты жопу от дивана не оторвешь, ложиться под танки
Иудейские мансы никогда гоям в пользу не шли.
Бацька уже научен.
Заводы порезали, землю раздерибанили - гоев на заработки.
Будете висеть за яйца сначала в Украине, потом и везде.
Він прихильник СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ,БАЗОВАНОЇ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.. ))
Порохоботи,І, особливо упороті прихильники Петра,працюють не за методичками..)))
а "за покликом душі".. )))
давати будь-які поради посіпакам Диктатора,що втрачає владу ?
і не прислухається ніколи..
І будть -які поради,дружні чи ні -"як мертвому припарка"..
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Зараз його єдина проблема -усидіти "на штиках"..
Єдину допомогу,яку прийме -пару тисяч ОМОНУ.... "бажано найвідмороженішого."..
довший час топили за ЛУкашенко,як майже патріота України і захисника НЕзалежності двох країн..
Бо він щось там спи..ді,що Білорусь ніколи не нападе на Україну..(так якби ЗС Білорусі не були підконтрольні Росії)
а тут Бацька перекинув війська "на кордон з НАТО"...
А Зеленський радить ТЕПЕР ПРОРОСІЙСЬКОМУ ЛУкашенко перемовини з опозицією..
тобто протиросійська позиція ЗЕ.
Бідні порохоботи.. НЕ знають як тепер "топити "Зе" ... ))) щоб не бути звинуваченими у поросійськости.. )))
Взамен развлекают лохорат проблемами беларусской демократии.
В Беларуси нет никаких проблем с демократией ввиду полнейшего отсутствия таковой.
И ещё лет 50 точно не будет.