МЗС України - МЗС Білорусі: не відкидайте цінних дружніх порад

Українські дипломати відповіли на нещодавні заяви прессекретаря МЗС Білорусі, який порадив Україні не роздавати порад сусідам.

Позицію українського міністерства закордонних справ озвучено на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломати зазначили, що Білорусь є для України сусідньою державою, з якою ми завжди прагнули і, як і раніше, прагнемо до дружніх відносин.

"Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад", - йдеться в повідомленні.

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"Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками - це шлях в нікуди. Ми щиро бажаємо Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада і суспільство в Білорусі мають знайти "спокійний формат діалогу", а кровопролиття є неприпустимим. Він також сказав, що на місці Лукашенка провів би протягом місяця нові вибори.

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На це в білоруському МЗС відповіли, що у керівництва України ще багато років будуть питання, важливіші, ніж роздавати поради сусідам.