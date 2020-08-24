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Новини Революція в Білорусі
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МЗС України - МЗС Білорусі: не відкидайте цінних дружніх порад

МЗС України - МЗС Білорусі: не відкидайте цінних дружніх порад

Українські дипломати відповіли на нещодавні заяви прессекретаря МЗС Білорусі, який порадив Україні не роздавати порад сусідам.

Позицію українського міністерства закордонних справ озвучено на офіційному сайті МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Дипломати зазначили, що Білорусь є для України сусідньою державою, з якою ми завжди прагнули і, як і раніше, прагнемо до дружніх відносин.

"Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: МЗС Білорусі відповіло Зеленському: У керівництва України ще багато років будуть питання важливіші, ніж роздавати поради сусідам

"Досвід української Революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а натомість торувати собі шлях вперед кийками - це шлях в нікуди. Ми щиро бажаємо Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що влада і суспільство в Білорусі мають знайти "спокійний формат діалогу", а кровопролиття є неприпустимим. Він також сказав, що на місці Лукашенка провів би протягом місяця нові вибори.

Також дивіться: Зеленський про ситуацію в Білорусі: Я би провів нові вибори впродовж місяця. ВIДЕО

На це в білоруському МЗС відповіли, що у керівництва України ще багато років будуть питання, важливіші, ніж роздавати поради сусідам.

Автор: 

Білорусь (7922) заява (219) МЗС (4107)


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Топ коментарі
+7
А Порошенко за что в тюрьму?
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24.08.2020 11:44
+6
нету у вас методов против Пети ,прокуратура заглохла
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24.08.2020 11:45
+6
МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы - Цензор.НЕТ 8111
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24.08.2020 11:53
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Cаме тому що Лукашенко не лох, він править 26 років, а Зеленський програє наступні вибори і сяде в тюрму разом з порошенком.
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24.08.2020 11:41 Відповісти
А Порошенко за что в тюрьму?
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24.08.2020 11:44 Відповісти
"Никого не жалко, никого...
Ни тебя, ни меня, ни его..."(с)
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24.08.2020 11:46 Відповісти
мид украины: для деления советами нужен наработанный опыт...
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24.08.2020 12:22 Відповісти
У зєбанутих нова інструкція - Зєлю поставив Порох.
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24.08.2020 12:29 Відповісти
нету у вас методов против Пети ,прокуратура заглохла
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24.08.2020 11:45 Відповісти
Граната всех уравняет.
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24.08.2020 11:48 Відповісти
Кому шо а лысому расчёска ))
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24.08.2020 12:04 Відповісти
В Украине даже лысый уже с гранатой.
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24.08.2020 12:10 Відповісти
Та я понял, что ты ты знаешь об Украине только из рашаТВ.
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24.08.2020 12:18 Відповісти
Поки Сакварелідзе не стане Генпрокурором, прокуратура не стане працювати ефективно! Всі ці старі-нові кадри - ідіоти, вони ніколи не реально не працювали проти олігархів і продаються за дві копійки при першій нагоді. Потрібні справжні прокурори, які не продаються і мають фах і досвід великих посадок!
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24.08.2020 12:26 Відповісти
досвід великих посадок!
А кого посадив Сакварелідзе?
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24.08.2020 16:47 Відповісти
Кацапсяча ідеологія. Взорвать, посадить, убить, отжать, оболгать, насрать.
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24.08.2020 12:12 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3215504/krivorojets_brosil_granatu_v_znakomyh_raneny_4_chelovek_politsiya_foto
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24.08.2020 12:14 Відповісти
Так на тих територіях, на жаль, дуже багато з кацапсячою ідеологією і з паспортом громадянина України... На жаль...
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24.08.2020 12:18 Відповісти
Відсосали вони у Пороха. І надалі будуть сосати
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24.08.2020 11:58 Відповісти
нет.. ето нет пока на ПЄтю своего Жеглова...
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24.08.2020 12:42 Відповісти
.....так заберите себе этого НЕлоха(он веть даже на половину украинец) и ощутите по полной все прелести его НЕлоховского правления....
.....и пускай он у вас рулит до гробовой доски....
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24.08.2020 11:53 Відповісти
В нас би він давно був на ростові.
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24.08.2020 12:13 Відповісти
https://censor.net/user/336463 - він же Igor L, він же Igor Layno
Ти чорт хоча б під одним ніком заходив
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24.08.2020 11:57 Відповісти
У товаріща майора їх ше багато...
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24.08.2020 12:14 Відповісти
Показовим моментом, як на https://www.radiosvoboda.org/a/30799393.html нью-йоркський щоденник , є те, що над групами білоруських протестувальників не було піднято жодного прапору Євросоюзу, як це було у ході повстання на Майдані у Києві. На додаток демонстранти у Білорусі зовсім не висувають вимог вступу до НАТО.
The New York Times пише, що поміж білорусів побутує думка, що в ідеалі Євросоюз і Росія можуть рівноцінно виступити посередниками у вирішенні білоруської кризи.
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24.08.2020 11:43 Відповісти
ну,им про нато еще рановато думать...им хотя бы нацию сформировать,да беларуский выучить...
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24.08.2020 12:13 Відповісти
Нам би ще навчитись коменти українською писати. Теж було б непогано
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24.08.2020 13:52 Відповісти
так,було б непогано...але не забуваймо,шо Україна поліетнічна країна.і тільки за невикористання мови у побуті не варто відвертатись від друзів та спільників.
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24.08.2020 13:56 Відповісти
Звичайно, від друзів і однодумців не слід відвертатись. Але їх потрібно поступово, ненав'язливо і методично, українізувати
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24.08.2020 14:02 Відповісти
отож...ненав'язливо.
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24.08.2020 14:06 Відповісти
О, норм поводили)
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24.08.2020 11:43 Відповісти
Чтоб сосед прислушивался к "добрым" советам и не матюкался, его сначала нужно признать за человека, т.е. поздравить Луку с избранием
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24.08.2020 11:44 Відповісти
Никогда не оказывайте услуг, о которых не просят.
Совет, данный кому-либо в присутствии других людей, воспринимается как упрек.
Тот, кто дает упрямцу совет, сам нуждается в совете.
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24.08.2020 12:28 Відповісти
Ну вот сопля пускай и проведет выборы в течение месяца, для Украины это важнее чем всякие тихановские мухосранские на чужбине
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24.08.2020 11:44 Відповісти
"На это в белорусском МИД ответили, что у руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям."
-------
Заразились кацапским вяличием, или кацапы сидят в МИД РБ.
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24.08.2020 11:44 Відповісти
Какие советы может дать страна, которая прошла все тоже самое, что начинается в Беларуси? Выгнала бандитскую власть, выбрала еще более бандитскую, разочаровалась во всем и избрала президентом комика? Важны ли советы от такой страны?
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24.08.2020 11:45 Відповісти
предлагаешь им самостоятельно пройти тот же путь,не обращая внимания на советы?
дурак и не должен учиться на чужих ошибках.по определению
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24.08.2020 12:15 Відповісти
Ну так они и сами (без советов) видят, что у нас произошло. А наши советы - как раз о том, чтобы они не обращали внимание на нашу историю и повторяли наши ошибки.
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24.08.2020 12:52 Відповісти
Ща таракан прямым текстом нас пошлет
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24.08.2020 11:45 Відповісти
Крестьянин против артиста . Думаю у председателя колхоза ума побольше . 26 лет разводить и Рашку и Евросоюз как лохов. Но наш Зе президент он же не лох
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24.08.2020 11:48 Відповісти
Ошибка

Бацька получал бабло за то,что постоянно во всех вопросах бил сателитом Кремля.
.А Европа платила за то,чтоби в своем понимании оставлять за собой некоторие ричаги влияния..

все закончилось,когда у рашки начались проблеми з нефтедоларами..
И не стало денег на поддержание социалистической економики Дружественного дикататора..
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24.08.2020 12:46 Відповісти
Ошибка? Заигрывать с диктаторами - вот ошибка. Какие рычаги есть на Пупсика, Ятанагана, Таракана? А тем более *****? На проблемы племени этим вождям насрать
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24.08.2020 13:13 Відповісти
https://strana.ua/news/285811-mid-ukrainy-otvetil-diplomatam-v-belarusi-na-kritiku-zelenskoho.html "Понимаем эмоциональную перегруженность". МИД Украины ответил коллегам в Беларуси на критику Зеленского
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24.08.2020 11:48 Відповісти
Ситуационный штаб: Лукашенко, Коля (15 лет) в бронике и с Калашом, пресс-секретарь Лукашенко.МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы - Цензор.НЕТ 6743
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24.08.2020 11:48 Відповісти
Тем не менее он в Беларуси, а не в Турции и не в РФ .
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24.08.2020 11:56 Відповісти
пока...но думаю,как и *****,переселится в бункер.
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24.08.2020 12:16 Відповісти
на простом языке - МИД Белоруссии очкует
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24.08.2020 11:49 Відповісти
МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы - Цензор.НЕТ 8111
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24.08.2020 11:53 Відповісти
Дождались. Жириновский: Депутат Госдумы РФ предложил Беларуси войти в состав России на правах областей, а Лукашенко стать вице-премьером по сельхозяйству.
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24.08.2020 11:55 Відповісти
Жириновський тут правий..Не можна людині з мозаїчною шизофренією і "комплексом Наполеона" доручати навіть посаду міністра з сільського господарства... )))))
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24.08.2020 12:41 Відповісти
Вся різниця між нами і білорусами в тім, що запаребрік для нас споконвічний ворог, а для них мишебрат.
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24.08.2020 12:01 Відповісти
та не был он никогда братом...беларусов после войны точно также в сибирь ссылали,как и бандеровцев.
а то шо понаехалов много-то близость орды сильно сказывается
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24.08.2020 12:18 Відповісти
Вчора слухала думку дипломата Чалого.
Ми б могли серйозно допомогти білоруському народу, адже маємо неабиякий вплив на їхню країну.
Могли би виступити в ролі посередника між Білорусью та заходом, здобути більше підтримки.
Але наш аморфний Зе здатний лише на отакі огризання.
Дурне...і безініціативне.
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24.08.2020 12:04 Відповісти
Як допомогти? Створити аналог "мінських" договорняків? "Чотиристоронню Контактну групу" із бульбофюрером, москальською прокладкою тіханофскай, Блазнем-членограєм і вічностурбованою фрау Макрель у складі?
Хіба що познущатись.
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24.08.2020 14:11 Відповісти
Эти сраные советчики и полезные идиоты очень хотят видеть кацапские базы за 100 км от Киева.
Достаточно будет одного маршброска и дело в шляпе
Тогда дурачек буков надеется, наконец, легализовать свой румынский паспорт и жрать мамалыгу не прячась под столом.
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24.08.2020 12:08 Відповісти
шо ты имеешь против Мамалыги , очень вкусное блюдо особенно с сыром и сливочным маслом
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24.08.2020 12:10 Відповісти
АН= "отпєтий совок" ,що перейшов "на сторону добра" -в СЕкту прихильників ПЕтра..

АЛе ментальність і нетерпимість -НЕ ПРОП"ЄШ )))
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24.08.2020 13:09 Відповісти
Лука, который уже национальные телеканалы передал под внешнее управление Russia Today, все еще Спаситель Украины от Путина?

Болезный, вы сегодня вышли из запоя и стремглав кинулись отрабатывать?

Проверьте почту, вдруг там новая методичка.
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24.08.2020 12:16 Відповісти
Козлина, у тебя на сегодняшний день есть кацапские базы за 100 км от Киева?
Будешь много киздеть - будут.
И более, чем уверен, ты жопу от дивана не оторвешь, ложиться под танки
Иудейские мансы никогда гоям в пользу не шли.
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24.08.2020 12:21 Відповісти
Да у вас алкогольный делирий (в народе "белочка") во всей красе. Полная клиническая картина.
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24.08.2020 12:27 Відповісти
Это у тебя иудейская хитрожопость, которую можешь засунуть себе именно в это место.
Бацька уже научен.
Заводы порезали, землю раздерибанили - гоев на заработки.
Будете висеть за яйца сначала в Украине, потом и везде.
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24.08.2020 12:30 Відповісти
товаріщ порохобот Ан,как віжу,совєтской коммуністічєской закалкі... )))

Він прихильник СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПЛАНОВОЇ ЕКОНОМІКИ,БАЗОВАНОЇ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ.. ))
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24.08.2020 12:33 Відповісти
роз"яснюю..
Порохоботи,І, особливо упороті прихильники Петра,працюють не за методичками..)))
а "за покликом душі".. )))
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24.08.2020 12:31 Відповісти
сенс який?
давати будь-які поради посіпакам Диктатора,що втрачає владу ?

і не прислухається ніколи..
І будть -які поради,дружні чи ні -"як мертвому припарка"..
----------------------
Зараз його єдина проблема -усидіти "на штиках"..
Єдину допомогу,яку прийме -пару тисяч ОМОНУ.... "бажано найвідмороженішого."..
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24.08.2020 12:30 Відповісти
Лукашенко шестерка Путина показал где место Зеленского! У параши его место!
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24.08.2020 12:32 Відповісти
у порохоботів РОЗРИВ ШАБЛОНУ. )))

довший час топили за ЛУкашенко,як майже патріота України і захисника НЕзалежності двох країн..
Бо він щось там спи..ді,що Білорусь ніколи не нападе на Україну..(так якби ЗС Білорусі не були підконтрольні Росії)

а тут Бацька перекинув війська "на кордон з НАТО"...

А Зеленський радить ТЕПЕР ПРОРОСІЙСЬКОМУ ЛУкашенко перемовини з опозицією..
тобто протиросійська позиція ЗЕ.

Бідні порохоботи.. НЕ знають як тепер "топити "Зе" ... ))) щоб не бути звинуваченими у поросійськости.. )))
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24.08.2020 12:38 Відповісти
А что расскажи клоун то наш признал победителем Лукашенко или не признал? Может он встречу с Лукашенко отменил? Ослик наш проблеял что-то невнятное! А Порох ясно и недвусмысленно высказался что лукашенко не легитимный как Янукович! Так что тебе в позиции Порошенко и его сторонников не понятно? Я для тебя тупого ЗЕбила все разжевал!
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24.08.2020 13:21 Відповісти
парАшенка не представляє офіційну позицію України у міжнародній політиці. Зараз він, як політичний лузер і псевдоопозиціонер, може лише піаритись, дзявкаючи перед журналістами щось, "аби не так, як зєлєбоба".
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24.08.2020 14:19 Відповісти
Экономику развалили, медицину развалили.
Взамен развлекают лохорат проблемами беларусской демократии.
В Беларуси нет никаких проблем с демократией ввиду полнейшего отсутствия таковой.

И ещё лет 50 точно не будет.
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24.08.2020 13:02 Відповісти
 
 