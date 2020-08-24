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Новости Революция в Беларуси
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Главное - независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны, - Кулеба

Главное - независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны, - Кулеба

Применение насилия против протестующих является неприемлемым для украинского государства. Украине важна независимая, демократическая Беларусь, а не персоны руководителей такой Беларуси.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украина категорически не приемлет насилия над протестующими. Украина – это страна, в которой право на протест является практически священным. Нам чрезвычайно важна независимая, демократическая Беларусь, и фамилия того, кто будет стоять во главе такой Беларуси, является второстепенной", - сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что обсуждал во время переговоров со своим германским коллегой ситуацию в Беларуси. По его словам, у Киева и у Берлина по этому вопросу общая позиция: оба решительно осуждают насилие и верят в выход из ситуации через национальный диалог.

Читайте на Цензор.НЕТ: МИД Украины - МИД Беларуси: не отвергайте ценные дружеские советы

Автор: 

Беларусь (7886) МИД (6934) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Ага.Особливо якщо лідер незалежної,демократичної Білорусі,через місяць проголосить про створення "Союзної держави рф і Білорусі".
Ясно,що цій Кулєбі однаково :Порошенко,чи Зєля,аби грошики капали.Какая разніца,да !
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24.08.2020 13:08
+3
Справжні опозиційні антиросійські, проєвропейські білоруські лідери давно вже або виїхали за кордон в Європу чи Штати, або зникли без вісти... Те, що зараз називають білоруською "опозицією" (тихановські, цепкало, бабарико) все це "ватники", котрим кремлівський ботоксний гном миліше, ніж Лука. Протести в Білорусі не за незалежну, проєвропейську Білорусь, а проти "бацьки", від котрого втомився кремль... Путіна влаштує будь-який кандидат від гібридної "опозиції", бо всі вони прокремлівські "новиє ліца".
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24.08.2020 13:19
+2
Типа лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным.
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24.08.2020 13:02
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Типа лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным.
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24.08.2020 13:02 Ответить
Як це імена лідерів другорядні?
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24.08.2020 13:02 Ответить
мид украины, чтобы давать советы нежен наработанный опыт...
после лидера беларуси нужен лидер..иначе, никак
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24.08.2020 13:04 Ответить
У Бєларусі всі лідери є прокремлівськими маріонетками.
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24.08.2020 13:08 Ответить
і, виросле за 25 років, нове покоління молодої білорусі не знає, що то таке, бути без лідера...
вєдомий, то залежить не від віку
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24.08.2020 13:12 Ответить
Це за питання, що там виросте. Все може бути як зараз при Лукашенці.
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24.08.2020 13:22 Ответить
нє, це шоб підняти вище в темі...
міг би і не відповідати
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24.08.2020 13:28 Ответить
Так, але це буде відповідальність цілого народу, а не однієї людини.
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24.08.2020 13:15 Ответить
Так само, як і в олігархічній системі України прізвище президента.
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24.08.2020 13:21 Ответить
Нарешті !
А то вчепилися руками і ногами у Лукашенка !
Та будь хто інший з білоруської оппозиції, буде цікавіший для України, ані ж ********** шістка Лукашенко !
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24.08.2020 13:07 Ответить
Ага.Особливо якщо лідер незалежної,демократичної Білорусі,через місяць проголосить про створення "Союзної держави рф і Білорусі".
Ясно,що цій Кулєбі однаково :Порошенко,чи Зєля,аби грошики капали.Какая разніца,да !
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24.08.2020 13:08 Ответить
Бро, про що ти?
Армія Білорусі по факту ВЖЕ підпорядкована ЗС РФ !
На центральних телеканалах Біолорусі РОСІЙСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ !
На Лукашенка у Путіна ядерний КОМПРОМАТ !
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24.08.2020 13:56 Ответить
пнх
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24.08.2020 13:16 Ответить
Как вы относитесь к движению русских патриотов "Фофудья"?
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24.08.2020 13:16 Ответить
Очко твое на внешнем управлении, вафльор ты обтруханый.
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24.08.2020 13:19 Ответить
Да вам клоунам уже вялым по губам провели чем показали ваше место возле параши!
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24.08.2020 13:15 Ответить
кулєба лицемірить.
якщо не буде лідерів, то хто проголошуватиме волю більшості ?
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24.08.2020 13:18 Ответить
Справжні опозиційні антиросійські, проєвропейські білоруські лідери давно вже або виїхали за кордон в Європу чи Штати, або зникли без вісти... Те, що зараз називають білоруською "опозицією" (тихановські, цепкало, бабарико) все це "ватники", котрим кремлівський ботоксний гном миліше, ніж Лука. Протести в Білорусі не за незалежну, проєвропейську Білорусь, а проти "бацьки", від котрого втомився кремль... Путіна влаштує будь-який кандидат від гібридної "опозиції", бо всі вони прокремлівські "новиє ліца".
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24.08.2020 13:19 Ответить
https://ua.interfax.com.ua/news/general/683072.html У Білорусі затримали членів Координаційної ради опозиції Ковалькову та Дилевського , сейчас их пытают бойцы Вангера,а в это время в Киеве пела Верка Сердючка и...

https://images.cnscdn.com/images/1/6/4/4/16441ab7f20f954846c72fae27d09098/650x441.jpg
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24.08.2020 13:22 Ответить
Любая нация без лидера(человека, который поведет за собой многих)обречена на исчезновение!Ибо так повелось в роду человеческом,что есть Лидеры,и остальные...Нет ни одной(!)нации в мире не имеющих своих лидеров(героев).И Украинцы являются одной из немногих наций,лидеры которых вписаны во Всемирную историю человечества!
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24.08.2020 13:25 Ответить
Если ".Нет ни ОДНОЙ(!)НАЦИИ в мире не имеющих своих лидеров(героев)".То почему" И Украинцы являются ОДНОЙ из НЕМНОГИХ НАЦИЙ,лидеры которых вписаны во Всемирную историю человечества!"
Слишком сложно.
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24.08.2020 15:08 Ответить
интересно было бы взглянуть на действительно независимую страну на евразийском пространстве
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24.08.2020 13:32 Ответить
за спиной учеба в Гарварде, аспирантура в Стэнфорде, докторантура в Сорбонне... единственное, что осталось кулебе выбрать - это кем он будет - женским портным или мужским...
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24.08.2020 13:36 Ответить
Главное какой народ на земле сидит. Если такой как ракозагнутые сябры, то о независимости и свободе они могут только в фэнтези читать и все.
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24.08.2020 14:22 Ответить
Дуже розумні слова. Без повчань, без закликів, люди підтримають, влада не відповість. Сказати про демократичну Білорусь всеодно що сказати подальше від Росії.
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25.08.2020 00:03 Ответить
 
 