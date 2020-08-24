Главное - независимая, демократическая Беларусь, а имена лидеров - второстепенны, - Кулеба
Применение насилия против протестующих является неприемлемым для украинского государства. Украине важна независимая, демократическая Беларусь, а не персоны руководителей такой Беларуси.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украина категорически не приемлет насилия над протестующими. Украина – это страна, в которой право на протест является практически священным. Нам чрезвычайно важна независимая, демократическая Беларусь, и фамилия того, кто будет стоять во главе такой Беларуси, является второстепенной", - сказал Кулеба.
Глава украинской дипломатии отметил, что обсуждал во время переговоров со своим германским коллегой ситуацию в Беларуси. По его словам, у Киева и у Берлина по этому вопросу общая позиция: оба решительно осуждают насилие и верят в выход из ситуации через национальный диалог.
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после лидера беларуси нужен лидер..иначе, никак
вєдомий, то залежить не від віку
міг би і не відповідати
А то вчепилися руками і ногами у Лукашенка !
Та будь хто інший з білоруської оппозиції, буде цікавіший для України, ані ж ********** шістка Лукашенко !
Ясно,що цій Кулєбі однаково :Порошенко,чи Зєля,аби грошики капали.Какая разніца,да !
Армія Білорусі по факту ВЖЕ підпорядкована ЗС РФ !
На центральних телеканалах Біолорусі РОСІЙСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ !
На Лукашенка у Путіна ядерний КОМПРОМАТ !
якщо не буде лідерів, то хто проголошуватиме волю більшості ?
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Слишком сложно.