Головне - незалежна, демократична Білорусь, а імена лідерів - другорядні, - Кулеба
Застосування насильства проти протестувальників є неприйнятним для української держави. Україні важлива незалежна, демократична Білорусь, а не персони керівників такої Білорусі.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Україна категорично не приймає насильства над протестувальниками. Україна - це держава, в якій право на протест є практично священним. Нам надзвичайно важлива незалежна, демократична Білорусь, і прізвище того, хто стоятиме на чолі такої Білорусі, є другорядним", - заявив Кулеба.
Глава української дипломатії зазначив, що під час переговорів з його німецьким колегою також обговорювалася ситуація у Білорусі, і Київ із Берліном мають спільну позицію: рішуче засуджують насильство і вірять у вихід із ситуації через національний діалог.
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после лидера беларуси нужен лидер..иначе, никак
вєдомий, то залежить не від віку
міг би і не відповідати
А то вчепилися руками і ногами у Лукашенка !
Та будь хто інший з білоруської оппозиції, буде цікавіший для України, ані ж ********** шістка Лукашенко !
Ясно,що цій Кулєбі однаково :Порошенко,чи Зєля,аби грошики капали.Какая разніца,да !
Армія Білорусі по факту ВЖЕ підпорядкована ЗС РФ !
На центральних телеканалах Біолорусі РОСІЙСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ !
На Лукашенка у Путіна ядерний КОМПРОМАТ !
якщо не буде лідерів, то хто проголошуватиме волю більшості ?
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Слишком сложно.