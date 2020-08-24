Головне - незалежна, демократична Білорусь, а імена лідерів - другорядні, - Кулеба

Застосування насильства проти протестувальників є неприйнятним для української держави. Україні важлива незалежна, демократична Білорусь, а не персони керівників такої Білорусі.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на спільному брифінгу з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Україна категорично не приймає насильства над протестувальниками. Україна - це держава, в якій право на протест є практично священним. Нам надзвичайно важлива незалежна, демократична Білорусь, і прізвище того, хто стоятиме на чолі такої Білорусі, є другорядним", - заявив Кулеба.

Глава української дипломатії зазначив, що під час переговорів з його німецьким колегою також обговорювалася ситуація у Білорусі, і Київ із Берліном мають спільну позицію: рішуче засуджують насильство і вірять у вихід із ситуації через національний діалог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС України - МЗС Білорусі: не відкидайте цінних дружніх порад