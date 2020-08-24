Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального", - говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он сослался на данные обследования Навального в берлинской больнице "Шарите". Боррель выразил благодарность сотрудникам больницы и скорейшего и полного выздоровления Навальному.

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