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Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель

Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал, чтобы российские власти провели прозрачное расследование инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

"Европейский союз решительно осуждает то, что кажется покушением на г-на Навального. Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального", - говорится в заявлении Борреля, распространенном вечером в понедельник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, российский народ, а также международное сообщество требуют знать факты, стоящие за отравлением Навального.

"Виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Он сослался на данные обследования Навального в берлинской больнице "Шарите". Боррель выразил благодарность сотрудникам больницы и скорейшего и полного выздоровления Навальному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Маас потребовали прозрачного расследования отравления Навального

Автор: 

отравление (1582) Навальный (855) Боррель (784)


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Топ комментарии
+10
импотенты
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24.08.2020 22:52
+7
они вообще глупые? требуют от отравителя честного расследования отравления.
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24.08.2020 22:56
+6
ну это наверное чисто риторический вопрос "а зачем там туалет?"

Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 9108
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24.08.2020 22:55
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импотенты
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24.08.2020 22:52 Ответить
Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 9140
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24.08.2020 23:00 Ответить
шо в лужу перднули
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24.08.2020 22:52 Ответить
Не шоб, як кацапи, взять да на Москву, бомбу з заріном, да?
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24.08.2020 22:56 Ответить
махера с зарином ! с папафеном трамадолом и назипаном !
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24.08.2020 22:58 Ответить
Зачем? Кинуть в каждого русского генерала мешок с баблом - завтра вся московия раком встанет, и голову ***** на блюдечке принесет.
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24.08.2020 23:26 Ответить
Дашовыгаварите. В 100500-й раз в кармане дулю скрутили. А ***** радуется что весь мир импотенты и ему ничего не сделают.
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24.08.2020 22:54 Ответить
ну это наверное чисто риторический вопрос "а зачем там туалет?"

Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 9108
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24.08.2020 22:55 Ответить
Видимо это будет первый туалет который построят в рабсии!
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24.08.2020 22:56 Ответить
это будет первый в мире -туалетотанкодрочь !
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24.08.2020 22:59 Ответить
...первый туалет в свое время пытались сделать на МКС, но что-то пошло не так...
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24.08.2020 22:59 Ответить
Ну шо тут не понятно, с танка снимается механик-водитель, и танк становится беспилотным, но остальные члены экипажа остаются, теперь вместо места механика, установят унитаз, иногда механик водител видя воочию жопу , куда надо ехать, бегом разворачивался и драпал, но многомилионный танк разрабатывался для драки, а не для драпа, и теперь же беспилотный танк завезет экипаж в такую дыру, в которой у них не будет выхода другого как драться изо всех сил, жить захотят, то будут стрелять, и танк будет еффективно действовать
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25.08.2020 00:18 Ответить
И если члены экипажа повси раю тся, видя куда прет их беспилотник, то тувалет рядом
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25.08.2020 00:20 Ответить
Для волшебных гномиков, которые крутят педали.
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25.08.2020 06:08 Ответить
Раздать всем парашинским танковым экипажам папмперсы хай дрыщут под себя.
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25.08.2020 06:54 Ответить
Дупа, сакральне місце в мокшанців
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25.08.2020 07:19 Ответить
Скрєпи русского міра.
Традиція віків.
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24.08.2020 22:55 Ответить
Вот если бы Навальный был гомиком и долбился в жопу с мужиками, а его не пустили в ресторан вот тогда вся Европа взвыла бы не своим голосом и визжала о притиснении
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24.08.2020 22:56 Ответить
Ти гля як тебе Європа розтривожила !
Так ***** травить, не Європа.
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24.08.2020 22:58 Ответить
гомик иди лесом отсюда
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24.08.2020 23:02 Ответить
Шо там, гоміки тебе атакують ? !!!
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24.08.2020 23:04 Ответить
они вообще глупые? требуют от отравителя честного расследования отравления.
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24.08.2020 22:56 Ответить
Дійсно, що ці Жозепи нічого не розуміються на росії.
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24.08.2020 22:56 Ответить
Так їх цей Північний Гандурас і не тривожить.
Газ і нафту качає, і досить.
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24.08.2020 23:02 Ответить
Або так, що вони роблять вигляд великої стурбованості.
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24.08.2020 23:04 Ответить
Чоловіче, у Вас є претензії до своїх сусідів, що вони за Вами погано опікуються?
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24.08.2020 23:07 Ответить
Ну чего ожидать от этих зажиревших еврокотов за чужого навального,если они уже 6 лет!!! за своих 298 человек доказывают вину лаптей по сбитому МН 17. То, что каждый из нас видел и знал сразу.А кокошники сами спалили свои лапти на всех новостных каналах.Сидят, в табурет пукают,значимость изображают... а бабло капает.
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24.08.2020 23:39 Ответить
Да у вас в Лондоне каждый сезон рашен диверсанты людей травят.. и вы "озабоченные" ходите.. Одной " озабоченность" больше, одной меньше.. Немцова вон в центре Москвы застрелили и что. А сколько было убито, отравлено, исчезло, сидит.. А у вас градация " Озабоченность", " глубокая озабоченность", " глубочайшая озабоченность"... И если бы уж на самом деле не имели возможностей прижать хвост мордору.. а то ведь есть... Но бабки, бабки терять не охота ( и не нужно тут рассказывать об угрозах ядерной войны, это не СССР тут элита привыкла жить в свое удовольствие и лучше на западе где и деньги, и недвижимость, и жены, и дети и любовницы)
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24.08.2020 22:56 Ответить
что-то новое, озабочены, обеспокоены, взволнованы, а тут на те осуждает!
ну не судите строго,
не судите да не судимы будите ,
не судите вы как саудиты
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24.08.2020 22:57 Ответить
"Совершенно необходимо, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование отравления г-на Навального".
Наивно полагать, что в ходе расследования они будут выходить на самих себя. Кстати, Что там по Немцову сильно давили на "расследователей"? И как результат, устраивает получается?
Ах да, если бы не машина закрывшая камеры в момент убийства("ой как удобно"), то непременно бы топнули ножкой. А так, найдите виновных, товарищ Пу!))
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24.08.2020 22:58 Ответить
коли вже буде глибоке занепокоєння?
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24.08.2020 22:58 Ответить
дальше гланды не пускают ))ыыыыы
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24.08.2020 23:00 Ответить
атошо? Тю...
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24.08.2020 22:59 Ответить
евросоюз еще обеспокоен.
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24.08.2020 23:00 Ответить
путину надо будет и весь евросоюз отравит.. трубы проходят..
так что пусть платят ему милларды за газ и дальше
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24.08.2020 23:00 Ответить
Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 9294
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24.08.2020 23:01 Ответить
Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 7827
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24.08.2020 23:09 Ответить
Вы просто бесполезные куски дерьма
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24.08.2020 23:01 Ответить
ВладимВладимирович в своём вонючем ремесле далеко не Новичок...
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24.08.2020 23:02 Ответить
#строго так!#
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24.08.2020 23:02 Ответить
Евросоюз осуждает предполагаемое отравление Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 584
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24.08.2020 23:26 Ответить
Сейчас осудят, а потом выразят обеспокоенность. Штатам нужен нормальный президент, чтобы привёл в тонус это болото.
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24.08.2020 23:30 Ответить
Вводите санкции против вонючей РФ и фюрера .
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24.08.2020 23:31 Ответить
Тоесть, могли и не осудить? Сказали бы- так ему и надо, расшатывает ситуацию экстремист!
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24.08.2020 23:56 Ответить
требованя зачитал -перед частью избирателей плюсик заработал, теперь надо думать как с Мордора санкции половчее снять дабы еще от бизнеса плюсик к зарплате отгрести...
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25.08.2020 00:00 Ответить
А РФ осуждает предполагаемую ********** Борреля.
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25.08.2020 00:13 Ответить
А озабоченность какой степени выразили?
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25.08.2020 00:17 Ответить
Вот некоторые тут говорят что Евросоюз это импотентов. А мы кто? До сих пор не защитили граждан от вражеской пропаганды и не судили всех врагов и предателей.
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25.08.2020 06:20 Ответить
Осудил предполагаемое?
Сам придумал и с "пролетарской ненавистью" - осудил.
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25.08.2020 09:18 Ответить
 
 