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Новости День Независимости
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Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официльный сайт "президента" Беларуси.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Лукашенко также пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Беларуси ответил Зеленскому: У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, чем раздавать советы соседям

Отметим, что на сайте ОП о поздравлении Лукашенко не упоминается.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20224) Лукашенко Александр (3611) поздравление (1057)


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Топ комментарии
+14
Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України - Цензор.НЕТ 2840
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25.08.2020 07:57
+14
Кстати сосна корабельная подскажи что там Моника родила насчет Беларуси? Скорей Мендель родит неведомую зверушку от Зеленского чем Осел что-то родит по Беларуси!
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25.08.2020 08:02
+13
лучший корифан бубачки. На одной ветке будут
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25.08.2020 07:55
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Щоб мати підтримку від українців тепер , треба було поважати наш Майдан в 2014 р. !! .
Пізно всрались .
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25.08.2020 09:14 Ответить
Еще один дебил вылез - так что, Украина против победы беларуской революции?
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25.08.2020 09:17 Ответить
Якой - революціі ?? У вас хіба революція . .. ! Зі сторони це схоже на щотижневі недільні хороводи . І чому я маю їх підтримувати ,, якщо в 2014 році , подібне тобі гівно , лило бруд на наш Майдан ,, називаючи його - госпєрєваротом . .
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25.08.2020 09:41 Ответить
Что касается меня - я всей душой поддерживал демократические устремления украинцев. Так что ты тут мимо, пид@рок. А вот ты сейчас решил уподобиться тому говну(а может всегда таким говном был) и не признаешь революцию в Беларуси.
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25.08.2020 09:49 Ответить
И какие цели у революции в Беларуси. Просмотрел кучу изданий, кроме "Уйди" ничего не нашёл. Ну уйдёт Лукашенко и что дальше, какая будет политика, как будет развиваться экономика. Очень много вопросов без ответов.
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25.08.2020 11:03 Ответить
Печально, что приходится очевидные вещи разжевывать.
Цель - выгнать узурпатора и провести честные выборы.
Далее - все кандидаты представят свои программы
И народ определится с дальнейшим курсом - подчеркиваю НАРОД, а не 'бнутый самозванец со своей ОПГ.
Лично я - за ослабление власти президента и за переход к парламентской республике.
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25.08.2020 11:17 Ответить
В общем программ дальнейшего развития нет, и народ не знает зачем выгонять Лукашенко. В такой ситуации всё меньше народа будет поддерживать оппозицию и конце концов революция сойдёт на нет. Пример, да пожалуйста, жёлтые жилеты во Франции, тоже не знают чего хотят. Революция должна иметь цель, просто выгнать узурпатора это не цель. В Киргизии уже трёх узурпаторов выгнали, пришёл четвёртый. Кстати первый киргизский узурпатор сидит в Минске.
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25.08.2020 13:47 Ответить
Где победа?Девчонки вдоль дороги шариками махали, водилы бибикали. Весь подъем.
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25.08.2020 09:54 Ответить
29 лет независимости... теперь можно реально осознать, что фильм "Слуга народа" снимался к 25-ти летию независимости... тогда герой сказал - "25 лет пи*дЯт и пИ*дят, пИ*дят и пи*дЯт"... к 29-й годовщине небольшие перемены... сейчас, оценивая политическое и хозяйственное руководство Украины, уже реально можно и нужно сказать - "29 лет пи*дЯт и пИ*дят, пИ*дят и пи*дЯт"... "низкий поклон" последнему президенту зеленскому за его настойчивость в проведении политики папередников...
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25.08.2020 08:51 Ответить
https://368.media/2020/08/25/v-dnepre-ofitsera-politsii-oshtrafovali-za-poluchenie-vzyatki-vernuv-13-tysyach-griven/ В Днепре офицера полиции оштрафовали за получение взятки, вернув 13 тысяч гривен ....может пора уже ввести налог на коррупцию и назвать "КУМОВСКОЙ "налог?
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25.08.2020 09:09 Ответить
Вовочка а ты не напомнил ему извинится за слова,что "Украина на коленях стоит"?
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25.08.2020 09:55 Ответить
в ответ надо было отправить туалетную бумажку он же никто нелегетимный модуро лукашеску
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25.08.2020 10:11 Ответить
Будь-яка порядна людина на дзвінок Лукашенка мала б відреагувати питанням: "Ви хто?".
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25.08.2020 10:47 Ответить
Так і сказав:«Чмо, зі Святом!»???😁
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25.08.2020 10:53 Ответить
а вот потужного он аж 5 раз поздравлял каждый год.
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25.08.2020 14:31 Ответить
Після виборів у Білорусі в Офісі президента Зеленського видали заяву, яку можна розцінювати як підтримку Олександра Лукашенка.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Володимир Манько.
"Одразу після виборів у Білорусі 9 серпня Офіс президента вже видав одну заяву, яку я розцінив як підтримку диктатора Лукашенка. Тому що у заяві був заклик (до протестуючих) припинити вуличні акції та сідати за стіл перемовин. З ким круглий стіл? З шахраєм і диктатором?" - сказав експерт.ЗІ: Натомість Лука визвірився, мовляв, «...понаїхали сюди з Польщі, з Голландії, з України. Уже агресія почалася проти країни. .... Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми загинемо як держава», - заявив він під час засідання Ради безпеки Білорусі.
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25.08.2020 15:50 Ответить
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