Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официльный сайт "президента" Беларуси.
"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении.
Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.
Лукашенко также пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.
Отметим, что на сайте ОП о поздравлении Лукашенко не упоминается.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.
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Пізно всрались .
Цель - выгнать узурпатора и провести честные выборы.
Далее - все кандидаты представят свои программы
И народ определится с дальнейшим курсом - подчеркиваю НАРОД, а не 'бнутый самозванец со своей ОПГ.
Лично я - за ослабление власти президента и за переход к парламентской республике.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Володимир Манько.
"Одразу після виборів у Білорусі 9 серпня Офіс президента вже видав одну заяву, яку я розцінив як підтримку диктатора Лукашенка. Тому що у заяві був заклик (до протестуючих) припинити вуличні акції та сідати за стіл перемовин. З ким круглий стіл? З шахраєм і диктатором?" - сказав експерт.ЗІ: Натомість Лука визвірився, мовляв, «...понаїхали сюди з Польщі, з Голландії, з України. Уже агресія почалася проти країни. .... Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми загинемо як держава», - заявив він під час засідання Ради безпеки Білорусі.