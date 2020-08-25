Лукашенко поздравил Зеленского с Днем Независимости Украины

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Украины Владимиру Зеленскому по случаю Дня Независимости Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает официльный сайт "президента" Беларуси.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - говорится в поздравлении.

Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения, развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

Лукашенко также пожелал Зеленскому крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу Украины - мира, стабильности и благополучия.

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Отметим, что на сайте ОП о поздравлении Лукашенко не упоминается.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Euronews, что если бы он оказался на месте Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, то дал бы согласие на повторные выборы.