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Новини День Незалежності
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Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України

Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, направив привітання Президенту України Володимиру Зеленському з нагоди Дня Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт "президента" Білорусі.

"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі та України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться в привітанні.

Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.

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Лукашенко також побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і добробуту.

Зазначимо, що на сайті ОП про привітання Лукашенка не згадується.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що якби він опинився на місці Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.

Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23683) Лукашенко Олександр (2653) привітання (730)


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Топ коментарі
+14
Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України - Цензор.НЕТ 2840
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25.08.2020 07:57
+14
Кстати сосна корабельная подскажи что там Моника родила насчет Беларуси? Скорей Мендель родит неведомую зверушку от Зеленского чем Осел что-то родит по Беларуси!
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25.08.2020 08:02
+13
лучший корифан бубачки. На одной ветке будут
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25.08.2020 07:55
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Щоб мати підтримку від українців тепер , треба було поважати наш Майдан в 2014 р. !! .
Пізно всрались .
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25.08.2020 09:14 Відповісти
Еще один дебил вылез - так что, Украина против победы беларуской революции?
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25.08.2020 09:17 Відповісти
Якой - революціі ?? У вас хіба революція . .. ! Зі сторони це схоже на щотижневі недільні хороводи . І чому я маю їх підтримувати ,, якщо в 2014 році , подібне тобі гівно , лило бруд на наш Майдан ,, називаючи його - госпєрєваротом . .
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25.08.2020 09:41 Відповісти
Что касается меня - я всей душой поддерживал демократические устремления украинцев. Так что ты тут мимо, пид@рок. А вот ты сейчас решил уподобиться тому говну(а может всегда таким говном был) и не признаешь революцию в Беларуси.
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25.08.2020 09:49 Відповісти
И какие цели у революции в Беларуси. Просмотрел кучу изданий, кроме "Уйди" ничего не нашёл. Ну уйдёт Лукашенко и что дальше, какая будет политика, как будет развиваться экономика. Очень много вопросов без ответов.
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25.08.2020 11:03 Відповісти
Печально, что приходится очевидные вещи разжевывать.
Цель - выгнать узурпатора и провести честные выборы.
Далее - все кандидаты представят свои программы
И народ определится с дальнейшим курсом - подчеркиваю НАРОД, а не 'бнутый самозванец со своей ОПГ.
Лично я - за ослабление власти президента и за переход к парламентской республике.
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25.08.2020 11:17 Відповісти
В общем программ дальнейшего развития нет, и народ не знает зачем выгонять Лукашенко. В такой ситуации всё меньше народа будет поддерживать оппозицию и конце концов революция сойдёт на нет. Пример, да пожалуйста, жёлтые жилеты во Франции, тоже не знают чего хотят. Революция должна иметь цель, просто выгнать узурпатора это не цель. В Киргизии уже трёх узурпаторов выгнали, пришёл четвёртый. Кстати первый киргизский узурпатор сидит в Минске.
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25.08.2020 13:47 Відповісти
Где победа?Девчонки вдоль дороги шариками махали, водилы бибикали. Весь подъем.
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25.08.2020 09:54 Відповісти
29 лет независимости... теперь можно реально осознать, что фильм "Слуга народа" снимался к 25-ти летию независимости... тогда герой сказал - "25 лет пи*дЯт и пИ*дят, пИ*дят и пи*дЯт"... к 29-й годовщине небольшие перемены... сейчас, оценивая политическое и хозяйственное руководство Украины, уже реально можно и нужно сказать - "29 лет пи*дЯт и пИ*дят, пИ*дят и пи*дЯт"... "низкий поклон" последнему президенту зеленскому за его настойчивость в проведении политики папередников...
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25.08.2020 08:51 Відповісти
https://368.media/2020/08/25/v-dnepre-ofitsera-politsii-oshtrafovali-za-poluchenie-vzyatki-vernuv-13-tysyach-griven/ В Днепре офицера полиции оштрафовали за получение взятки, вернув 13 тысяч гривен ....может пора уже ввести налог на коррупцию и назвать "КУМОВСКОЙ "налог?
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25.08.2020 09:09 Відповісти
Вовочка а ты не напомнил ему извинится за слова,что "Украина на коленях стоит"?
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25.08.2020 09:55 Відповісти
в ответ надо было отправить туалетную бумажку он же никто нелегетимный модуро лукашеску
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25.08.2020 10:11 Відповісти
Будь-яка порядна людина на дзвінок Лукашенка мала б відреагувати питанням: "Ви хто?".
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25.08.2020 10:47 Відповісти
Так і сказав:«Чмо, зі Святом!»???😁
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25.08.2020 10:53 Відповісти
а вот потужного он аж 5 раз поздравлял каждый год.
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25.08.2020 14:31 Відповісти
Після виборів у Білорусі в Офісі президента Зеленського видали заяву, яку можна розцінювати як підтримку Олександра Лукашенка.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Володимир Манько.
"Одразу після виборів у Білорусі 9 серпня Офіс президента вже видав одну заяву, яку я розцінив як підтримку диктатора Лукашенка. Тому що у заяві був заклик (до протестуючих) припинити вуличні акції та сідати за стіл перемовин. З ким круглий стіл? З шахраєм і диктатором?" - сказав експерт.ЗІ: Натомість Лука визвірився, мовляв, «...понаїхали сюди з Польщі, з Голландії, з України. Уже агресія почалася проти країни. .... Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми загинемо як держава», - заявив він під час засідання Ради безпеки Білорусі.
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25.08.2020 15:50 Відповісти
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