Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, направив привітання Президенту України Володимиру Зеленському з нагоди Дня Незалежності України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт "президента" Білорусі.

"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі та України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться в привітанні.

Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.

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Лукашенко також побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і добробуту.

Зазначимо, що на сайті ОП про привітання Лукашенка не згадується.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що якби він опинився на місці Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.