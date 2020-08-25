Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, направив привітання Президенту України Володимиру Зеленському з нагоди Дня Незалежності України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє офіційний сайт "президента" Білорусі.
"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі та України в непростих умовах сучасного світу", - йдеться в привітанні.
Лукашенко підтвердив зацікавленість в розширенні всебічного українсько-білоруського співробітництва на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні.
Лукашенко також побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а народові України - миру, стабільності і добробуту.
Зазначимо, що на сайті ОП про привітання Лукашенка не згадується.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Euronews, що якби він опинився на місці Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, то дав би згоду на повторні вибори.
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Пізно всрались .
Цель - выгнать узурпатора и провести честные выборы.
Далее - все кандидаты представят свои программы
И народ определится с дальнейшим курсом - подчеркиваю НАРОД, а не 'бнутый самозванец со своей ОПГ.
Лично я - за ослабление власти президента и за переход к парламентской республике.
Про це в ефірі "Прямого" заявив політичний експерт Володимир Манько.
"Одразу після виборів у Білорусі 9 серпня Офіс президента вже видав одну заяву, яку я розцінив як підтримку диктатора Лукашенка. Тому що у заяві був заклик (до протестуючих) припинити вуличні акції та сідати за стіл перемовин. З ким круглий стіл? З шахраєм і диктатором?" - сказав експерт.ЗІ: Натомість Лука визвірився, мовляв, «...понаїхали сюди з Польщі, з Голландії, з України. Уже агресія почалася проти країни. .... Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна, її керівництво, наказують провести нам нові вибори. Якщо тільки ми підемо на поводу у них, ми загинемо як держава», - заявив він під час засідання Ради безпеки Білорусі.