Независимая и демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины, - Порошенко

Отсутствие четкой позиции украинского руководства о событиях в Беларуси вредит не только имиджу нашего государства, но и угрожает национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в избирательной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза того, что Украина снова возвращается в печально известные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в том числе избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ - скажите о том, что выборы нечестные. Мы не говорим, кто должен быть президентом, потому что это дело исключительно белорусского народа, это не дело Европы, Штатов или России. Но мы говорим, что стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии, волеизъявления", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, речь идет о национальной безопасности нашего государства.

"У нас почти 2 тыс. км общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И до Киева, и до западных границ Украины это будет 100 -150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция - мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Что сейчас происходит? Сейчас происходит ползучая аннексия со стороны России. Кто этому может помешать? Белорусский народ. И то, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, вышли на улицу и защищают демократию - хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает в том числе в национальных интерасах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", - подчеркнул Порошенко.

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