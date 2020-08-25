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Новости Революция в Беларуси
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Независимая и демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины, - Порошенко

Независимая и демократическая Беларусь - это прежде всего вопрос национальной безопасности Украины, - Порошенко

Отсутствие четкой позиции украинского руководства о событиях в Беларуси вредит не только имиджу нашего государства, но и угрожает национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Мне кажется, что украинское руководство еще находится в избирательной гонке. В международной политике так нельзя, есть принципы. Есть ужасная угроза того, что Украина снова возвращается в печально известные времена многовекторности. Нет. На двух стульях сидеть нельзя. Мы идем в Европу? Принимайте европейские принципы свободы и демократии, в том числе избирательного процесса. Если выборы не соответствуют критериям ОБСЕ - скажите о том, что выборы нечестные. Мы не говорим, кто должен быть президентом, потому что это дело исключительно белорусского народа, это не дело Европы, Штатов или России. Но мы говорим, что стандарты выборов должны соответствовать принципам демократии, волеизъявления", - подчеркнул пятый президент.

По словам Порошенко, речь идет о национальной безопасности нашего государства.

"У нас почти 2 тыс. км общей границы. И если Беларусь будет аннексирована Российской Федерацией, это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска. И до Киева, и до западных границ Украины это будет 100 -150 км. И это точно не соответствует национальным интересам Украины. Поэтому наша позиция - мы за то, чтобы Беларусь сохранила свою независимость, свой суверенитет", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Что сейчас происходит? Сейчас происходит ползучая аннексия со стороны России. Кто этому может помешать? Белорусский народ. И то, что 200-300 тысяч по всей стране, не боясь зверского нападения ОМОНа, абсолютно безумных действий силовиков, вышли на улицу и защищают демократию - хочу подчеркнуть, каждый белорус это делает в том числе в национальных интерасах Украины. Потому что в наших интересах суверенное, независимое, желательно европейское, но точно демократическое государство", - подчеркнул Порошенко.

Читайте также: Порошенко: на 30-летие Независимости должен быть парад, а если власть не захочет - мы ее заставим

Автор: 

Беларусь (7887) Порошенко Петр (19588) россия (95361)


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Топ комментарии
+10
Дзякуй,Петро Алексеевич., за мудрость и слова поддержки.Будем надеяться,что мы своего Пороха тоже себе найдем и будем ценить. Слава Украине !!!
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25.08.2020 09:27
+8
ватан ти, - оскільки тобі було пох на фальсифікації оці 20 років; і тільки на 26-тий ти вийшов (якщо ще вийшов, а не з дивану...) на "протест" постояти на колінах з лютіками для ОМОНУ.
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25.08.2020 10:04
+7
Что стоит за этим спичем лепшего друга лукашенко? Всего лишь игра политикана, но не Политика, к сожалению.
Изыскиваются банально темы для раскачивания страны. . Банда,состоящая из коррупционеров из опзж, их друзей и бизнес-партнеров , маскирующихся под разные течения и партии - в вышиванках, если того требует время, с лозунгами о мове, с истериками против 'сдачи путену ', хотя сами подписали 'сначала выборы- потом закрытие границы' , сами развивали свои торговые точки, заводы, фабрики, так сказать 'в тылу врага' , липецкие партизаны , мимикрировавшие из миролюбцев в сторонников военного возврата Донбасса и Крыма. Что они творят, казалось бы, безрассудно? Ведь все это чушь собачья. А , главное, огромная ложь. Но нет. Только холодный расчёт. Почему так усилилась и ускорилась эта лавина против? А все просто! Все тот же Саакашвили, который уже приготовил сенсационные проекты реформирования таможни, судебной системы, налогообложения и тд. А вдруг внезапно Саакашвили вообще премьером назначит Зе? Тогда вообще конец ! Последний кусок хлеба с чёрной икрой вырвут прямо изо рта коррупции!
Все это настолько очевидно, что даже не нуждается в дополнительных доказательствах.
По сути, порошенко и лукашенко в одной обойме и топчутся по одинаковым граблям , только каждый в своей стране. Оба метались из одной крайности в другую, переодевшиеся истинные продолжатели застарелого совка, любители громких речей и парадов
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25.08.2020 10:11
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Правила форума Совет форумчан
это будет означать, что и в Чернигове, и в Житомире на наших границах будут стоять российские оккупационные войска

Как будто сейчас это не так. Лука давно уже под контролем *****.
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25.08.2020 09:22 Ответить
не так.
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25.08.2020 09:27 Ответить
Поки що на білорусько-українському кордоні не зосереджені готові до вторгнення в/частини ні касапів, ні навіть бацькові; як ото є зараз на російсько-українському кордоні.
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25.08.2020 09:30 Ответить
А як потужно активізувались кремлівські «аналітики» ?
На усіх ток-шоу: «Только Лукашенко !!!! ».
(Вони ****, насправді переймаються: «Нельзя допустить, что бьі Белоруссия, попала в руки США, как Украина !»)
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25.08.2020 09:23 Ответить
в самому низу гілки - срач з ватаном-бульбашом https://censor.net/user/384224
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25.08.2020 11:42 Ответить
Наведи цитату, яка наштовхнула тебе на це слово.
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25.08.2020 09:25 Ответить
Білорусії потрібна реформа децентралізації,яку провів в Україні Порошенко.Євросоюз повинен працювати з лукашенко в цьому плані.Тобто чекаємо від Євросоюзу хорошої дипломатичної роботи.Якщо вони не хочуть,щоб Білорусь пішла по путінському сценарію.
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25.08.2020 09:26 Ответить
Дзякуй,Петро Алексеевич., за мудрость и слова поддержки.Будем надеяться,что мы своего Пороха тоже себе найдем и будем ценить. Слава Украине !!!
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25.08.2020 09:27 Ответить
Героям Слава!
только вам не порошенко свой нужен, а свой Кошулинский...
После вашего порошенко, обязательно придет ваш зеленский...
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25.08.2020 09:30 Ответить
Где этот Кошулинский в политикуме Украины, за которого я голосовал в первом туре?
Разве это настоящий Лидер?! Внешне да. И программа есть и партия.
А по жизни оказался обычным проектом, который не сыграл и исчез.
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25.08.2020 10:08 Ответить
https://censor.net/user/474516 - щойно-заряджений бот зекловна. В спам!
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25.08.2020 09:36 Ответить
Героям слава !!
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25.08.2020 09:30 Ответить
Там люди хотят свободы в союзе с кацапстаном. Их "оппозиция" просто хочет занять место диктатора, и им насрать на Украину.
Да и если бы у нас на Майдане вместо борьбы ставали перед беркутней на колени, то уже жили бы в совке ...
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25.08.2020 09:34 Ответить
Тут я Петю поддержу - все гражданское общество Украины должно требовать от власти жесткой позиции по упырю- Лукашенко.
Лайк не ставлю только потому, что Порошенко с этим упырем в бытность президентом в десны целовался. Да и сейчас(мразота) нарочито избегает этой фамилии - боится, что конХфеты рошен из Беларуси лука вытолкнет.
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25.08.2020 09:35 Ответить
Я б не став звинувачувати Порошенка в тому, що народ Бєларусі 26 років поспіль обирав Лукашенка.
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25.08.2020 09:47 Ответить
Ты тут не транслируй лукашистские и путинские хотелки, ватан!
Все выборы, референдумы после 1994 были фальсифицированы и мировое сообщество их не признавало.
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25.08.2020 09:53 Ответить
ватан ти, - оскільки тобі було пох на фальсифікації оці 20 років; і тільки на 26-тий ти вийшов (якщо ще вийшов, а не з дивану...) на "протест" постояти на колінах з лютіками для ОМОНУ.
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25.08.2020 10:04 Ответить
Чувак, ти тут з своїм народом 26 років «в десны целовался» з Лукашенком (подивись його попередні % результатів), а претензії до Порошенко ?
Який на міждержавній зустрічі, виконав вимоги міжнародного протоколу ?
А ти там супу із белорусскіх морєпродуктов, нє пєрєл часом?
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25.08.2020 10:43 Ответить
Дуже цікаво. Виявляється що й тут Порошенко винен, бо білоруси, як отара овець, проміняли Шушкевича на Лукашенка і 26 років поспіль вибирали цього колгоспного совка. Не знав, що і в білорусів популярне українське прислів'я: "Хто всрався? Невістка. То ж її не має вдома. А он її спідниця висить".

Чого тільки "конХфеты рошен", ти ще ліпецкую хвабрику згадай.
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25.08.2020 10:10 Ответить
ты свое дермище по себе 26 лет размазывал так и продолжай, а то Порошенко ему виноват))))
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25.08.2020 10:27 Ответить
Правильно.Тільки щось починає налагоджуватись у світі,як усі реваншисти вірусами,заколотами,терактами,пропагандою хочуть цю маленьку планету з орбіти скинути.А це брехло кого лічить,чого ще йому не йметься?Чи це не при ньому експорт вугілля орло для України з Білорусії піднявся аж в 96-ть разів?
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25.08.2020 12:11 Ответить
Порошенко уважаю!!!!! И ДОВЕРЯЮ!!
Один вопрос - почему при Порошенко судьи , таможеники и прочие жили и воровали !!!!
Или так было нужно или так было удобно!!!?
Я не знаю!!!! Но Украина это сказка- ТУТ ТАК ХОРОШО!
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25.08.2020 09:42 Ответить
Скажіть будь-ласка "судьи , таможеники и прочие" перестали це робити при нових обличчях, у яких абсолютна влада в країні?
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25.08.2020 09:48 Ответить
Так а за что уважать то при таких вопросах? Я понимаю, что порохоботы слепцы и не видят этих вещей, но ты ведь их видишь и при этом уважаешь его? Не понимаю!
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25.08.2020 09:51 Ответить
Серега зрение у меня 100 % я не слепец справка есть!
Если я не понимаю , так и пишу не понимаю!!!!
Пороха я уважаю - люблю его!!!!как отца родного!!!! и не собираюсь этой любви сомневаться!!!
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25.08.2020 10:12 Ответить
Я не зрение имел в виду.
Есть такое выражение, что вера без разума - слепая вера.
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25.08.2020 10:29 Ответить
Поэтому я верю!!! Но некоторые вещи не понмаю.. Но чтобы понимать нужно знать,а у меня нет всей информации!!! Поэтому пока так!!! Уверен Петр Порошенко - это не путин и не коммуняка!! Он Украинец!!!! Мне этого достаточно!!! Я видел его детей и жену!!!! Я ИМ ВЕРЮ!!!!
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25.08.2020 11:34 Ответить
Воры, даже олигархи и бывшие президенты должны сидеть в тюрьме!
Это вопрос борьбы с коррупцией!
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25.08.2020 09:43 Ответить
Такие заявления, если это точка зрения обычного человека - это одно. А если это говорит политик, то это есть вмешательство во внутренние дела другого государства. Политики могут признать выборы, могут не признать. Все. А каким путем идти - это дело уже самого народа и не дело политикам чужого государства указывать каким путем идти беларусам.
Украина ведет себя так же по отношению к Беларуси, как Уйлостан командует Украине каким ей идти путем. Сами разберутся! Ты завалил свои 5 лет правления, так что сиди и молчи в тряпочку. У тебя был шанс идти европейским путем, а ты выбрал олигархат!
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25.08.2020 09:48 Ответить
ты сам в первом предложении согласился, что ты никто и зовут тебя никак - не напрягайся зря)
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25.08.2020 10:32 Ответить
Люто плюсую Пороха!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3245599.html Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых

В.Головня: В связи с последними событиями, которые происходят в Беларуси, и нашим праздником 24 августа - ДНЕМ НЕЗАВИСИМОСТИ, решил найти статью беларуськой журналистки Светланы Калинкиной, написанный в 2017 году.
Данная статья и сейчас является актуальной, как мне кажется:

"В столице Украины состоялся парад в честь 26-й годовщины независимости Украины. Почему украинский парад вызывает комок в горле, а белорусские - горькую иронию?
Во-первых.
Парад в Киеве проходил действительно торжественно. А это значит, сдержанно, как то подобает государственному празднику. Без кича в виде сеялок-веялок-живых пирамид из студентов и студенток и торжественного провоза унитазов как высшего достижения отечественной промышленности.

Во-вторых.
Украинский парад - это было не просто передвижение чеканящих шаг шеренг. Это был парад, наполненный смыслом.
На нем получали золотые звезды новые Герои Украины. Торжественно, на глазах у всей страны.
На нем получали знамена и названия войсковые подразделения - имени короля Данила, имени Черных запорожцев… Украинские названия, украинские герои. Как слава нации, гордость нации, эстафета мужества и патриотизма, идущая через века…
В Беларуси такой практики просто нет. У нас, Героями Беларуси становятся в тиши кабинетов.
У нас зачем-то есть Венская десантная бригада, Новгородская, Тильзитский полк… Но нет войсковых подразделений имени Давыда Городенского, князя Витовта, Михала Глинского, Константина Острожского, Тадеуша Костюшко…

Третье.
Положа руку на сердце: у кого есть уверенность, что белорусская армия будет защищать белорусский суверенитет, если Россия вдруг решит, что здесь, у нас, тоже обижают русских? Если бы случилось нечто подобное тому, что произошло в Крыму или на Донбассе?
Ни у кого такой уверенности нет. Есть только надежда.
А вот на параде в Киеве строевым шагом шли те, кто уже четко определился, на чьей он стороне, и какую родину готов защищать. Шла армия, которая тяжело, с кровью и большими потерями избавилась от предателей.
Нашей армии, чтобы понять, кто есть кто, не надо ждать своего Донбасса. Чтобы выявить потенциальных предателей, надо перевести силовые структуры на национальный белорусский язык. Все, кто не понимает, зачем это делается; все, кто не поддержит, запротестует, воспротивится - потенциальные предатели и есть.

Четвертое.
У Украины очень красивый гимн. У Украины очень красивый флаг.
Гимн, который хочется петь. Флаг, который хочется защищать.
У белорусов же, такие символы отобрали.
И давно понятно, что нужно вернуть. Потому что без «Погони», без национального бело-красно-белого флага, без идущего от сердца «Жыве Беларусь!», мы - манкурты, трава при дороге разных империй.
Без всего этого, у нас нет идеи, которая может объединять.
«Мужество рождает победителей, единство рождает непобедимых», - сказал сегодня в речи на параде Петр Порошенко.
Так вот, белорусские парады в лучшем случае демонстрируют потенциал мужества, украинский парад продемонстрировал потенциал непобедимости. А это - огромная разница!

Ну и пятое. Президент Украины в речи на параде четко обозначает курс, куда ведет свое государство - в Евросоюз и НАТО.
Куда Лукашенко ведет Беларусь?.. Он и сам не знает. Просто ведет - от парада до парада".
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25.08.2020 09:52 Ответить
А незалежною і демократичною Білорусь може залишитись лише не допустивши державного перевороту.
Інакше буде те що і на Україні...
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25.08.2020 09:55 Ответить
касап (чи зажоп?) щойнозаряджений, який логін в тебе був до деактивації?
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25.08.2020 10:25 Ответить
Знищити у котлах тисячі бійців добробатів і гуляти з їх "побратимами" по Хрещатику на день Незалежності....

Юрий Касьянов:

Убийца патриотов во главе тех, кого не убил.
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25.08.2020 09:59 Ответить
))))))))касьянов -это тот унылый, кто не смог всучить Пороху дроны из пенопласта и не смог обогатится своим "вяликим" изобретением ?
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25.08.2020 10:39 Ответить
Якщо хтось цікавиться млявою реакцією Володимира Зеленського та його команди на події у Білорусі, то відповідь лежить на поверхні. Зе! дуже хоче бути схожим на «Луку», ментально вони - одного популістичного поля ягоди, хоча різниця у віці, досвіді правління, зрештою, терміні перебування в умовах «радянської зони» між цими двома персонажами - разючі. Обидва відчувають себе «пупами землі», «батьками нації», без яких сонце не встане. Обидва безпідставно приписують собі шляхетні риси: чесність, справедливість, емпатію до ближнього. Обидва ******* просторікувати про мир і стабільність. Обидва не проти «зазирнути в очі Путіну». Але коли доходить до справи - то маємо звичне: навпаки. У найвизначальніші моменти протестів і в Києві, і тепер - у Мінську - обидвох «кормчих» годі було зі свічкою відшукати. Чесність та емпатія правителів вилазить боком і у нас, і в сусідів фальшуванням виборів, покриванням «своїх» (у Зеленського це особлива риса, бо куди не плюнь - свої), а також невиправданою жорсткістю втихомирення інакодумців. Не хочу бути злим віщуном, але чомусь мені видається, що у схожих до білоруської ситуаціях Зеленський діятиме аля «бацька».
А бажання помітити щось, крім трьох літер «КҐБ», в очах кремлівського довгожителя, і для Білорусі, і для України завершується кроками у напрямку капітуляції.
Хоча принципу «Ти мені - я тобі» ніхто, звісно, не скасовував.

https://www.facebook.com/ihorhulyk?__tn__=C-R&eid=ARAlrSSHWIKOmao0tpOuNn-gdWM63Ghw4gUS0qthHu_XJ29tUMYOn5wXbfcEwEwR4b7GBM-_QnO8qSI6&hc_ref=ARRZqUfD5E-Rp-6_BX9SiNCKtEUqLpSlsis6uLxCHUqbJSvZz_EyOO3Z7B6HqsrKj_w&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBQL5KtW80Lejdb_NOTEuK0LV24PtNW3Ysh3r6ZfCzrSVTuLcuKtE6mmjHgwxfEE-BFY3Nf7M9XLvsMEqKYjBb7QjOL8V_gtl-2OHm4TH1vCaIE6tij3kMm3MTBCF128zCcqA2JtwDK7IofxeY0D8BUU_xQEqjBmSr0fUHOqycoyva9rpJpFbwbSJT140aSZsy0J1twFfq914ZH Ігор Гулик - https://spektrnews.in.ua/news/ne-ch-payte-poterp-logo---gor-gulik/102237#gsc.tab=0
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25.08.2020 10:00 Ответить
Незалежна і демократична Білорусь - це передовсім питання національної безпеки України, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8533
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25.08.2020 10:04 Ответить
во-во, для ватана https://censor.net/user/384224 - яскравий приклад.
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25.08.2020 10:07 Ответить
У мяне гэты фотаздымак выклiкае пачуцце надхнення, гонару за свой народ, надзею на адраджэнне нацыянальнай самасвядомасьцi - ты мяне зразумеу, байструк!?
Толькi ватаны, пуцiноiды, парахаботы, другiя "бнутыя катэгорыi бачаць у пратэстах(уласна у' гэтым здымку) нейкi негатыу'. А некаторыя зусiм адмерзлыя - бачаць антыу'краiнскiя дэкларацыi.
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25.08.2020 11:09 Ответить
Та він, скоріш всього, з ОАЦ - білоруської "кіберохранки"... Писали люди, що є у них такий "філіал" КГБ, аналог "Лахти"... Кацапам без потреби тримать "білорусомовних" на "Лахті" - вони можуть і російською писать, прикидаючись "расейскоязичними білорусами", а от на нашому сайті вони такі собі "патріоти", що повинні викликать додаткову довіру у форумчан саме застосуванням білоруської мови...
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25.08.2020 11:23 Ответить
це він вперше білоруською запостив.
А те, що з ОАЦ- може бути. Неодноразово проти України і Незалежності срав.
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25.08.2020 11:27 Ответить
Це такий своєрідний психологічний прийом - побудова "мовного бар"єру"... При невербальному спілкуванні - віставлені перед собою переплетені на грудях руки... При розшифровці звучить, приблизно, так: "Кажіть мені, що хочете, однак я - правий... Ваша думка мене цікавить мало... "Клав" я на неї...".
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25.08.2020 11:49 Ответить
А "патріоти" Білорусі мені зараз тут розповідають, що основна причина відмови білорусів від рідної мови в державі - відсутність білоруськомовних викладачів... Це приблизно те саме, як дорікання батьків шкільним вчителям, що вони погано виховали свою дитину... У мене, посеред Росії, у спілкуванні з своїми дітьми звучала лише українська мова - російську вони вчили у спілкуванні з іншими людьми. І вчителів у школі не було, і з телевізора та на вулиці звучала лише російська, але це не завадило дітям буть українцями... (Жили у гуртожитку "блочному", сусіди - Поповичі, родом з Вінничини, здається, з Ладижина. Між собою говорили російською, і дитина в них російською заговорила... Де вони зараз, не знаю...).
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25.08.2020 10:43 Ответить
Є бєлоруси, а є бульбаши. Так от, бульбаш, що ти особисто з 1994 року зробив, щоб захистити свій голос? НІЧОГО! Чому ти зараз не на площі в Мінську а на українському ЦН? Я не звинувачую навіть Лукашенка, бо то ВАШ вибір чи німе ВАШЕ мовчання. Хочете свободи? То лийте за неї кров, а не соплі і не кивайте на когось, бо то ваше діло. Мало не забув: Живе Бєларусь! Слава Україні!))
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25.08.2020 10:06 Ответить
Что стоит за этим спичем лепшего друга лукашенко? Всего лишь игра политикана, но не Политика, к сожалению.
Изыскиваются банально темы для раскачивания страны. . Банда,состоящая из коррупционеров из опзж, их друзей и бизнес-партнеров , маскирующихся под разные течения и партии - в вышиванках, если того требует время, с лозунгами о мове, с истериками против 'сдачи путену ', хотя сами подписали 'сначала выборы- потом закрытие границы' , сами развивали свои торговые точки, заводы, фабрики, так сказать 'в тылу врага' , липецкие партизаны , мимикрировавшие из миролюбцев в сторонников военного возврата Донбасса и Крыма. Что они творят, казалось бы, безрассудно? Ведь все это чушь собачья. А , главное, огромная ложь. Но нет. Только холодный расчёт. Почему так усилилась и ускорилась эта лавина против? А все просто! Все тот же Саакашвили, который уже приготовил сенсационные проекты реформирования таможни, судебной системы, налогообложения и тд. А вдруг внезапно Саакашвили вообще премьером назначит Зе? Тогда вообще конец ! Последний кусок хлеба с чёрной икрой вырвут прямо изо рта коррупции!
Все это настолько очевидно, что даже не нуждается в дополнительных доказательствах.
По сути, порошенко и лукашенко в одной обойме и топчутся по одинаковым граблям , только каждый в своей стране. Оба метались из одной крайности в другую, переодевшиеся истинные продолжатели застарелого совка, любители громких речей и парадов
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25.08.2020 10:11 Ответить
У мене до вас тільки одне питання - чи віддасть Зеленський свого подєльніка Коломойського американському правосуддю? Так чи ні?
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25.08.2020 10:16 Ответить
Рада весной этого года проголосовала за присоединение Украины к Межамериканской конвенции по выполнению уголовных наказаний. За этот документ проголосовали более 300 народных депутатов.
Вот и ответ на ваш вопрос. Это не пустые ваши байки или слова- это закон, который красноречиво даёт ответ на ваш вопрос и который при других президентах даже не выносился из-под сукна спикера Рады.
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25.08.2020 10:29 Ответить
проголосована конвенція - не браслети, які на практиці одягають злочинцям. Теорія - одне; на практиці - протилежне. Теорія нам нічого не доводить, і не підтверджує.
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25.08.2020 11:18 Ответить
Саакашвили такой же никчемный паяц и манипулятор как и гундявый клоун, в какую сумму обходится реформатор налогоплательщикам и что он реформировал за это время.
порошенко и лукашенко в одной обойме........, это о вашей симпатии к лукашенко или о нелюбви к Порошенко
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25.08.2020 10:53 Ответить
Тут медицина бессильна...
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25.08.2020 15:51 Ответить
Україна, якщо повинна когось підтримувати у цій історії після Лукашенки.... то тільки ПРОБІЛОРУСЬКУ БІЛОРУСЬ, її самостійницькі, продержавницькі сили.... наприклад БІЛОРУСЬКУ МОВУ, пропагувати спільну історію князівства Литовського, національну БГЦ (білоруську грекокатолицьку церкву)..... Але нажаль цей пробілоруський, продержавницький чинник дуже кволий там... Білоруською мовою ніхто не розмовляє, а національна БГЦ на всю Білорусь має лише 14 парафій, а Білоруська афтокефалія лише 20 парафій(і то більшість за кордоном)...

Лукашенківський совок трохи приглушив цю проблему, але після Лукашенки Білорусь буде серйозно рвати на шматки....точніше будуть рвати її росіяни та поляки......
Для прикладу... Найбільш антиЛукашенківська Гродненська обл. (населення 1 млн.), має 630 тис. парафіян РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ..... Натомість Вітебська і Могілевська це переважно БПЦ московського патріархату.....
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25.08.2020 10:12 Ответить
Происходящее у белорусов - это просто какой-то карго-культ революции.

Как те известные дикари, построившие макеты самолетов из палок.
Самолеты из палок есть, а ценных грузов - нет.

Так и здесь - стотысячные толпы людей - есть, а свержения ненавистного Луки - нет.

Аналогично и в Хабаре - 46-й день протестов есть, а не только возвращенного Фургала нет, но и ******** Дегтярева не выгнали.

Вот так-то.
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25.08.2020 10:38 Ответить
В Беларуси только у Лукашенко есть программа дальнейшего развития. У оппозиции кроме "Уйди" вообще нет ничего. Уйдёт Лука и рухнет Беларусь. Поэтому оппозиция власть не возьмёт, будет на грантах зарабатывать.
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25.08.2020 10:57 Ответить
если говорить по правде, то у Лукашенко программа не развития, а продолжения стагнации и паразитирования на подачках из России
о потерянных 26 года на развитие политических свобод, формирования нации и гражданского общества - вообше уже не говорю
---
другой вопрос, что и оппозиция не имеет системного видения того, как выйти из стагнации
поэтому все это закончится плохо
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25.08.2020 13:51 Ответить
У Лукашенко есть хоть какая-то программа, и 26 лет она многих устраивала. А нынешние белорусские оппозиционеры даже мозгами не собираются шевелить, хоть самую простенькую программку принять в виде лозунгов или боевого листка. Впечатление будто приготовились по грантам бабло рубить ничего не делая при этом. Не буду говорить, что их ждёт.
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25.08.2020 14:41 Ответить
Ну вот смотри. Жил ты 26 лет с женой и она тебя какое-то время вполне устраивала. И еду умела готовить, и в постели тебе нравилась, и детей ваших умела воспитывать. Но прошло время и теперь она надоела тебе настолько, что уже видеть ее не можешь. Ну вот совсем-совсем. Что делать? Трагедия, да... Мусульманин скорее всего возьмет молодую жену, христианин - скорее всего, разведется и женится на другой. Вот и делай выводы.
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25.08.2020 14:54 Ответить
Прямо таки жлобское сравнение про жену. А как же "я клянусь быть с тобой вместе в болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас."
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25.08.2020 17:02 Ответить
1. тебе сколько лет, что цитируешь ""я клянусь быть с тобой..."? впечатление такое, что ты жизни еще не видел
2. сравнение хорошее - власть не сакральна, правитель ничем особым не отличается от обычного гражданина
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25.08.2020 17:38 Ответить
Дилетант Дилетантов Вы и есть, если не можете спрогнозировать возраст. Во сколько лет, по Вашему актуальна клятва молодожёнов.
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25.08.2020 18:03 Ответить
я не гадалка, а для анализа мало данных, поэтому и задал вопрос
во сколько лет актуальна клятва молодоженов? ну, ответ в общем-то принимается, но... отмечу, что в реальности не все так однозначно - например, мои знакомые поженились в 60+ лет, там вот, поскольку они считают себя молодыми душой, то и молодоженами тоже...
я знаю, что молодежь считает молодыми только себя, а все кто старше 40 - они уже как бы старики, но это заблуждение
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25.08.2020 19:13 Ответить
Задавать на форуме личные вопросы, плохой тон.
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26.08.2020 03:56 Ответить
писать наивные глупости - гораздо хуже, сразу переводит оппонента в иную категорию
поэтому вопрос о возрасте был, дабы спасти тебя от перевода в эту категорию
а ты вот не понял, начал какие-то права качать... малолетка, что с тебя еще взять...
все, давай до свидания, ищи собеседников тебе под стать
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26.08.2020 09:28 Ответить
Серьёзно общаться на форуме с таким ником и есть глупость. Но Вы ещё и не владеете информацией о событиях о которых говорите, я имею ввиду Хабаровск, Беларусь. Прежде чем давать оценку событий "карго-культ революции", нужно понять чем и кто двигает эти самые события. Что Вы имели ввиду, что беларусы ждут материальные блага "Дары небесные".
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26.08.2020 10:17 Ответить
нда, ты таки упорно вынуждаешь отнести тебя не просто в категорию малолетних придурков, не знающих жизни и не имеющих необходимого образования, но все-таки идиотов...
твое неумение читать - только это подтверждает...
---
1. я специально выбрал такой ник, дабы провоцировать идиотов с него стебаться, что они и делают, радостно попадая в ловушку
2. я достаточно проинформирован о происходящем + имею соответствующее образование для анализа. в отличии от тебя, не понявшего даже написанное и потом разжеванное
3. ты не знаешь, что такое "карго-культ"? ну так подучи матчасть, болван! не нужно писать таои нафантазированные бредни
---
и напоследок, раз ты не понимаешь по-интеллигентному
проваливай, не пиши мне больше
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26.08.2020 10:34 Ответить
Интеллигентные люди не тыкают в первом же посте. Понял я, что Ваше кредо, общение с идиотами прикидываясь кретином. А Ваша информированность никак не проявляется в постах которые пишите, впрочем как и высокое образование. И не надо говорить, что у " карго-культа" есть ещё матчасть. Для кого-то это самолётопоклонники, а я в 90-х так называл людей которые возили с Турции мешки с товаром.
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26.08.2020 10:54 Ответить
1. обращение на "вы" ты явно не заслужил

2. обидки изливай твоей мамке
3. абсолютно пофиг, как ты кого-то называл, ты в вопосе терминологии не авторитет ни разу
4. когда ты уже научишься читать написанное, а не слышать голоса в твоей голове? и я уже не про написанное научное, а про банальное - иди лесом
ну так вот и иди - где лесом, где на х..й, а где и на бутылку
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26.08.2020 11:21 Ответить
С чего Вы взяли, что я обиделся, много чести. Всё нумируете, желаете показать свою образованность в арифметике, или любитель раскладывать по полочкам. Я вижу Вашу колхозную интеллигентность и образованность уже не остановить. Да, смешно, думаешь вот человек, даже с ником подставился, чтобы постебаться, а он утилитарно бессмысленный хам.
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26.08.2020 12:32 Ответить
тебе так понравилось сидеть на бутылке?
ах ты ж извращенец
ну сходи туда еще раз
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26.08.2020 15:58 Ответить
Ха-ха, решили оставить последнее слово за собой. Давай дальше стебаться. Мне нравится Ваше преображение, образованный интеллигент превратился в садо-мазо развратника. Не увлекаетесь БДСМ . Да что об этом говорить, конечно увлекаетесь и желаете ещё раз. Ну да, ладно. Напомню Вам ещё раз на форуме неприлично задавать вопросы.
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26.08.2020 17:17 Ответить
ПНХ
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26.08.2020 21:30 Ответить
Образования и интеллигентности Вам явно не хватает ведёте себя как форумный троль.
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27.08.2020 04:08 Ответить
не тебе, быдло, рассуждать об интеллигентности
иди соси
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27.08.2020 14:10 Ответить
Бачу, Ви великий досвід культурного спілкування придбали за довге життя. Це ж в яких університетах вчать таким словам. Я знаю таких два: бурситет і в'язниця. Пости у Вас все коротше і коротше, практично дійшли до трьох літер, мислите у всіх випадках стислість сестра таланту.
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27.08.2020 14:32 Ответить
Білоруси хочуть "революції", тільки на барикади не спішать... Ждуть, що хтось за них це зробить...
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25.08.2020 11:00 Ответить
згоден
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25.08.2020 13:48 Ответить
Підітріть слину, ублюдки - в Білорусі державний переворот не "проканав"...
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25.08.2020 10:55 Ответить
Нам треба парад! Нам треба все як в росії. Жму руку!
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25.08.2020 12:00 Ответить
Ребята белорусы ,вам ПОЛНЫЙ мандец. Вы этого пока не понимаете.Но мне нравится ваша глупость.
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25.08.2020 12:25 Ответить
 
 