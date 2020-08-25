Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба
Верховная Рада поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За проект постановления №3994 об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины проголосовали 279 народных депутатов.
Этим документом предусматривается, что до 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины, а победитель конкурса будет определен до 1 декабря.
В настоящее время утвержден лишь малый Герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого Государственного Герба Украины и текст Государственного Гимна Украины. Проект Герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.
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Потрібно провести новий конкурс, а не просовувати "герб Галиччини".
Наша песня хороша, начинай сначала... Таких конкурсов на Герб уже было с десяток... за последние 25 лет...
И видимо ещё будет с десяток конкурсов
Є Малий Герб як частина Великого.
Ведь, получается, держали инфу в секрете до того, пока нарід не отпразднует...
Оч технологично.
прапор: полотно білого кольору ( міжнародний стяг "испуганих")
герб: перехрещені фіги Евгена Кошового та Володимира Зеленського (червоного кольору)
на гербі напис: " налякані ідіоти всіх країн єднайтеся
гімн: складається із слів " в семь сорок он приедет... з відповідною музикою