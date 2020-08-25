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Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба

Верховная Рада поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проект постановления №3994 об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины проголосовали 279 народных депутатов.

Этим документом предусматривается, что до 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины, а победитель конкурса будет определен до 1 декабря.

В настоящее время утвержден лишь малый Герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого Государственного Герба Украины и текст Государственного Гимна Украины. Проект Герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.

Также читайте: Большой Государственный Герб Украины уже существует. Зеленский должен его утвердить, - Фонд "Украина XXI века"

Автор: 

ВР (29227) герб (117) Кабмин (14025)


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Топ комментарии
+8
Пропоную за основу взяти такий.
Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 6277
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25.08.2020 12:43
+6
Буйная деятельность ЗЕушлепков для видимости патриотической деятельности
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25.08.2020 12:46
+3
Правильно,в государстве где минималка 200 долларов первоочередная задача-герб большой, тогда точно заживем.
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25.08.2020 12:41
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Правильно,в государстве где минималка 200 долларов первоочередная задача-герб большой, тогда точно заживем.
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25.08.2020 12:41 Ответить
Оце вірно!
Потрібно провести новий конкурс, а не просовувати "герб Галиччини".
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25.08.2020 12:42 Ответить
З залученням жителів Криму і ОРДЛО.
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25.08.2020 12:44 Ответить
Правильно И на гербе обязательно должны присутствовать рояль, хер и айкос на фоне шапито
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25.08.2020 13:20 Ответить
Пропоную за основу взяти такий.
Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 6277
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25.08.2020 12:43 Ответить
Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба...

Наша песня хороша, начинай сначала... Таких конкурсов на Герб уже было с десяток... за последние 25 лет...
И видимо ещё будет с десяток конкурсов
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25.08.2020 12:45 Ответить
Буйная деятельность ЗЕушлепков для видимости патриотической деятельности
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25.08.2020 12:46 Ответить
А чем старый герб и гимн неугодили?
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25.08.2020 12:47 Ответить
Немає "старого" Герба.
Є Малий Герб як частина Великого.
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25.08.2020 13:32 Ответить
Землю проголосовали, игорный бизнес проголосовали.Больше заняться нечем. Теперь будут мучить герб, гимн, флаг....Надо изменить название государства - "Украина" не всем нравится... Мертведчуку, Зеленскому и путену приятнее звучит "ново - мало - росская губерния " РФ....
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25.08.2020 12:51 Ответить
Не удивлюсь, если при нынешней власти на гербе появится двуголовый осёл с мордочками "Зели" и "Бени" на фоне полуголых артистов, а вместо калины - мак или конопля....
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25.08.2020 12:53 Ответить
А ни у кого нет желания прокомментировать тут предыдущую новость, раз уж там закрыты комменты?
Ведь, получается, держали инфу в секрете до того, пока нарід не отпразднует...
Оч технологично.
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25.08.2020 12:53 Ответить
Слава Герою, который отдал свою жизнь, чтобы люди, не зная об этом, поторчали от "мюзик/диджитал/незалежности"...
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25.08.2020 12:57 Ответить
І ще для того, щоб той козел зе міг у тій своїй балаканині на Дні Незалежності обіграти, що зараз 29-а річниця і вже 29 днів, як ми на Донбасі не маємо втрат і нехай так буде далі і т. п. Ганебна, мерзотна брехня ганебної людини!
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25.08.2020 20:41 Ответить
не прошло и 30 лет....
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25.08.2020 12:56 Ответить
Видимо этой ЗЕленой дряни и гнили делать больше не@уй
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25.08.2020 12:56 Ответить
Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 5697
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25.08.2020 13:29 Ответить
Зелену наволоч не можна долучати до проведення цього конкурсу , але ж вони все ж таки пролізуть та все сплюндрують...
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25.08.2020 14:05 Ответить
конституційною більшістю в 300 голосів. внесення змін до Конституції .
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25.08.2020 14:27 Ответить
з метою економії часу та грошей зразу ж прийняти наступні атрибути держави:
прапор: полотно білого кольору ( міжнародний стяг "испуганих")

герб: перехрещені фіги Евгена Кошового та Володимира Зеленського (червоного кольору)
на гербі напис: " налякані ідіоти всіх країн єднайтеся

гімн: складається із слів " в семь сорок он приедет... з відповідною музикою
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25.08.2020 13:51 Ответить
Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4966
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25.08.2020 13:54 Ответить
Лебедев победит в тендере через офшорную кампанию...
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25.08.2020 15:44 Ответить
Пристібаються, що не зелений колір, намає трактора і терикона від ОПЗЖ, і звичайно де цифра 95. Цей герб створений спеціалістами з геральдики, три хвилини і прийняли б і йшли вирішувати інші питаня держави. Ан ні будуть остолопи і неуки пхати свого тупого носа щей в геральдику. Зашквар!
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25.08.2020 18:32 Ответить
зачем?
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08.10.2020 18:03 Ответить
 
 