Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба...

Верховная Рада поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проект постановления №3994 об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины проголосовали 279 народных депутатов.

Этим документом предусматривается, что до 1 ноября должно состояться общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины, а победитель конкурса будет определен до 1 декабря.

В настоящее время утвержден лишь малый Герб страны (трезубец). С 1996 года правительство проводило конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба и лучший текст гимна. Летом 2000 года правительство утвердило проект большого Государственного Герба Украины и текст Государственного Гимна Украины. Проект Герба Украины представляет собой изображение на синем щите золотистого знака княжества Владимира Великого (малый государственный герб Украины - трезубец). По бокам щита изображены щитодержатели, справа - казак с мушкетом (герб Войска Запорожского), слева - коронованный лев (герб Галицко-Волынского государства). Над щитом - княжеский венец, а под щитом - переплетенные с гроздью красной калины золотые колосья пшеницы и сине-желтая лента. Однако до утверждения проекта законодательно дело так и не дошло.

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