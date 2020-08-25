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Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба

Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба

Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проєкт постанови №3994 про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України проголосували 279 народних депутатів.

Цим документом передбачається, що до 1 листопада має відбутися громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України, а переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.

Також читайте: Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття"

Зараз затверджений лише малий Герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводило конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба і найкращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проєкт великого Державного Герба України і текст Державного Гімну України. Проєкт Герба України являє собою зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображено щитотримачів, праворуч - козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - князівський вінець, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. Однак до затвердження проєкту законодавчо справа так і не дійшла.

Автор: 

ВР (14941) герб (70) Кабмін (14065)


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Топ коментарі
+8
Пропоную за основу взяти такий.
Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 6277
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25.08.2020 12:43
+6
Буйная деятельность ЗЕушлепков для видимости патриотической деятельности
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25.08.2020 12:46
+3
Правильно,в государстве где минималка 200 долларов первоочередная задача-герб большой, тогда точно заживем.
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25.08.2020 12:41
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Правильно,в государстве где минималка 200 долларов первоочередная задача-герб большой, тогда точно заживем.
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25.08.2020 12:41 Відповісти
Оце вірно!
Потрібно провести новий конкурс, а не просовувати "герб Галиччини".
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25.08.2020 12:42 Відповісти
З залученням жителів Криму і ОРДЛО.
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25.08.2020 12:44 Відповісти
Правильно И на гербе обязательно должны присутствовать рояль, хер и айкос на фоне шапито
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25.08.2020 13:20 Відповісти
Пропоную за основу взяти такий.
Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба - Цензор.НЕТ 6277
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25.08.2020 12:43 Відповісти
Рада поручила Кабмину провести конкурс на эскиз большого Государственного Герба...

Наша песня хороша, начинай сначала... Таких конкурсов на Герб уже было с десяток... за последние 25 лет...
И видимо ещё будет с десяток конкурсов
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25.08.2020 12:45 Відповісти
Буйная деятельность ЗЕушлепков для видимости патриотической деятельности
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25.08.2020 12:46 Відповісти
А чем старый герб и гимн неугодили?
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25.08.2020 12:47 Відповісти
Немає "старого" Герба.
Є Малий Герб як частина Великого.
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25.08.2020 13:32 Відповісти
Землю проголосовали, игорный бизнес проголосовали.Больше заняться нечем. Теперь будут мучить герб, гимн, флаг....Надо изменить название государства - "Украина" не всем нравится... Мертведчуку, Зеленскому и путену приятнее звучит "ново - мало - росская губерния " РФ....
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25.08.2020 12:51 Відповісти
Не удивлюсь, если при нынешней власти на гербе появится двуголовый осёл с мордочками "Зели" и "Бени" на фоне полуголых артистов, а вместо калины - мак или конопля....
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25.08.2020 12:53 Відповісти
А ни у кого нет желания прокомментировать тут предыдущую новость, раз уж там закрыты комменты?
Ведь, получается, держали инфу в секрете до того, пока нарід не отпразднует...
Оч технологично.
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25.08.2020 12:53 Відповісти
Слава Герою, который отдал свою жизнь, чтобы люди, не зная об этом, поторчали от "мюзик/диджитал/незалежности"...
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25.08.2020 12:57 Відповісти
І ще для того, щоб той козел зе міг у тій своїй балаканині на Дні Незалежності обіграти, що зараз 29-а річниця і вже 29 днів, як ми на Донбасі не маємо втрат і нехай так буде далі і т. п. Ганебна, мерзотна брехня ганебної людини!
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25.08.2020 20:41 Відповісти
не прошло и 30 лет....
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25.08.2020 12:56 Відповісти
Видимо этой ЗЕленой дряни и гнили делать больше не@уй
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25.08.2020 12:56 Відповісти
Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 5697
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25.08.2020 13:29 Відповісти
Зелену наволоч не можна долучати до проведення цього конкурсу , але ж вони все ж таки пролізуть та все сплюндрують...
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25.08.2020 14:05 Відповісти
конституційною більшістю в 300 голосів. внесення змін до Конституції .
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25.08.2020 14:27 Відповісти
з метою економії часу та грошей зразу ж прийняти наступні атрибути держави:
прапор: полотно білого кольору ( міжнародний стяг "испуганих")

герб: перехрещені фіги Евгена Кошового та Володимира Зеленського (червоного кольору)
на гербі напис: " налякані ідіоти всіх країн єднайтеся

гімн: складається із слів " в семь сорок он приедет... з відповідною музикою
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25.08.2020 13:51 Відповісти
Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба - Цензор.НЕТ 4966
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25.08.2020 13:54 Відповісти
Лебедев победит в тендере через офшорную кампанию...
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25.08.2020 15:44 Відповісти
Пристібаються, що не зелений колір, намає трактора і терикона від ОПЗЖ, і звичайно де цифра 95. Цей герб створений спеціалістами з геральдики, три хвилини і прийняли б і йшли вирішувати інші питаня держави. Ан ні будуть остолопи і неуки пхати свого тупого носа щей в геральдику. Зашквар!
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25.08.2020 18:32 Відповісти
зачем?
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08.10.2020 18:03 Відповісти
 
 