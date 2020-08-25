Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба

Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За проєкт постанови №3994 про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України проголосували 279 народних депутатів.

Цим документом передбачається, що до 1 листопада має відбутися громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України, а переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.

Також читайте: Великий Державний Герб України вже існує. Зеленський має його затвердити, - Фонд "Україна XXI століття"

Зараз затверджений лише малий Герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводило конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба і найкращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проєкт великого Державного Герба України і текст Державного Гімну України. Проєкт Герба України являє собою зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображено щитотримачів, праворуч - козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - князівський вінець, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. Однак до затвердження проєкту законодавчо справа так і не дійшла.