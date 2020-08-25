Рада доручила Кабміну провести конкурс на ескіз великого Державного Герба
Верховна Рада доручила Кабінету Міністрів провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За проєкт постанови №3994 про оголошення конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України проголосували 279 народних депутатів.
Цим документом передбачається, що до 1 листопада має відбутися громадське обговорення ескізу великого Державного Герба України, а переможець конкурсу буде визначений до 1 грудня.
Зараз затверджений лише малий Герб країни (тризуб). З 1996 року уряд проводило конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба і найкращий текст гімну. Влітку 2000 року уряд затвердив проєкт великого Державного Герба України і текст Державного Гімну України. Проєкт Герба України являє собою зображення на синьому щиті золотистого знака князівства Володимира Великого (малий Державний Герб України - тризуб). З боків щита зображено щитотримачів, праворуч - козак з мушкетом (герб Війська Запорізького), ліворуч - коронований лев (герб Галицько-Волинської держави). Над щитом - князівський вінець, а під щитом - переплетені з гроном червоної калини золоте колосся пшениці і синьо-жовта стрічка. Однак до затвердження проєкту законодавчо справа так і не дійшла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потрібно провести новий конкурс, а не просовувати "герб Галиччини".
Наша песня хороша, начинай сначала... Таких конкурсов на Герб уже было с десяток... за последние 25 лет...
И видимо ещё будет с десяток конкурсов
Є Малий Герб як частина Великого.
Ведь, получается, держали инфу в секрете до того, пока нарід не отпразднует...
Оч технологично.
прапор: полотно білого кольору ( міжнародний стяг "испуганих")
герб: перехрещені фіги Евгена Кошового та Володимира Зеленського (червоного кольору)
на гербі напис: " налякані ідіоти всіх країн єднайтеся
гімн: складається із слів " в семь сорок он приедет... з відповідною музикою