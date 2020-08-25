Канал незаконных соцвыплат переселенцам заблокирован на Донетчине, - Госпогранслужба

Оперативники разоблачили и заблокировали канал незаконных соцвыплат переселенцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Правоохранители обнаружили нечистую на руку сотрудницу одного из банковских учреждений. Женщина осуществляла несанкционированные действия с информацией, которую обрабатывают в автоматизированных системах, а именно - незаконно проводила идентификацию лиц, постоянно проживающих на ВОТ Донецкой и Луганской областей, без их фактического присутствия, с целью дальнейшего начисления указанным лицам пенсионных и других социальных государственных выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, в отношении которых была проведена идентификация, в то время не находились на подконтрольной территории Украины.

На днях, по результатам проведенных мероприятий гражданке Украины сообщено о подозрении по ч.1 ст. 362 УК "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных сетях".

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

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