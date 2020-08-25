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Канал незаконных соцвыплат переселенцам заблокирован на Донетчине, - Госпогранслужба

Канал незаконных соцвыплат переселенцам заблокирован на Донетчине, - Госпогранслужба

Оперативники разоблачили и заблокировали канал незаконных соцвыплат переселенцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Правоохранители обнаружили нечистую на руку сотрудницу одного из банковских учреждений. Женщина осуществляла несанкционированные действия с информацией, которую обрабатывают в автоматизированных системах, а именно - незаконно проводила идентификацию лиц, постоянно проживающих на ВОТ Донецкой и Луганской областей, без их фактического присутствия, с целью дальнейшего начисления указанным лицам пенсионных и других социальных государственных выплат", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лица, в отношении которых была проведена идентификация, в то время не находились на подконтрольной территории Украины.

На днях, по результатам проведенных мероприятий гражданке Украины сообщено о подозрении по ч.1 ст. 362 УК "Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронных сетях".

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным сделкам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для защиты украинско-белорусской границы привлечены дополнительные силы и средства, - ГПСУ

Автор: 

выплаты (642) Госпогранслужба (6372) Донецкая область (9505) переселенцы (530)


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Тобто і сепари регулярно отримували українські гроші.
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25.08.2020 12:55 Ответить
скоро мы за них будем платить коммуналку и пенсии кормильцам Европы
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25.08.2020 13:06 Ответить
Ох уж эти переселенцы! Звали *****, просили ввести, а когда он ввел - прибежали к биндеровцам. Но и тут хотят *******!
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25.08.2020 12:55 Ответить
керівництво відділення, ясна річ, "нє в курсє"
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25.08.2020 12:57 Ответить
Та таких кадрів,як ця, повно у кожному відділенні ,,Ощадбанку,, і не тільки у Донецькій області
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25.08.2020 13:37 Ответить
ну і де тепер сепарня харчуватись буде ? терміново відкривайте новий канал!
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25.08.2020 13:07 Ответить
А они там окопы роют, и боеприпасы подвозят, и все за наши деньги, красота!!!
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25.08.2020 13:57 Ответить
 
 