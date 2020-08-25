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Канал незаконних соцвиплат переселенцям заблоковано на Донеччині, - Держприкордонслужба

Канал незаконних соцвиплат переселенцям заблоковано на Донеччині, - Держприкордонслужба

Оперативники викрили і заблокували канал незаконних соцвиплат переселенцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Правоохоронці виявили нечисту на руку співробітницю одного з банківських установ. Жінка здійснювала несанкціоновані дії з інформацією, яку обробляють в автоматизованих системах, а саме – незаконно проводила ідентифікацією осіб, які постійно проживають на ТОТ Донецької та Луганської областей, без їх фактичної присутності, з метою подальшого нарахування вказаним особам пенсійних та інших соціальних державних виплат", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що особи, щодо яких була проведена ідентифікація, в той час не перебували на підконтрольній території України.

Днями, за результатами проведених заходів громадянці України повідомлено про підозру за ч.1 ст. 362 КК "Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах".

Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.

Автор: 

виплати (1034) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) Донецька область (8322) переселенці (975)


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Тобто і сепари регулярно отримували українські гроші.
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25.08.2020 12:55 Відповісти
скоро мы за них будем платить коммуналку и пенсии кормильцам Европы
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25.08.2020 13:06 Відповісти
Ох уж эти переселенцы! Звали *****, просили ввести, а когда он ввел - прибежали к биндеровцам. Но и тут хотят *******!
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25.08.2020 12:55 Відповісти
керівництво відділення, ясна річ, "нє в курсє"
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25.08.2020 12:57 Відповісти
Та таких кадрів,як ця, повно у кожному відділенні ,,Ощадбанку,, і не тільки у Донецькій області
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25.08.2020 13:37 Відповісти
ну і де тепер сепарня харчуватись буде ? терміново відкривайте новий канал!
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25.08.2020 13:07 Відповісти
А они там окопы роют, и боеприпасы подвозят, и все за наши деньги, красота!!!
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25.08.2020 13:57 Відповісти
 
 