Канал незаконних соцвиплат переселенцям заблоковано на Донеччині, - Держприкордонслужба

Оперативники викрили і заблокували канал незаконних соцвиплат переселенцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Правоохоронці виявили нечисту на руку співробітницю одного з банківських установ. Жінка здійснювала несанкціоновані дії з інформацією, яку обробляють в автоматизованих системах, а саме – незаконно проводила ідентифікацією осіб, які постійно проживають на ТОТ Донецької та Луганської областей, без їх фактичної присутності, з метою подальшого нарахування вказаним особам пенсійних та інших соціальних державних виплат", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що особи, щодо яких була проведена ідентифікація, в той час не перебували на підконтрольній території України.

Днями, за результатами проведених заходів громадянці України повідомлено про підозру за ч.1 ст. 362 КК "Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронних мережах".

Тривають слідчо-оперативні дії щодо встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних оборудок.