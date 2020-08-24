Для защиты украинско-белорусской границы привлечены дополнительные силы и средства, - ГПСУ

Подразделения пограничной службы Украины, охраняющие государственную границу с Республикой Беларусь, усилены. Для надлежащей защиты границы привлечены дополнительные силы и средства.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной", - отметил Дейнеко.

По его словам, украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.

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Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера "Safe Boat 27" мобильного пограничного отряда "ДОЗОР", полученные в рамках международной технической помощи.

Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотников.

Председатель ГПСУ определил дальнейшие задачи руководителям пограничных отрядов и акцентировал внимание на оперативном и быстром принятии решений в случае обострения ситуации или при возникновении нестандартных ситуаций.

"У нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача - оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу, должны получить все условия в соответствии с законодательством, но наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы", - подчеркнул Дейнеко.

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