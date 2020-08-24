Для защиты украинско-белорусской границы привлечены дополнительные силы и средства, - ГПСУ
Подразделения пограничной службы Украины, охраняющие государственную границу с Республикой Беларусь, усилены. Для надлежащей защиты границы привлечены дополнительные силы и средства.
Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Эти меры направлены в первую очередь, на недопущение нестандартных ситуаций или любых провокаций. Ситуация остается спокойной", - отметил Дейнеко.
По его словам, украинские пограничники собирают и учитывают всю имеющуюся информацию, которая может влиять на состояние охраны границы. Активно используется оперативно-розыскной блок, участковые инспекторы пограничной службы, увеличено количество пограничных нарядов.
Кроме того, привлечены необходимые резервы, в том числе катера "Safe Boat 27" мобильного пограничного отряда "ДОЗОР", полученные в рамках международной технической помощи.
Воздушный мониторинг постоянно обеспечивается силами пограничной авиации и с помощью беспилотников.
Председатель ГПСУ определил дальнейшие задачи руководителям пограничных отрядов и акцентировал внимание на оперативном и быстром принятии решений в случае обострения ситуации или при возникновении нестандартных ситуаций.
"У нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы с Беларусью. И наша главная задача - оставаться бдительными, усиливать противодействие противоправной деятельности и предупреждать любые провокации. Люди, которые пересекают границу, должны получить все условия в соответствии с законодательством, но наши действия должны быть решительными в случае попыток нарушения границы", - подчеркнул Дейнеко.
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Тысячи студентов прошли по Пекину, призывая в память о Ху ввести более демократическое управление страной, и заняли площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина, у входа в Запретный город - дворцовый комплекс китайских императоров, и перед Домом народных собраний - парламентом страны.
С этого момента число выходивших на демонстрации на Тяньаньмэнь студентов и рабочих постоянно росло, в середине мая превысив миллион.
19 мая на площадь приехал генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B6%D0%B0%D0%BE_%D0%A6%D0%B7%D1%8B%D1%8F%D0%BD Чжао Цзыян , который попросил демонстрантов остановить протесты и произнес ставшие знаменитыми слова: "Студенты, мы пришли слишком поздно. Мы сожалеем".
Чжао поплатился за подобный либерализм и за то, что выступил против использования против демонстрантов военной силы. Он был снят со своего поста и помещен под домашний арест, под которым и оставался почти все время до своей смерти в 2005 году.
В тот же день, 19 мая, глава правительства https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8_%D0%9F%D1%8D%D0%BD Ли Пэн объявил о введении военного положения, в Пекин начали стягиваться армейские части. Их численность оценивается в 30 дивизий со всех концов Китая. Мобилизовано было около 180 тысяч военнослужащих - это сравнимо с количеством войск, участвовавших с китайской стороны в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 войне 1979 года с Вьетнамом.....
але на зміну тому економічному укладу, який він плекав 26 років, запропонувати нічого... ні їм, ні йому...отже - упадок, а це загрози і всередині країни і на її межах...ліси, партизани, рейди, традиція
за 25 років виросло нове покоління...сите