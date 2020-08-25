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Минчанин заразился COVID-19 в изоляторе, куда привезли случайно задержанного больного

Минчанин заразился COVID-19 в изоляторе, куда привезли случайно задержанного больного

Житель Минска Максим Довженко, задержанный 11 августа при разгоне акции протеста, в камере изолятора на Окрестина заразился коронавирусом.

Об этом он сам рассказал Tut.by, передает Цензор.НЕТ.

По словам Довженко, после задержания его поместили в четырехместную камеру вместе с другими 37 задержанными. У одного из них был коронавирус.

"Один из них прямо говорил, что у него коронавирус, он находился на самоизоляции, вышел купить сигареты - и его забрали. Но сотрудники ЦИП (Центр изоляции правонарушителей) на это никак не реагировали, только пугали, что после этого у нас не только ковид обнаружится", - рассказал Довженко.

Парень также сообщил, что на всех выдали лишь 4 бутылки для воды, из которых "пили по очереди".

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може мусорів теж заразив ?
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25.08.2020 13:58 Ответить
Коментарі під тимошкою вимкнули, бо на 200 % знають, що "ізбіратєль" напише. Так, "Цензор" ?Дайте відповідь, "вельмишановне" паньство !
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25.08.2020 18:21 Ответить
 
 