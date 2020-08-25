Нужно разумно прописать облегченные условия въезда граждан Беларуси в Украину, - Зеленский
Кабинет Министров разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
Президент Зеленский отметил, что для граждан соседней Беларуси следует предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.
"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - заявил глава государства.
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То просто поїзд на Ростов нинішнього.
Разом з його придворною кодлою.
Зброю в лапи і Свободу відвойовуйте!!
Арабських сирійців вже в европи запустили??!
скоро должен начаться поток беженцев из беларуси...
знваешь, еще в 2010 г. в Турции и Европе не знали, что сирийцы могут быть беженцами
типа де-юре Український
а де-факто типо Російский
зразу розвертати взад !
Бо де-факто він навіть не Московський й не ************ ,
оккупований . Ні не анексований а саме : де-факто КРИМ ОКУПОВАННИЙ !
Теперь ищите кому это выгодно.
И.о. руководителя украинского посольства в Беларуси Врублевский считает, что Лукашенко «может делать все, что угодно в рамках полномочий» с белорусами - хотя бы и расстреливать собственноручно, так как «дважды в армии служил».
Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер и политолог Алексей Голобуцкий.
«И я бы сказал белорусам: «Пожалуйста, выбирайте кого хотите»… Если бы Лукашенко выиграл - значит так, если кто-то другой - значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю», - озвучил свою позицию Зеленский.