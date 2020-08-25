Шмыгаль предложил продлить адаптивный карантин до 1 ноября, - совещание у Зеленского

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекции в Украине с начала пандемии, превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября.

Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул глава государства.

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