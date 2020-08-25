Шмыгаль предложил продлить адаптивный карантин до 1 ноября, - совещание у Зеленского
В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекции в Украине с начала пандемии, превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.
Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября.
Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.
"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул глава государства.
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Ну уже очевидно, что карантин будет постоянно продлеваться и периодически ужесточаться аж до конца каденции пребывания Зеленкого у власти...
Ну то есть реально незаконный карантин (без введения ЧС он неконституционный), будет ещё 4 года.
а для этого повысим им минималку!!!)))
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У НАН України, попри обіцянки МОЗ, не отримали коштів на виготовлення COVID-тестів - StateWatch.
Громадська організація StateWatch https://statewatch.org.ua/publications/popry-zaiavy-moz-instytut-akademii-nauk-za-pivroku-tak-i-ne-otrymav-koshty-na-vyhotovlennia-covid-testiv/ повідомила , що Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України досі не отримав кошти на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем для виявлення коронавірусу, попри те, що ще в березні цього року керівництво Міністерства охорони здоров'я заявляло про виділення грошей.
"СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ"
Правильно мне казалось, что ковид у бабы-Юли - это был арест.
"Появилась информация о намерении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост. Это якобы связано с тем, что глава правительства никак не может оправиться от последствий коронавируса."
Два политика выбил из обоймы лютый вирус, и это еще не конец.
Уявляю, як яник зара в Ростові реве і бурмоче "а що, так можна було?"
Надеюсь что люди сознательны и мы дадим ответку секте коронабесов.