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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль предложил продлить адаптивный карантин до 1 ноября, - совещание у Зеленского

Шмыгаль предложил продлить адаптивный карантин до 1 ноября, - совещание у Зеленского

В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет Министров предлагает продлить карантин до 1 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь во время традиционного селекторного совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекции в Украине с начала пандемии, превысило 108 тыс. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября.

Учитывая негативную динамику заболеваемости Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Кабмин (14025) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Продлить вечный карантин навсегда
Ну уже очевидно, что карантин будет постоянно продлеваться и периодически ужесточаться аж до конца каденции пребывания Зеленкого у власти...
Ну то есть реально незаконный карантин (без введения ЧС он неконституционный), будет ещё 4 года.
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25.08.2020 14:32
+6
Пока врачи получают 300%, а Шмыгали пилят бюджет на борьбу с тем чего нет, этот лоховирус не закончится
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25.08.2020 14:44
+4
- У меня всегда так, - сказал Бендер, блестя глазами, - миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков.(с)
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25.08.2020 14:33
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Продлить вечный карантин навсегда
Ну уже очевидно, что карантин будет постоянно продлеваться и периодически ужесточаться аж до конца каденции пребывания Зеленкого у власти...
Ну то есть реально незаконный карантин (без введения ЧС он неконституционный), будет ещё 4 года.
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25.08.2020 14:32 Ответить
Шмигаль робить помилку, він знову ризикує обвалити економіку України! Потрібен не карантин а медична сертифікація громадян, які виходять в громадський простір! Кожні 15 діб кожна людина має задавати повторний ПЛР тест на коронавірус, а при здачі першого тесту, ще перевіряти на туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні хвороби і видавати сертифікат здоров'я, який кожні 15 діб буде подовжуватись новими ПЛР тестами на коронавірус! Тільки так можна зупинити розповсюдження хвороби!
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25.08.2020 14:36 Ответить
А толку то от тестов,если все будут друг друга инфицировать? Цифра заболевших только увеличится.Надо наоборот,каким то образом,даже не знаю что можно и предложить,втолковать людям что это не шутка,что нужно соблюдать меры предосторожности,носить маски.как минимум.Ну и т.д. Да и эту ,притыренную ,реформу,что убивает на корню медицину пересмотреть.Хотя... Пока тут будет "гешефт" для власти,народ мало кого будет интересовать.Рабы должны работать,а не лечится.
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25.08.2020 14:47 Ответить
Хворі будуть ізолюватись і зараження нових людей припиниться й єпідемія коронавірусу закінчиться як вона закінчилась в Південній Кореї та Китаї, там де масово проводили ПЛР тести всім по кілька разів поспіль! Так само потрібно і нам зробити, але для того щоб не влаштовувати жорсткий карантин потрібно ввести обо'язкову медичну сертифікацію громадян які перебуваються в громадському просторі! Маєш діючий сертифікат - можеш пересуватись транспортом і користуватись магазинами без обмежень. Не маєш сертифікату - твоє право, але їздиш виключно на окремому громадському транспорті, який пристосований для перевезення умовно хворих осіб, ходиш в магазини та кафе тільки в спеціальні зони де обслуговують умовно хворих людей і не маєш права заходити в чисті зони!
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25.08.2020 14:57 Ответить
А кто не пройдет оштрафовать на17000 гр. При не уплате отправить на поселение в красную зону отрабатывать. Гениально Ватсон! И тесты подрооже лучше с Китая.
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25.08.2020 14:49 Ответить
Хто не пройде, той не буде допущений в чисті зони, буде їздити в спеціально обладнаному транспорті і отоварюватись в спеціально виділених зонах магазинів та кафе!
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25.08.2020 14:58 Ответить
И печатаь справки на гербовой бумаге чтоб не подделывали.
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25.08.2020 15:17 Ответить
У нас є електронна система ДІЯ, в якій вже видають цифрові паспорти. Сертифікат буде цифровим, підносиш смартфон до зчитувателя на маршрутці чи тролейбусі, або в магазині на вході і тебе пропускають! Якщо сертифікат закінчив свою дію, тебе не пускають, йде перездавай тести!
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25.08.2020 15:19 Ответить
Валяйте, у вас же моно большинство, или уже нет?
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25.08.2020 14:32 Ответить
"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул глава государства

а для этого повысим им минималку!!!)))
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25.08.2020 14:32 Ответить
ссыканули в наглую выборы в подъездах проводить...пока.
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25.08.2020 14:32 Ответить
- У меня всегда так, - сказал Бендер, блестя глазами, - миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков.(с)
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25.08.2020 14:33 Ответить
Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 4384
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25.08.2020 14:35 Ответить
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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25.08.2020 14:38 Ответить
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https://twitter.com/radiosvoboda/status/1298218564797644801 22 хв

У НАН України, попри обіцянки МОЗ, не отримали коштів на виготовлення COVID-тестів - StateWatch.

Громадська організація StateWatch https://statewatch.org.ua/publications/popry-zaiavy-moz-instytut-akademii-nauk-za-pivroku-tak-i-ne-otrymav-koshty-na-vyhotovlennia-covid-testiv/ повідомила , що Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України досі не отримав кошти на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем для виявлення коронавірусу, попри те, що ще в березні цього року керівництво Міністерства охорони здоров'я заявляло про виділення грошей.
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25.08.2020 14:44 Ответить
Пока врачи получают 300%, а Шмыгали пилят бюджет на борьбу с тем чего нет, этот лоховирус не закончится
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25.08.2020 14:44 Ответить
Мелко Саша мыслиш!!! Ведь главная "вкуснятина" от короновируса , для Зевласти-это: а)возможность для зелёной власти,бесконечно списывать все свои экономические просчёты,на карантин!!!б)Кошмарить любого мера и громаду (оппонента к Зе) устанавливая им красный или оранжевый карантин!!!
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25.08.2020 19:19 Ответить
шмигаль-пдрс, ішак-пдрс, стєпанов-пдрс. зєбидло-всі пдрси.
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25.08.2020 14:49 Ответить
А россоийские СМИ пишут, что
"СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ"

Правильно мне казалось, что ковид у бабы-Юли - это был арест.
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25.08.2020 14:53 Ответить
Кучно пошло:
"Появилась информация о намерении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост. Это якобы связано с тем, что глава правительства никак не может оправиться от последствий коронавируса."

Два политика выбил из обоймы лютый вирус, и это еще не конец.
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25.08.2020 14:55 Ответить
Тобто коли було різке зростання, то подовжували на 1 місяць, а коли на носі вибори, то можна й на 2, аби вибори можна було б контролювати...
Уявляю, як яник зара в Ростові реве і бурмоче "а що, так можна було?"
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25.08.2020 15:14 Ответить
У них ліки від ковидла це вибори, можна не боятись протестів, тупо заїхати в лісополосу і промандатити з бюлетенями те що вони хочуть. Не влада, а привокзальні наперсточники. Кручу, верчу...
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25.08.2020 15:35 Ответить
Зе лупы решили продлить геноцид украинцев до 1 ноября.
Надеюсь что люди сознательны и мы дадим ответку секте коронабесов.
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25.08.2020 15:45 Ответить
Я перепрошую А ось цей вислів - "проведення концертів" він на бубочку та його оточення ніяк не поширюється?
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25.08.2020 16:13 Ответить
карантин будуть продовжувати до масової вакцинації населення експериментальним шмурдяком
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25.08.2020 16:28 Ответить
а давайте продлим карантин еще на 4 года? Вот Бубочка обрадуется и выкурит все свои айкосы...
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25.08.2020 16:51 Ответить
Краще на 4 роки, до кінця каденції і записати всіх на "чорну" дошку, щоб не лякали всесвітлішого і найрозумнішого бригадира дорожньої бригади.
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25.08.2020 17:03 Ответить
 
 