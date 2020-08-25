Шмигаль запропонував продовжити адаптивний карантин до 1 листопада, - нарада в Зеленського

В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв'язку з чим Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував продовжити карантин до 1 листопада.

З огляду на негативну динаміку захворюваності Волдимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

"Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", – наголосив глава держави.

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