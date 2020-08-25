Шмигаль запропонував продовжити адаптивний карантин до 1 листопада, - нарада в Зеленського
В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв'язку з чим Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції.
Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував продовжити карантин до 1 листопада.
З огляду на негативну динаміку захворюваності Волдимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.
"Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", – наголосив глава держави.
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Ну уже очевидно, что карантин будет постоянно продлеваться и периодически ужесточаться аж до конца каденции пребывания Зеленкого у власти...
Ну то есть реально незаконный карантин (без введения ЧС он неконституционный), будет ещё 4 года.
а для этого повысим им минималку!!!)))
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У НАН України, попри обіцянки МОЗ, не отримали коштів на виготовлення COVID-тестів - StateWatch.
Громадська організація StateWatch https://statewatch.org.ua/publications/popry-zaiavy-moz-instytut-akademii-nauk-za-pivroku-tak-i-ne-otrymav-koshty-na-vyhotovlennia-covid-testiv/ повідомила , що Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України досі не отримав кошти на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем для виявлення коронавірусу, попри те, що ще в березні цього року керівництво Міністерства охорони здоров'я заявляло про виділення грошей.
"СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ"
Правильно мне казалось, что ковид у бабы-Юли - это был арест.
"Появилась информация о намерении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост. Это якобы связано с тем, что глава правительства никак не может оправиться от последствий коронавируса."
Два политика выбил из обоймы лютый вирус, и это еще не конец.
Уявляю, як яник зара в Ростові реве і бурмоче "а що, так можна було?"
Надеюсь что люди сознательны и мы дадим ответку секте коронабесов.