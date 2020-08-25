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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль запропонував продовжити адаптивний карантин до 1 листопада, - нарада в Зеленського

Шмигаль запропонував продовжити адаптивний карантин до 1 листопада, - нарада в Зеленського

В Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв'язку з чим Кабінет Міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося під час традиційної селекторної наради з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі на сьогодні області – Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував продовжити карантин до 1 листопада.

З огляду на негативну динаміку захворюваності Волдимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

"Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах", – наголосив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальність від COVID-19 становить в Україні 2,1%, найвищий показник зафіксовано в Кіровоградській області, - ЦГЗ

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Кабмін (14065) карантин (18172) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+7
Продлить вечный карантин навсегда
Ну уже очевидно, что карантин будет постоянно продлеваться и периодически ужесточаться аж до конца каденции пребывания Зеленкого у власти...
Ну то есть реально незаконный карантин (без введения ЧС он неконституционный), будет ещё 4 года.
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25.08.2020 14:32
+6
Пока врачи получают 300%, а Шмыгали пилят бюджет на борьбу с тем чего нет, этот лоховирус не закончится
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25.08.2020 14:44
+4
- У меня всегда так, - сказал Бендер, блестя глазами, - миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков.(с)
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25.08.2020 14:33
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Продлить вечный карантин навсегда
Ну уже очевидно, что карантин будет постоянно продлеваться и периодически ужесточаться аж до конца каденции пребывания Зеленкого у власти...
Ну то есть реально незаконный карантин (без введения ЧС он неконституционный), будет ещё 4 года.
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25.08.2020 14:32 Відповісти
Шмигаль робить помилку, він знову ризикує обвалити економіку України! Потрібен не карантин а медична сертифікація громадян, які виходять в громадський простір! Кожні 15 діб кожна людина має задавати повторний ПЛР тест на коронавірус, а при здачі першого тесту, ще перевіряти на туберкульоз, ВІЛ-СНІД та інші небезпечні хвороби і видавати сертифікат здоров'я, який кожні 15 діб буде подовжуватись новими ПЛР тестами на коронавірус! Тільки так можна зупинити розповсюдження хвороби!
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25.08.2020 14:36 Відповісти
А толку то от тестов,если все будут друг друга инфицировать? Цифра заболевших только увеличится.Надо наоборот,каким то образом,даже не знаю что можно и предложить,втолковать людям что это не шутка,что нужно соблюдать меры предосторожности,носить маски.как минимум.Ну и т.д. Да и эту ,притыренную ,реформу,что убивает на корню медицину пересмотреть.Хотя... Пока тут будет "гешефт" для власти,народ мало кого будет интересовать.Рабы должны работать,а не лечится.
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25.08.2020 14:47 Відповісти
Хворі будуть ізолюватись і зараження нових людей припиниться й єпідемія коронавірусу закінчиться як вона закінчилась в Південній Кореї та Китаї, там де масово проводили ПЛР тести всім по кілька разів поспіль! Так само потрібно і нам зробити, але для того щоб не влаштовувати жорсткий карантин потрібно ввести обо'язкову медичну сертифікацію громадян які перебуваються в громадському просторі! Маєш діючий сертифікат - можеш пересуватись транспортом і користуватись магазинами без обмежень. Не маєш сертифікату - твоє право, але їздиш виключно на окремому громадському транспорті, який пристосований для перевезення умовно хворих осіб, ходиш в магазини та кафе тільки в спеціальні зони де обслуговують умовно хворих людей і не маєш права заходити в чисті зони!
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25.08.2020 14:57 Відповісти
А кто не пройдет оштрафовать на17000 гр. При не уплате отправить на поселение в красную зону отрабатывать. Гениально Ватсон! И тесты подрооже лучше с Китая.
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25.08.2020 14:49 Відповісти
Хто не пройде, той не буде допущений в чисті зони, буде їздити в спеціально обладнаному транспорті і отоварюватись в спеціально виділених зонах магазинів та кафе!
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25.08.2020 14:58 Відповісти
И печатаь справки на гербовой бумаге чтоб не подделывали.
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25.08.2020 15:17 Відповісти
У нас є електронна система ДІЯ, в якій вже видають цифрові паспорти. Сертифікат буде цифровим, підносиш смартфон до зчитувателя на маршрутці чи тролейбусі, або в магазині на вході і тебе пропускають! Якщо сертифікат закінчив свою дію, тебе не пускають, йде перездавай тести!
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25.08.2020 15:19 Відповісти
Валяйте, у вас же моно большинство, или уже нет?
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25.08.2020 14:32 Відповісти
"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул глава государства

а для этого повысим им минималку!!!)))
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25.08.2020 14:32 Відповісти
ссыканули в наглую выборы в подъездах проводить...пока.
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25.08.2020 14:32 Відповісти
- У меня всегда так, - сказал Бендер, блестя глазами, - миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков.(с)
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25.08.2020 14:33 Відповісти
Шмыгаль предложил продлить карантин до 1 ноября, - совещание у Зеленского - Цензор.НЕТ 4384
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25.08.2020 14:35 Відповісти
Если человек хочет жить, медицина бессильна.
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25.08.2020 14:38 Відповісти
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https://twitter.com/radiosvoboda/status/1298218564797644801 22 хв

У НАН України, попри обіцянки МОЗ, не отримали коштів на виготовлення COVID-тестів - StateWatch.

Громадська організація StateWatch https://statewatch.org.ua/publications/popry-zaiavy-moz-instytut-akademii-nauk-za-pivroku-tak-i-ne-otrymav-koshty-na-vyhotovlennia-covid-testiv/ повідомила , що Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України досі не отримав кошти на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем для виявлення коронавірусу, попри те, що ще в березні цього року керівництво Міністерства охорони здоров'я заявляло про виділення грошей.
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25.08.2020 14:44 Відповісти
Пока врачи получают 300%, а Шмыгали пилят бюджет на борьбу с тем чего нет, этот лоховирус не закончится
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25.08.2020 14:44 Відповісти
Мелко Саша мыслиш!!! Ведь главная "вкуснятина" от короновируса , для Зевласти-это: а)возможность для зелёной власти,бесконечно списывать все свои экономические просчёты,на карантин!!!б)Кошмарить любого мера и громаду (оппонента к Зе) устанавливая им красный или оранжевый карантин!!!
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25.08.2020 19:19 Відповісти
шмигаль-пдрс, ішак-пдрс, стєпанов-пдрс. зєбидло-всі пдрси.
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25.08.2020 14:49 Відповісти
А россоийские СМИ пишут, что
"СМИ: Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ"

Правильно мне казалось, что ковид у бабы-Юли - это был арест.
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25.08.2020 14:53 Відповісти
Кучно пошло:
"Появилась информация о намерении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть свой пост. Это якобы связано с тем, что глава правительства никак не может оправиться от последствий коронавируса."

Два политика выбил из обоймы лютый вирус, и это еще не конец.
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25.08.2020 14:55 Відповісти
Тобто коли було різке зростання, то подовжували на 1 місяць, а коли на носі вибори, то можна й на 2, аби вибори можна було б контролювати...
Уявляю, як яник зара в Ростові реве і бурмоче "а що, так можна було?"
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25.08.2020 15:14 Відповісти
У них ліки від ковидла це вибори, можна не боятись протестів, тупо заїхати в лісополосу і промандатити з бюлетенями те що вони хочуть. Не влада, а привокзальні наперсточники. Кручу, верчу...
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25.08.2020 15:35 Відповісти
Зе лупы решили продлить геноцид украинцев до 1 ноября.
Надеюсь что люди сознательны и мы дадим ответку секте коронабесов.
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25.08.2020 15:45 Відповісти
Я перепрошую А ось цей вислів - "проведення концертів" він на бубочку та його оточення ніяк не поширюється?
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25.08.2020 16:13 Відповісти
карантин будуть продовжувати до масової вакцинації населення експериментальним шмурдяком
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25.08.2020 16:28 Відповісти
а давайте продлим карантин еще на 4 года? Вот Бубочка обрадуется и выкурит все свои айкосы...
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25.08.2020 16:51 Відповісти
Краще на 4 роки, до кінця каденції і записати всіх на "чорну" дошку, щоб не лякали всесвітлішого і найрозумнішого бригадира дорожньої бригади.
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25.08.2020 17:03 Відповісти
 
 