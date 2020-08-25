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Новости Революция в Беларуси
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КС Беларуси назвал Координационный совет оппозиции "неконституционным"

КС Беларуси назвал Координационный совет оппозиции

В Конституционном суде Беларуси считают, что Координационный совет оппозиции является неконституционным.

Об этом заявил председатель суда Петр Миклашевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.

Он заявил, что Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, имеющих право пересматривать итоги президентских выборов. "Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов не в порядке, закрепленном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным", - отметил Миклашевич.

Глава суда настаивает, что 9 августа белорусы уже избрали президентом Александра Лукашенко. Также, добавляет он, в Беларуси в соответствии с законодательством есть два органа, связанные с обжалованием результатов выборов и признанием их недействительными: Центральная избирательная комиссия и Верховный суд.

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Беларусь (7887) КС (2248)


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Топ комментарии
+8
Ясен пень.Кто бы сомневался.Только учтите-бацка свалит,а вам здесь жить.
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25.08.2020 14:47
+7
Лука пообіцяв прожити більше 90 років. Так що ідіть по домівкам. Такі революції не бувають.
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25.08.2020 14:45
+5
Білоруська опозиція висуває слабкі вимоги і робить юридично безграмонті заяви! Потрібно заявляти о неможливості встановлення результатів виборів і на підставі цього проводити повторні вибори за скороченою процедурою! Бо якщо будуть нові вибори то демократи розділять протестний електорат а Лукашенко мобілізує своїх прихильників (він вже почав це робити проводячи пропаганду та масові мітинги) і Лукашенко знову виграє вибори! Отже потрібно скоротити час до проведення виборів, а це означає що вибори мають бути не чергові а повторні, через 1-3 місяці! Тільки так можна перемогти Лукашенка! Якщо Лукашенко нав'яже опозиції нові вибори через півроку - це буде повний провал! Через півроку Лікашенко виграє вибори і ліквідує опозицію фізично!
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25.08.2020 14:52
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Правила форума Совет форумчан
Лука пообіцяв прожити більше 90 років. Так що ідіть по домівкам. Такі революції не бувають.
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25.08.2020 14:45 Ответить
Білоруська опозиція висуває слабкі вимоги і робить юридично безграмонті заяви! Потрібно заявляти о неможливості встановлення результатів виборів і на підставі цього проводити повторні вибори за скороченою процедурою! Бо якщо будуть нові вибори то демократи розділять протестний електорат а Лукашенко мобілізує своїх прихильників (він вже почав це робити проводячи пропаганду та масові мітинги) і Лукашенко знову виграє вибори! Отже потрібно скоротити час до проведення виборів, а це означає що вибори мають бути не чергові а повторні, через 1-3 місяці! Тільки так можна перемогти Лукашенка! Якщо Лукашенко нав'яже опозиції нові вибори через півроку - це буде повний провал! Через півроку Лікашенко виграє вибори і ліквідує опозицію фізично!
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25.08.2020 14:52 Ответить
Неожиданное решение)))
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25.08.2020 14:46 Ответить
Ясен пень.Кто бы сомневался.Только учтите-бацка свалит,а вам здесь жить.
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25.08.2020 14:47 Ответить
Он обещал свалить вперёд ногами и это серьёзное обещание -- ждём суицида !
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25.08.2020 14:50 Ответить
У нас вона проффессор свалил а судьи остались....
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25.08.2020 14:52 Ответить
Координационный совет оппозиции в Беларуси: -"Координационный совет никогда не рассматривал, и не принимал, и не планирует принимать документов, которые бы говорили, что мы не заинтересованы в развитии отношений с РФ". (c)

КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції "неконституційною" - Цензор.НЕТ 4325
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25.08.2020 15:57 Ответить
Сразу по рожам видно , что этот якобы КС РБ то либо односельчане Таракана или/и родичи .
ЦИК у него возглавляет тоже из его совхода дама -- толи завуч , толи директор школы ..

Такие шо угодно подтвердаят из того шо им Тарган надует в ухо - ну а хто против для того у него есть личная "пыточная" !
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25.08.2020 14:49 Ответить
Вид у них как у нашкодивших котят . Один в стол всматривается , два других прячут руки под столом , четвертая что-то мнёт пальцами -- мимика отстранённости и зажим психологический очевидный !
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25.08.2020 14:54 Ответить
У них нема виходу, вони теж люди - а то прийде Лука з калашем.)
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25.08.2020 15:19 Ответить
А выборы где из 3% рисуют 80 конституционны?
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25.08.2020 15:20 Ответить
Я так розумію що мова йде про 3% які проголосували за тихановську, а верещали ніби їх 80%?
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25.08.2020 15:22 Ответить
Ага, бачемо кожної неділі ти "три" відсотки за Тихановську
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25.08.2020 15:27 Ответить
Ну от і все.
Які ще можуть бути питання?
Подобається нам це чи ні - а то все внутрішні проблеми Білорусі. І ніхто не має права вмішуватись.
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25.08.2020 15:20 Ответить
У них,там, в колгоспі Бєларусь голова колгоспу тільки може бути при владі, як Путін в православному рейху, по 26 років і це для них конституційно і не вимагає пояснень, чим лідер Білорусії відмінний від Кровавої Мері королеви Англії. Який той суд є конституційний в Україні добре знають, і по Кучмі, і по стрижакам, і про заборону української мови, і про пхання Януковича на царство, і нинішній з подвіно-потрійно-полігромадянствами і продажею землі і розпуском зеленими ВР....
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25.08.2020 15:29 Ответить
Так оно и есть. "Жопозиция" сама решила поиграть в эту игру, пусть не обижаются - КС сделал тот ход в игре который и должен был сделать.
Лука нарушил и нарушает законы, и против него играть "по закону" - это как играть с наперсточником в надежде на честную игру.
Жопозиция должна определиться - или берут власть путем революции, или "по закону" сливаются в дупу.
Одной дупой на 2 стульях не усидеть.
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25.08.2020 15:46 Ответить
 
 