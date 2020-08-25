КС Беларуси назвал Координационный совет оппозиции "неконституционным"
В Конституционном суде Беларуси считают, что Координационный совет оппозиции является неконституционным.
Об этом заявил председатель суда Петр Миклашевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на госагентство БЕЛТА.
Он заявил, что Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, имеющих право пересматривать итоги президентских выборов. "Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов не в порядке, закрепленном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным", - отметил Миклашевич.
Глава суда настаивает, что 9 августа белорусы уже избрали президентом Александра Лукашенко. Также, добавляет он, в Беларуси в соответствии с законодательством есть два органа, связанные с обжалованием результатов выборов и признанием их недействительными: Центральная избирательная комиссия и Верховный суд.
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ЦИК у него возглавляет тоже из его совхода дама -- толи завуч , толи директор школы ..
Такие шо угодно подтвердаят из того шо им Тарган надует в ухо - ну а хто против для того у него есть личная "пыточная" !
Які ще можуть бути питання?
Подобається нам це чи ні - а то все внутрішні проблеми Білорусі. І ніхто не має права вмішуватись.
Лука нарушил и нарушает законы, и против него играть "по закону" - это как играть с наперсточником в надежде на честную игру.
Жопозиция должна определиться - или берут власть путем революции, или "по закону" сливаются в дупу.
Одной дупой на 2 стульях не усидеть.