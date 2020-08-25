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Новини Революція в Білорусі
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КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції "неконституційною"

КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції

У Конституційному суді Білорусі вважають, що Координаційна рада опозиції є неконституційною.

Про це заявив голова суду Петро Миклашевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

Він заявив, що Конституція не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, що мають право переглядати підсумки президентських виборів. "Тому створення Координаційної ради, яка визначила собі за мету перегляд виборів не в порядку, закріпленому Конституцією і виборчим законодавством, є неконституційним", - зазначив Миклашевич.

Глава суду наполягає, що 9 серпня білоруси вже обрали президентом Олександра Лукашенка. Також, додає він, в Білорусі відповідно до законодавства є два органи, пов'язані з оскарженням результатів виборів і визнанням їх недійсними: Центральна виборча комісія і Верховний суд.

Також читайте: Тіхановська заявила Європарламенту, що опозиція готова до переговорів з владою: "Наше завдання - домогтися виборів мирним шляхом"

Автор: 

Білорусь (7923) КС (1427)


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Топ коментарі
+8
Ясен пень.Кто бы сомневался.Только учтите-бацка свалит,а вам здесь жить.
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25.08.2020 14:47
+7
Лука пообіцяв прожити більше 90 років. Так що ідіть по домівкам. Такі революції не бувають.
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25.08.2020 14:45
+5
Білоруська опозиція висуває слабкі вимоги і робить юридично безграмонті заяви! Потрібно заявляти о неможливості встановлення результатів виборів і на підставі цього проводити повторні вибори за скороченою процедурою! Бо якщо будуть нові вибори то демократи розділять протестний електорат а Лукашенко мобілізує своїх прихильників (він вже почав це робити проводячи пропаганду та масові мітинги) і Лукашенко знову виграє вибори! Отже потрібно скоротити час до проведення виборів, а це означає що вибори мають бути не чергові а повторні, через 1-3 місяці! Тільки так можна перемогти Лукашенка! Якщо Лукашенко нав'яже опозиції нові вибори через півроку - це буде повний провал! Через півроку Лікашенко виграє вибори і ліквідує опозицію фізично!
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25.08.2020 14:52
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Лука пообіцяв прожити більше 90 років. Так що ідіть по домівкам. Такі революції не бувають.
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25.08.2020 14:45 Відповісти
Білоруська опозиція висуває слабкі вимоги і робить юридично безграмонті заяви! Потрібно заявляти о неможливості встановлення результатів виборів і на підставі цього проводити повторні вибори за скороченою процедурою! Бо якщо будуть нові вибори то демократи розділять протестний електорат а Лукашенко мобілізує своїх прихильників (він вже почав це робити проводячи пропаганду та масові мітинги) і Лукашенко знову виграє вибори! Отже потрібно скоротити час до проведення виборів, а це означає що вибори мають бути не чергові а повторні, через 1-3 місяці! Тільки так можна перемогти Лукашенка! Якщо Лукашенко нав'яже опозиції нові вибори через півроку - це буде повний провал! Через півроку Лікашенко виграє вибори і ліквідує опозицію фізично!
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25.08.2020 14:52 Відповісти
Неожиданное решение)))
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25.08.2020 14:46 Відповісти
Ясен пень.Кто бы сомневался.Только учтите-бацка свалит,а вам здесь жить.
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25.08.2020 14:47 Відповісти
Он обещал свалить вперёд ногами и это серьёзное обещание -- ждём суицида !
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25.08.2020 14:50 Відповісти
У нас вона проффессор свалил а судьи остались....
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25.08.2020 14:52 Відповісти
Координационный совет оппозиции в Беларуси: -"Координационный совет никогда не рассматривал, и не принимал, и не планирует принимать документов, которые бы говорили, что мы не заинтересованы в развитии отношений с РФ". (c)

КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції "неконституційною" - Цензор.НЕТ 4325
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25.08.2020 15:57 Відповісти
Сразу по рожам видно , что этот якобы КС РБ то либо односельчане Таракана или/и родичи .
ЦИК у него возглавляет тоже из его совхода дама -- толи завуч , толи директор школы ..

Такие шо угодно подтвердаят из того шо им Тарган надует в ухо - ну а хто против для того у него есть личная "пыточная" !
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25.08.2020 14:49 Відповісти
Вид у них как у нашкодивших котят . Один в стол всматривается , два других прячут руки под столом , четвертая что-то мнёт пальцами -- мимика отстранённости и зажим психологический очевидный !
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25.08.2020 14:54 Відповісти
У них нема виходу, вони теж люди - а то прийде Лука з калашем.)
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25.08.2020 15:19 Відповісти
А выборы где из 3% рисуют 80 конституционны?
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25.08.2020 15:20 Відповісти
Я так розумію що мова йде про 3% які проголосували за тихановську, а верещали ніби їх 80%?
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25.08.2020 15:22 Відповісти
Ага, бачемо кожної неділі ти "три" відсотки за Тихановську
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25.08.2020 15:27 Відповісти
Ну от і все.
Які ще можуть бути питання?
Подобається нам це чи ні - а то все внутрішні проблеми Білорусі. І ніхто не має права вмішуватись.
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25.08.2020 15:20 Відповісти
У них,там, в колгоспі Бєларусь голова колгоспу тільки може бути при владі, як Путін в православному рейху, по 26 років і це для них конституційно і не вимагає пояснень, чим лідер Білорусії відмінний від Кровавої Мері королеви Англії. Який той суд є конституційний в Україні добре знають, і по Кучмі, і по стрижакам, і про заборону української мови, і про пхання Януковича на царство, і нинішній з подвіно-потрійно-полігромадянствами і продажею землі і розпуском зеленими ВР....
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25.08.2020 15:29 Відповісти
Так оно и есть. "Жопозиция" сама решила поиграть в эту игру, пусть не обижаются - КС сделал тот ход в игре который и должен был сделать.
Лука нарушил и нарушает законы, и против него играть "по закону" - это как играть с наперсточником в надежде на честную игру.
Жопозиция должна определиться - или берут власть путем революции, или "по закону" сливаются в дупу.
Одной дупой на 2 стульях не усидеть.
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25.08.2020 15:46 Відповісти
 
 