КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції "неконституційною"

У Конституційному суді Білорусі вважають, що Координаційна рада опозиції є неконституційною.

Про це заявив голова суду Петро Миклашевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

Він заявив, що Конституція не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, що мають право переглядати підсумки президентських виборів. "Тому створення Координаційної ради, яка визначила собі за мету перегляд виборів не в порядку, закріпленому Конституцією і виборчим законодавством, є неконституційним", - зазначив Миклашевич.

Глава суду наполягає, що 9 серпня білоруси вже обрали президентом Олександра Лукашенка. Також, додає він, в Білорусі відповідно до законодавства є два органи, пов'язані з оскарженням результатів виборів і визнанням їх недійсними: Центральна виборча комісія і Верховний суд.

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