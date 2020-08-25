КС Білорусі назвав Координаційну раду опозиції "неконституційною"
У Конституційному суді Білорусі вважають, що Координаційна рада опозиції є неконституційною.
Про це заявив голова суду Петро Миклашевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.
Він заявив, що Конституція не передбачає можливості створення громадських органів і організацій, що мають право переглядати підсумки президентських виборів. "Тому створення Координаційної ради, яка визначила собі за мету перегляд виборів не в порядку, закріпленому Конституцією і виборчим законодавством, є неконституційним", - зазначив Миклашевич.
Глава суду наполягає, що 9 серпня білоруси вже обрали президентом Олександра Лукашенка. Також, додає він, в Білорусі відповідно до законодавства є два органи, пов'язані з оскарженням результатів виборів і визнанням їх недійсними: Центральна виборча комісія і Верховний суд.
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ЦИК у него возглавляет тоже из его совхода дама -- толи завуч , толи директор школы ..
Такие шо угодно подтвердаят из того шо им Тарган надует в ухо - ну а хто против для того у него есть личная "пыточная" !
Які ще можуть бути питання?
Подобається нам це чи ні - а то все внутрішні проблеми Білорусі. І ніхто не має права вмішуватись.
Лука нарушил и нарушает законы, и против него играть "по закону" - это как играть с наперсточником в надежде на честную игру.
Жопозиция должна определиться - или берут власть путем революции, или "по закону" сливаются в дупу.
Одной дупой на 2 стульях не усидеть.