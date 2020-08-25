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Новости Нормандские переговоры
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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" переносится, - Офис Президента

Встреча советников лидеров

Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна", - говорится в сообщении.

О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.

Также читайте: Ермак поедет на встречу советников "нормандской четверки", - Кравчук

Встреча советников лидеров нормандской четверки переносится, - Офис Президента 01

Автор: 

нормандская четверка (1596) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+12
Дя? А може тому, що американська розвідка дістала докази зради Єрмака?
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25.08.2020 16:19
+5
попались насекомые
Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9394
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25.08.2020 16:29
+4
Клоунам верить - себя не уважать !
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25.08.2020 16:27
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Дя? А може тому, що американська розвідка дістала докази зради Єрмака?
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25.08.2020 16:19 Ответить
США та ЄС показують що їм насрать на Україну, не до неї зараз, а Зеленський носиться зі своїм припиненням вогню як дурень з писаною торбою! Вже потрібно відмінити припинення вогню і почати зачищати ОРДЛО та Крим від російських терористів!
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25.08.2020 16:22 Ответить
Ога-ога... а щоб показало в Україні, що США не насрать, якщо щонайменше половині населення в Україні- таки насрать?
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25.08.2020 16:30 Ответить
Ермак = зеленский . 2-й - 🤡🤢шут на подтанцовке
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25.08.2020 16:25 Ответить
Основной разлом мнений по поводу военной помощи Украине пролег в вопросе о расширении уровня сотрудничества разведывательных структур США и Украины и повышению уровня передаваемых Украине разведывательных данных от США, в том числе и более полных данных космической разведки на чем настаивала часть членов Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам (Committee on Homeland Security and Governmental Affairs).
Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
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26.08.2020 01:23 Ответить
т.е. он уехал на полгода-год????
а письков говорит что ваще не слышал ни о какой подготовке (врет как всегда!!)
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25.08.2020 16:21 Ответить
Щось не те. Я не вірю ні одному слову "зелених".
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25.08.2020 16:24 Ответить
не довіряй, але перевіряй.
Але все так.
Просто: українське громадянське суспільство (вчора, зокрема) показало, що переступити через червоні лінії до капітуляції не дозволить. І касапи продовжили шантаж своїх агентів Козиря і Зе (агенткрну кличку дізнаємось згодом)
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25.08.2020 16:30 Ответить
"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разночтений в них со стороны Германии, Франции и Украины",
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25.08.2020 16:58 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/25/zustrich_radnykiv_lideriv_quotnormandskogoquot_formatu_scho_mala_vidbutys_28_serpnya_skasovana_zmi Зустріч радників лідерів "нормандського" формату, що мала відбутись 28 серпня, скасована, - ЗМІ
"Зустріч радників лідерів дійсно скасували", - повідомив виданню https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/peregovori-po-donbasu-zustrich-radnikiv-v-parizhi-skasovano-novini-ukrajini-50108164.html НВ співрозмовник, близький до української делегації. Джерело не уточнило причини скасування зустрічі.
Короче: не просто там перенесено, а скасовано взагалі
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25.08.2020 16:25 Ответить
Зебилье врет на каждом шагу.
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25.08.2020 16:26 Ответить
Клоунам верить - себя не уважать !
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25.08.2020 16:27 Ответить
попались насекомые
Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 9394
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25.08.2020 16:29 Ответить
Хспадзи... а разгаворав-то было...
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25.08.2020 16:29 Ответить
Врут как всегда. Источник в ОП рассказал, что россия отказывается обсуждать мирный процесс на Донбассе без изменения постановления о местных выборах. Это именно Козак в открытую саботирует встречу советников лидеров Нормандского формата. Но нам, патриотам Украины это выгодно,Мало чего еще, эти зрадники зеленые понаподписывают в Париже.
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25.08.2020 16:30 Ответить
а вот как преподносят эту новость в стране балалаек " сообщил российский https://www.interfax.ru/world/723167 "Интерфакс" со ссылкой на близкий к переговорам источник."Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", - сказал собеседник росагентства."
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25.08.2020 16:32 Ответить
***** ведь нашим скоморохам написал ультиматум они его не выполнили потому что ссут народа Уекраины! Пока не признают Лугандон и не дадут воду в Крым никакой встречи не будет!
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25.08.2020 16:32 Ответить
Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 442
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25.08.2020 16:33 Ответить
А с кем встречаться? С агентом РФ Ермаком? Дипломатам достаточно посмотреть вчерашний Марш ветеранов и сравнить с КВН Зеленского на Софийской площади, чтобы понять что зе-власть не представляет интересы украинского народа.
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25.08.2020 16:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=o7wDCwebu4s

-
-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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25.08.2020 17:00 Ответить
Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 5111
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25.08.2020 17:00 Ответить
Клоуни знов брешуть. В кацапстані назвали причину відміни зустрічі:




Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" отменена из-за разногласий относительно проектов итоговых документов. Об этом говорится в сообщении российского "https://www.interfax.ru/world/723167 Интерфакса ", передает "ДС". По словам источника, встреча отменена в связи с тем, что стороны не согласовали проекты итоговых документов или имеют разногласия. Других подробностей пока не приводится.
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25.08.2020 17:15 Ответить
Зустріч радників лідерів держав - учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв'язку с тим що ...резидент ЗЕбил - капітулянт так і не переконав українську спільноту що як прекрасна капітуляція і знищення федералезацієй Української держави заради його миру. Так що антиукраїнський договорняк з лютими ворогами окупантами по знищенню України поки що переноситься ще повністю не дозріла українська громадськість і не дає провести злочинну капітуляцію своєї Батьківщини.
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25.08.2020 18:03 Ответить
Це добре. Зраду ще не пропихнули значить
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25.08.2020 18:13 Ответить
Надеюсь она никогда больше не состоится. На етих встречах только обсуждают в какой позе Украина будет капитулировать
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25.08.2020 19:52 Ответить
 
 