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Встреча советников лидеров "нормандской четверки" переносится, - Офис Президента
Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата переносится.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника Президента Франции Эммануэля Бонна", - говорится в сообщении.
О новой дате встречи будет сообщено дополнительно.
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Против этого активно выступало руководство национальной разведки США (Director of National Intelligence, DNI) и других спецслужб.
Суть противоречий состояла в выработке правильной и сбалансированной стратегии отношений США с нынешним руководством Украины в вопросах нарастающего противостояния с Россией.
Национальная разведка США ссылаясь на данные Министерства юстиции США указывала на большой уровень коррупционности Зеленского и его окружения, участие их в сомнительных финансовых махинациях, что может весьма серьезно повлиять на характер принимаемых ими решений. Кроме того, были оглашены данные о возможном наличии у Зеленского двойного гражданства РФ и как следствие - возможностей активного воздействия на него со стороны России.
а письков говорит что ваще не слышал ни о какой подготовке (врет как всегда!!)
Але все так.
Просто: українське громадянське суспільство (вчора, зокрема) показало, що переступити через червоні лінії до капітуляції не дозволить. І касапи продовжили шантаж своїх агентів Козиря і Зе (агенткрну кличку дізнаємось згодом)
"Зустріч радників лідерів дійсно скасували", - повідомив виданню https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/peregovori-po-donbasu-zustrich-radnikiv-v-parizhi-skasovano-novini-ukrajini-50108164.html НВ співрозмовник, близький до української делегації. Джерело не уточнило причини скасування зустрічі.
Короче: не просто там перенесено, а скасовано взагалі
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Запланированная на 28 августа встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" отменена из-за разногласий относительно проектов итоговых документов. Об этом говорится в сообщении российского "https://www.interfax.ru/world/723167 Интерфакса ", передает "ДС". По словам источника, встреча отменена в связи с тем, что стороны не согласовали проекты итоговых документов или имеют разногласия. Других подробностей пока не приводится.