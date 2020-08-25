Зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" переноситься, - Офіс Президента

Зустріч радників лідерів держав - учасниць нормандського формату переноситься.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка мала відбутися 28 серпня в Парижі, переноситься у зв’язку з відрядженням радника Президента Франції Еммануеля Бонна", - йдеться в повідомленні.

Про нову дату зустрічі буде повідомлено додатково.

Також читайте: Єрмак поїде на зустріч радників "нормандської четвірки", - Кравчук