Єрмак поїде на зустріч радників "нормандської четвірки", - Кравчук

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зараз Єрмак готується до поїздки в Париж.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, Єрмак у ролі радника президента з політичних питань поїде в Париж для того, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в Берліні.

"Я думаю, що ті кроки, які ми зробили за останній час, за вирішенням питань "дороги до миру". Я думаю, що це непоганий такий доробок і важливе досягнення для Єрмака, який може приїхати в Париж і сказати, що Україна робить все для миру", - заявив він.

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