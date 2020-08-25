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Єрмак поїде на зустріч радників "нормандської четвірки", - Кравчук

Єрмак поїде на зустріч радників

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак братиме участь у зустрічі політичних радників лідерів "нормандської четвірки". Зараз Єрмак готується до поїздки в Париж.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Кравчука, Єрмак у ролі радника президента з політичних питань поїде в Париж для того, щоб підготувати майбутню зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії в Берліні.

"Я думаю, що ті кроки, які ми зробили за останній час, за вирішенням питань "дороги до миру". Я думаю, що це непоганий такий доробок і важливе досягнення для Єрмака, який може приїхати в Париж і сказати, що Україна робить все для миру", - заявив він.

Читайте: Більшість мешканців Донбасу хочуть автономії, щоб спілкуватися з РФ, - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонід (546) перемовини (2852) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1368)


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Топ коментарі
+40
Ермак - не государственный служащий.

какого Х оно туда поедет ?

Кто из вас голосовал на президентских выборах за Ермака ?
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25.08.2020 01:28
+31
Он смотрящий от русни. А Моника Нелох как был куклой так и остается.
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25.08.2020 01:42
+28
он - не госслужащий. Чтобы не люстрировать Богдана специально Администрацию Президента

переименовали в Офис президента и глава офиса президента стал не госслужащим.
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25.08.2020 01:37
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По моим сведениям Роберт О*Браен,предупредил РАБссию в лице Патрушева о плохом поведении РАБссии в Украине и Белоруси...
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25.08.2020 07:27 Відповісти
Санкции США могут быть такими,что РАБссии придется штаны сннимать...
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25.08.2020 07:28 Відповісти
Переговорам в Нормандском формате противятся в Кремле и на форуме "Цензора", даже интересно , почему такое совпадение ?
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25.08.2020 07:30 Відповісти
Пєрєговорам? злівний бачок?
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25.08.2020 07:36 Відповісти
вылазь, пастор....
симью заховай, а сам вылазь - ты нужен!
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25.08.2020 07:32 Відповісти
Повезе туди різнокольорові олівці та ручки, стос паперу, скрепки та салфетки. Ну і звичайно ж памперси для янелоха. Про всяк випадок.
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25.08.2020 07:34 Відповісти
Интересную инфу нарыл.
В 1976 году медицинская комиссия признала Александра Лукашенко больным мозаичной психопатией и ему было запрещено служить в советской армии.А этот псих бегает с оружием по Белоруси и сына 15 летнего наградил АКМом для защиты...
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25.08.2020 07:35 Відповісти
Там и встретятся сиамские близнецы Козак и Ермак ( " казак Ермак" Тимофеевич)
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25.08.2020 07:40 Відповісти
А от Украины там кто будет?
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25.08.2020 07:42 Відповісти
никого - вси вид кацапни....
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25.08.2020 07:44 Відповісти
Кравчук ****, старый пердун и маразматик проталкивает предателя, уже заговорил о воде для Крыма, паскуда. Когда же ты, сраный комуняка, сдохнешь?
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25.08.2020 07:45 Відповісти
Це капець.Стара потвора.
"Кравчук об интервью российской пропагандистке Скабеевой: Она энергичная, было приятно слушать."https://bykvu.com/ru/bukvy/kravchuk-pro-interv-ju-rosijskij-propagandistci-skabieievij-vona-energijna-bulo-priiemno-sluhati/
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25.08.2020 07:47 Відповісти
Какого хрена?! Дерьмак должен заниматься скрепками и бумагами, но не государственные дела решать
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25.08.2020 07:49 Відповісти
В сторону запрадной границы Белоруси и в Гродненскую область идут колоны военной техники...у батьки крыша поехала...
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25.08.2020 07:51 Відповісти
Ермак поедет на встречу советников "нормандской четверки", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3423
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25.08.2020 07:53 Відповісти
Завхоз і старий комуняка будуть здавати інтереси України. Це ті нові обличчя за які голосували лохі і прихильникі 95 кварталу.
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25.08.2020 08:20 Відповісти
Стосовно виборів на Донбасі: Росія зобов'язана була ще в 2014-му році виконати мінські протоколи і віддати ОБСЄ контроль над неконтрольованим Україною кордоном - нагадав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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25.08.2020 08:23 Відповісти
На зустріч зрадників, повезе воду для Криму на пробу норманоїдам.
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25.08.2020 08:28 Відповісти
Може кацапи травануть - тримаємо кулаки!!!
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25.08.2020 08:29 Відповісти
Що знову клоун за будь яку ціну хоче подивитись в очі путіну і що це змінить ?
А єрмаки ,кравчуки це є агентами кремля.
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25.08.2020 08:32 Відповісти
Винятково звертаюся до зебілів (цих відходів цивілізації) і питаю: хто воно таке, оце на ймення єрмак, що має їхати на дану зустріч ?
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25.08.2020 08:40 Відповісти
"Зеленский допустил окончание войны на Донбассе до конца года"... Но.. как говорят евреи-есть нюансы.."Типо", к раввину пришел Прицкер и спрашивает: " Ребэ, а что такое нюансы?" " А вот представь, что ты засунул свой нос мне в жопу,- говорит раввин,- и ты знаешь, что твой нос у мине в жопе, и я знаю, что твой нос у мине в жопе, но тут уже есть нюансы..."
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25.08.2020 08:50 Відповісти
Россия на переговорах будет разговаривать со своими агентами в лице Ермака и Кравчука... жесть! Они уничтожат изнутри Украину.
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25.08.2020 09:04 Відповісти
гнида
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25.08.2020 09:30 Відповісти
А зе в уголке стоит за плохое поведение смешно смотреть как Зе называют президентом а страной руководят проходимцы и предатели

Зе не выполняет своих прямых обязанностей как президент то зачем такой работник нужен который нифига не умеет волынить еще и страну сдает
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25.08.2020 09:31 Відповісти
"Зеленский допустил окончание войны на Донбассе до конца года"... Но.. как говорят евреи-есть нюансы.."Типо", к раввину пришел Прицкер и спрашивает: " Ребэ, а что такое нюансы?" " А вот представь, что ты засунул свой нос мне в жопу,- говорит раввин,- и ты знаешь, что твой нос у мине в жопе, и я знаю, что твой нос у мине в жопе, но тут уже есть нюансы..."
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25.08.2020 09:47 Відповісти
Зеленский подонок
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25.08.2020 09:52 Відповісти
Повезет секретные материалы для передачи "той стороне".
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25.08.2020 10:46 Відповісти
какаго хрена российскому шпиону Ермаку там делать???
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25.08.2020 12:01 Відповісти
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 12:33 Відповісти
ермак заменил мзс.
а что мзс вообще в этом направлении делает?
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25.08.2020 13:23 Відповісти
А бодай би вас обох чорти вхопили.
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25.08.2020 14:20 Відповісти
А помните, как Ермак-Козырь и Козак разыграли драму, как один оказывался встречатся с другим, как потешались над наивной публикой эти двое.
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25.08.2020 17:11 Відповісти
Прикиньте если бы та спец операция удалась, то можно бы было обменять тех вангеровцев, на всех наших.
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25.08.2020 22:06 Відповісти
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