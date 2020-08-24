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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Більшість мешканців Донбасу хочуть автономії, щоб спілкуватися з РФ, - Кравчук

Більшість мешканців Донбасу хочуть автономії, щоб спілкуватися з РФ, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що більшість мешканців окупованого Донбасу хочуть повернутися до складу України тільки на умовах автономії, щоб "мати можливість спілкуватися з Росією".

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість - ні (не хочуть повернутися в Україну. - Ред.), я знаю. Але вони хотіли б бути в складі України в автономному режимі. Тобто не можна сказати, що зовсім не хочуть жити на цій землі. Вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, тією ситуацією, яка є в Україні, а й мати можливість спілкуватися з Росією", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи означає це особливий статус, Кравчук відповів: "Так".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про роботу Кравчука в ТКГ: "Я зараз бачу, як він піднімає "Мінськ"

Водночас він наголосив, що головною межею компромісу є суверенітет і незалежність України. Також, за його словами, Україна готова поки говорити лише з громадянським суспільством ОРДЛО, але не ставить завдання вступати в переговори з бойовиками, "людьми, які стріляють, вбивають і прислужують Кремлю".

"Що стосується самого статусу. Можна статус Донбасу, але можна сказати і так: особлива система управління місцевого самоврядування на Донбасі. Ми ніби даємо особливі права свободи тощо. Абсолютно (я готовий до цього. - Ред.)", - додав Кравчук.

Також читайте: Лист Кравчука щодо постанови про місцеві вибори на Донбасі надійшов у Раду, - Разумков

Також Кравчук вважає за необхідне створити на всій території Донецької та Луганської областей вільну економічну зону, в якій "абсолютно по-різному працюють управління, доходи, інвестиції".

Автор: 

автономія (50) Кравчук (546) росія (64911) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+108
А автономия здесь для ЧЕГО ? .
.
??..
Для общения нужэн телефон , автомобиль , поезд или самалет ! .
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24.08.2020 16:49
+106
хер їм а не автономію А Кравчуку два хера у всі дири.
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24.08.2020 16:49
+78
Если этого маразматика не убрать из переговорщиков, быть беде!
При чем тут автономия и общение??????
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24.08.2020 16:49
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Хотят автономии и федерализации??
Пусть киздуют в Ханты-мансийский АО-вот и автономия и федерализация
и площадь как УкраинаюИ в шахту лездь не надо-собирай валежник и пей боярку.Красота!!
И заберите с собой Кравчучку и Фак-кина-пусть вам лапшу вешают
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24.08.2020 20:28 Відповісти
Та застрельте вже ту тварину!
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24.08.2020 20:41 Відповісти
У Крыма была автономия, и ЧФ РФ там стоял, переобщались маленько.
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24.08.2020 20:50 Відповісти
Всіх у кого кацапський паспорт, депортувати у кацапію за 24 години.Досить вести переговори з кацапським бидлом.
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24.08.2020 20:51 Відповісти
нассать шо они там хотят ты сьарый мудак..то биомуссор
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24.08.2020 20:54 Відповісти
А без автономии у них не было и не будет возможности общения с Россией!? Что за бред?!!! На кой ляд нам нам нужен ТАКОЙ Донбасс?
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24.08.2020 20:57 Відповісти
А когда он проводил соц.опрос? Я что-то пропустил?
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24.08.2020 21:07 Відповісти
Так а кто им мешал до 2013 общаться с РФ? Неужели Янукович с Азаровым? Или Тягнибок им границу закрывал?
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24.08.2020 21:15 Відповісти
Хитрожопые..и вашим и нашим. Кто им сейчас общаться то не дает?
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24.08.2020 21:25 Відповісти
Хитрій сіоніст Кравчук ( справжнє прізвище його Лейба Фляг -по даних книги проф. МАУП Н. Сенченка "Четверта світова війна" ), далі продає Україну москалям, під виглядом автономії - це друге Придністровя. Судити його і зе такі речі!
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24.08.2020 21:59 Відповісти
Автономию от чего-пенсий или еды?
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24.08.2020 22:17 Відповісти
Збав нас від лукавого...кравчука. Досить пропихати зраду за спинами наших військових та патріотів України. Верзти брехню і видавати її за правду. Зрада то є злочин
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24.08.2020 22:24 Відповісти
Я как бывший житель даунецка, -заявляю ентому старперу кравчуку и всем лишне-хромосомным соотечественникам; идете вы нах..на бутылку, старые пердуны донецка и ваши ватные зародыши. - дроч.те на русские ***.я пока не сдохните
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24.08.2020 22:25 Відповісти
Свободная экономическая зона обозначает, что вся Украина будет вкладывать деньги и ресурсы в Донбасс, а они налоги платить не будут или оставлять их только себя? А на хрена мне такая ноша?
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24.08.2020 23:10 Відповісти
Правильно. Акхметов перекинет туда центральный офис дтек и не будет платить налоги, при этом собирая деньги со всей страны. Я тоже не спонсор таких схем!
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25.08.2020 11:22 Відповісти
пипец, гребанная маразматичная кравчукча, да не пошла бы ты в пятую точку коммуномразь совковая. зеленый мудак откопал совковых дегенератов.
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24.08.2020 23:23 Відповісти
Если на пальце гангрена Это лучше отрезать и жить нормально . Не нужно никакого Лугандона . по крайней мере лет 20 .Пусть ОРДА кормит орков и не отравляет нам жизнь .Крава иди собирай мед до Вити.
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24.08.2020 23:27 Відповісти
Если ты отрежешь ЭТОТ палец - добрый доктор путя сделает тебе гангрену в Чернигове, Херсоне, Сумах, Харькове.... и когда ты всё поотрезаешь - тебе и голова будет ни к чему.... как и сейчас
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25.08.2020 00:11 Відповісти
Не смешите, если смогбы то )(уйло давно это сделал. А про голову так она и вам ничему, вам бы только ,язык что б хозяина сапоги вылизывать и пупок, чтоб поцелуи )(уйла принимать. А по сути ваш оппонент прав, если не возможно восстановить законность и наказать виновных на оккупировнных территориях, то и кормить оккупантов нечего.
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25.08.2020 08:16 Відповісти
странно я тебя не оскорблял . но умею не хуже тебя поверь .
Никуда уже Путя не сунется , у него куча проблем .у страны куча проблем , его времена поиграть уходят .А Лугандон не нужен , разве что с огромными реперациями , там все уничтожено , осталась одна вата . которая будет отравлять нам жизнь .Я же не сказал отказываться юридически , ты не подумал .....
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25.08.2020 09:49 Відповісти
За резкость извини. очень многотролльная ветка... Достали всяко-боты. Сорри. Но тезисы ..ни твои, ни ан пав принять не могу,...мне кажется: из-за обиды (извинился я уже) ты не внимательно прочитал текст... У комминтерна большой опыт гибридного оттяпывания территорий... (Сам Ленин - инструмент гибридной войны Германии против России.) И вся история СССР - это коллекция методик оттяпывания чужого. И если создать один такой прецедент с Донбассом - завтра они вбросят бабки , агентуру зелёных человечков в другие регионы и загангренят их ... Собственно , они это уже и делали... Но в Харькове и Одессе гангрена напоролась на антибиотик (народный отпор), а они на это не рассчитывали .... Гангрену надо лечить антибиотиком бороться за каждый палец... Но этого ж никто не делает. ПОтому что олигархат (хоть он и стесняется об этом нам сказать) кровно (увы, в прямомо смысле) заинтерсован в рашке... там его немеряное бабло без конкуренции и рынка.. " если не возможно восстановить законность и наказать виновных на оккупировнных территориях, то..." ТО надо упорно искать возможности восстановить законность и наказать виновных на оккупировнных территориях. Нет другого выхода. Иначе гангрена сожрёт всё тело Украины. Ведь надо понимать, что это параноидальная гангрена . Она не за ресурсы, не за прибыли...она ха великоимперские понты... то есть , по сути фанатическая гангрена..и такая на пальце не остановится.
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25.08.2020 13:05 Відповісти
Нам сейчас это тне надо . для развития . Но юридически ничего не менять . Ты и сам наверное знаешь ,что Ю Корея не хочет в свой состав КНДР , таких много стран .Греция тоже не хочет часть Кипра . Империя на выдохе ничего не завоевывает . это закон империй
А Параша умирает .уже всем видно .
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25.08.2020 13:31 Відповісти
Макар. ты меня не сравнивай с сектантами тупыми ( порохомастурбаторами ) .Но иногда и у них бывают правильные мысли .
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25.08.2020 13:33 Відповісти
Да ты, парень, заточен на конфликт! Даже в извинялке ищешь подвоха... Это уже диагноз...но я не доктор... Удачи во всём... так-то ты парень не гнилой... но беседа не выходит... Бывает...
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25.08.2020 19:48 Відповісти
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ ЭВАКУАЦИЯ !!! ДЛЯ СЕПАРОВ ДЕПОРТАЦИЯ В РОССИЮ, ТЕ КТО ПАСПОРТА ПОЛУЧИЛИ РАШКИ !)
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24.08.2020 23:44 Відповісти
Кравчук - иди нах на пенсию уже и ЯО не забудь Украине вернуть.
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24.08.2020 23:46 Відповісти
... чтобы общаться с РФ???
А до этого ЛДНРвцам было запрещено общаться с РФ? Необходимо было кричать "Х...ло введи войска" и военные действия организовывать?
"Уважаемый" каучук, я ожидал более умнее отмазку
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25.08.2020 00:01 Відповісти
Стосовно виборів на Донбасі: Росія зобов'язана була ще в 2014-му році виконати мінські протоколи і віддати ОБСЄ контроль над неконтрольованим Україною кордоном - нагадав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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25.08.2020 00:02 Відповісти
Большинство жителей Украины хотят , чтоб ты свалил мемуары писать и в памперсы писать.... И ?
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25.08.2020 00:08 Відповісти
https://prm.ua/ukrayintsi-ne-dadut-nekompetentniy-vladi-zdati-natsionalni-interesi-poroshenko/ Сто тисяч людей, які сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, мають стати своєрідним щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: "тут ви нікого не обдурите" - так в ефірі "Прямого" заявив п'ятий президент України і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.
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25.08.2020 00:35 Відповісти
Проснись, ты серешь
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25.08.2020 00:45 Відповісти
Проснись ты серешь
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25.08.2020 00:48 Відповісти
Большисфо даунбасяцкай мардвы бажамц на мастосрань у ссысрань и засрань, в отличии от камунаглистового недо утилизированного маразматика, я точно знаю.
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25.08.2020 01:06 Відповісти
Так у них и так автономия уже от Украины 6 лет!!!
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25.08.2020 01:14 Відповісти
більшість громадян України хочуть, щоб ВСІ громадяни ОРДЛО, які хочуть "спілкуватись" з **********, ПЕРЕЇХАЛИ ТУДИ НА ПМЖ!!! А землю українську хай залишать Україні і українцям!!!
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25.08.2020 01:40 Відповісти
как-то абсолютно похй, что они хотят
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25.08.2020 01:54 Відповісти
Это "та сторона" ,которая получила русские паспорта добровольно? И они "украинские граждане"? И они лучше всей Украины? "Кормильцем" свободную экономическую зону? Старый пердун "междукапельный",настоящая украинская власть ещё разберётся и по настоящему оценит Вашу роль( чемоданы наличных баксов,распродажа за одну копейку черноморского параходства,и многие другие" подвиги") О боге думайте,не о баксах нефтяных,"междукапельный".
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25.08.2020 05:59 Відповісти
Паспорти не громадян їм та на ісконну землю їх дідів товарними вагонами.
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25.08.2020 06:57 Відповісти
кравчука посадить на кравчучку и спустить с говерлы.....

слов нет, у них там в ОП какой-т окастинг на самого зашкарного сепара\предателя перед тем как дать ту или иную должность? Ну серьезно... какой это уже по счёт "патриот" представитель? Похоже на то, что это не случайность в десятый раз по не знанию а конкретная политика текущей власти!
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25.08.2020 07:00 Відповісти
в дупе кравчука будет автономия и все желающие смогут с ней общаться.
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25.08.2020 08:34 Відповісти
Сдохни, предатель!
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25.08.2020 09:22 Відповісти
Я же говорил - готовят конфедерацию.
Для этого и президент Швейцарии был.
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25.08.2020 09:22 Відповісти
Він сам зрозумів, що сказав з написаного йому на листку ?
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25.08.2020 10:18 Відповісти
Хотеть не вредно, слышком возомнили о себе со своими хотелками, ишь понравилось "две сиськи сосать"
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25.08.2020 10:32 Відповісти
паспорт ещё не показатель -6 лет надо как то жить
вход назад на условиях при которых вышли
амнистия - людям без серъезных преступлений
остальным или тюрьма или драп подальше
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25.08.2020 11:01 Відповісти
чувак кравчукча потерял берега, крыша там давно уже уехала и вернутся не обещала.
какой през рватив, такая у него и "королевская рать".
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25.08.2020 11:36 Відповісти
Оккупация Крыма и ОРДЛО незаконна, не признана мировым сообществом, позволяет удерживать Росию под санкциями, возлагает дополнительную нагрузку на нищий российский бюджет, а значит, всё должно оставаться как есть, до момента нашей победы. И возвращения полного безусловного контроля над Крымом и оккупированными районами Донецкой Луганской обл.
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25.08.2020 11:50 Відповісти
Кто хочет общаться с империей зла, пусть выезжает в нее и общается.
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25.08.2020 11:56 Відповісти
Отгородите их нах стеной пока сами не поздыхают через лет 20
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25.08.2020 16:29 Відповісти
да кто ж против то? стена высокая, колючка цепкая, пулеметные гнезда меткие и общайтесь гандоны
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25.08.2020 17:18 Відповісти
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