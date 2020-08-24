Більшість мешканців Донбасу хочуть автономії, щоб спілкуватися з РФ, - Кравчук

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що більшість мешканців окупованого Донбасу хочуть повернутися до складу України тільки на умовах автономії, щоб "мати можливість спілкуватися з Росією".

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість - ні (не хочуть повернутися в Україну. - Ред.), я знаю. Але вони хотіли б бути в складі України в автономному режимі. Тобто не можна сказати, що зовсім не хочуть жити на цій землі. Вони хочуть жити на цій землі, користуватися законами України, тією ситуацією, яка є в Україні, а й мати можливість спілкуватися з Росією", - сказав він.

На уточнювальне запитання, чи означає це особливий статус, Кравчук відповів: "Так".

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Водночас він наголосив, що головною межею компромісу є суверенітет і незалежність України. Також, за його словами, Україна готова поки говорити лише з громадянським суспільством ОРДЛО, але не ставить завдання вступати в переговори з бойовиками, "людьми, які стріляють, вбивають і прислужують Кремлю".

"Що стосується самого статусу. Можна статус Донбасу, але можна сказати і так: особлива система управління місцевого самоврядування на Донбасі. Ми ніби даємо особливі права свободи тощо. Абсолютно (я готовий до цього. - Ред.)", - додав Кравчук.

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Також Кравчук вважає за необхідне створити на всій території Донецької та Луганської областей вільну економічну зону, в якій "абсолютно по-різному працюють управління, доходи, інвестиції".