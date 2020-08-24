Большинство жителей Донбасса хотят автономии, чтобы общаться с РФ, - Кравчук
Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что большинство жителей оккупированного Донбасса хотят вернуться в состав Украины только на условиях автономии, чтобы "иметь возможность общаться с Россией".
Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство - нет (не хотят вернуться Украину. - Ред.), я знаю. Но они хотели бы быть в составе Украины в автономном режиме. То есть нельзя сказать, что совсем не хотят жить на этой земле. Они хотят жить на этой земле, пользоваться законами Украины, той ситуацией, которая есть в Украине, но и иметь возможность общаться с Россией", - сказал он.
На уточняющий вопрос, означает ли это особый статус, Кравчук ответил: "Да".
Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск"
При этом он подчеркнул, что главной границей компромисса является суверенитет и независимость Украины. Также, по его словам, Украина готова пока говорить лишь с гражданским обществом ОРДЛО, но не ставит задачу вступать в переговоры с боевиками, "людьми, которые стреляют, убивают и прислуживают Кремлю".
"Что касается самого статуса. Можно статус Донбасса, но можно сказать и так: особая система управления местного самоуправления на Донбассе. Мы как бы даем особые права свободы и так дальше. Абсолютно (я готов к этому. - Ред.)", - добавил Кравчук.
Также на Цензор.НЕТ: Кравчук об "ультиматуме" РФ: Документов, касающихся суверенитета и территориальной целостности Украины, я никогда не подпишу
Также Кравчук считает необходимым создать на всей территории Донецкой и Луганской областей свободную экономическую зону, в которой "совершенно по-разному работают управление, доходы, инвестиции".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пусть киздуют в Ханты-мансийский АО-вот и автономия и федерализация
и площадь как УкраинаюИ в шахту лездь не надо-собирай валежник и пей боярку.Красота!!
И заберите с собой Кравчучку и Фак-кина-пусть вам лапшу вешают
Никуда уже Путя не сунется , у него куча проблем .у страны куча проблем , его времена поиграть уходят .А Лугандон не нужен , разве что с огромными реперациями , там все уничтожено , осталась одна вата . которая будет отравлять нам жизнь .Я же не сказал отказываться юридически , ты не подумал .....
А Параша умирает .уже всем видно .
А до этого ЛДНРвцам было запрещено общаться с РФ? Необходимо было кричать "Х...ло введи войска" и военные действия организовывать?
"Уважаемый" каучук, я ожидал более умнее отмазку
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
"Я постійно наголошував: ключі від миру знаходяться не в Україні, не у Вашингтоні, не в Брюсселі, а ключі від миру знаходяться в руках однієї людини. Ім'я цієї людини - Путін. І заставити його можна тільки через механізм санкцій, через механізм міжнародної коаліції, які ми побудували, а ви руйнуєте. І на сьогодні, якщо прийти і знову почати обговорювати невиконання Росією підписаних зобов'язань, а брати на Україну додаткові… Давайте, у нас будуть в Москві ці терористи підписувати постанови і закони Верховної Ради України. Ви, (Зеленський), - про що? І ці пропозиції вже надійшли до Верховної Ради. Ви про що? І ви виберете той варіант, який вам буде потрібен: або зрада, або некомпетентність", - сказав Порошенко.
Він зауважив, що ні один, ні другий варіанти не є прийнятними.
"Full stop". Крапка. І ні в якому разі ми не дамо здати державні інтереси. І так, як 20 тисяч людей вийшли тоді у грудні місяці, щоб зупинити капітуляцію, 100 тисяч людей сьогодні вийшли на святкування Дня Незалежності, волонтерів і добровольців, - це має бути таким щепленням від здачі національних інтересів некомпетентною владою і потужним меседжем росіянам: тут ви нікого не обдурите. Україна - це демократична країна, яка здатна себе захистити. Крапка", - наголосив Порошенко.
слов нет, у них там в ОП какой-т окастинг на самого зашкарного сепара\предателя перед тем как дать ту или иную должность? Ну серьезно... какой это уже по счёт "патриот" представитель? Похоже на то, что это не случайность в десятый раз по не знанию а конкретная политика текущей власти!
Для этого и президент Швейцарии был.
вход назад на условиях при которых вышли
амнистия - людям без серъезных преступлений
остальным или тюрьма или драп подальше
какой през рватив, такая у него и "королевская рать".