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Ермак поедет на встречу советников "нормандской четверки", - Кравчук

Ермак поедет на встречу советников

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак будет принимать участие во встрече политических советников лидеров "нормандской четверки". Сейчас Ермак готовится к поездке в Париж.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, Ермак в роли советника президента по политическим вопросам поедет в Париж для того, чтобы подготовить предстоящую встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России в Берлине.

"Я думаю, что те шаги, которые мы сделали за последнее время, по решению вопросов "дороги к миру". Я думаю, что это неплохой такой задел и важное достижение для Ермака, который может приехать в Париж и сказать, что Украина делает все для мира", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о работе Кравчука в ТКГ: "Я сейчас вижу, как он поднимает "Минск"

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) переговоры (4913) нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+40
Ермак - не государственный служащий.

какого Х оно туда поедет ?

Кто из вас голосовал на президентских выборах за Ермака ?
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25.08.2020 01:28
+31
Он смотрящий от русни. А Моника Нелох как был куклой так и остается.
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25.08.2020 01:42
+28
он - не госслужащий. Чтобы не люстрировать Богдана специально Администрацию Президента

переименовали в Офис президента и глава офиса президента стал не госслужащим.
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25.08.2020 01:37
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По моим сведениям Роберт О*Браен,предупредил РАБссию в лице Патрушева о плохом поведении РАБссии в Украине и Белоруси...
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25.08.2020 07:27 Ответить
Санкции США могут быть такими,что РАБссии придется штаны сннимать...
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25.08.2020 07:28 Ответить
Переговорам в Нормандском формате противятся в Кремле и на форуме "Цензора", даже интересно , почему такое совпадение ?
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25.08.2020 07:30 Ответить
Пєрєговорам? злівний бачок?
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25.08.2020 07:36 Ответить
вылазь, пастор....
симью заховай, а сам вылазь - ты нужен!
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25.08.2020 07:32 Ответить
Повезе туди різнокольорові олівці та ручки, стос паперу, скрепки та салфетки. Ну і звичайно ж памперси для янелоха. Про всяк випадок.
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25.08.2020 07:34 Ответить
Интересную инфу нарыл.
В 1976 году медицинская комиссия признала Александра Лукашенко больным мозаичной психопатией и ему было запрещено служить в советской армии.А этот псих бегает с оружием по Белоруси и сына 15 летнего наградил АКМом для защиты...
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25.08.2020 07:35 Ответить
Там и встретятся сиамские близнецы Козак и Ермак ( " казак Ермак" Тимофеевич)
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25.08.2020 07:40 Ответить
А от Украины там кто будет?
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25.08.2020 07:42 Ответить
никого - вси вид кацапни....
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25.08.2020 07:44 Ответить
Кравчук ****, старый пердун и маразматик проталкивает предателя, уже заговорил о воде для Крыма, паскуда. Когда же ты, сраный комуняка, сдохнешь?
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25.08.2020 07:45 Ответить
Це капець.Стара потвора.
"Кравчук об интервью российской пропагандистке Скабеевой: Она энергичная, было приятно слушать."https://bykvu.com/ru/bukvy/kravchuk-pro-interv-ju-rosijskij-propagandistci-skabieievij-vona-energijna-bulo-priiemno-sluhati/
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25.08.2020 07:47 Ответить
Какого хрена?! Дерьмак должен заниматься скрепками и бумагами, но не государственные дела решать
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25.08.2020 07:49 Ответить
В сторону запрадной границы Белоруси и в Гродненскую область идут колоны военной техники...у батьки крыша поехала...
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25.08.2020 07:51 Ответить
Ермак поедет на встречу советников "нормандской четверки", - Кравчук - Цензор.НЕТ 3423
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25.08.2020 07:53 Ответить
Завхоз і старий комуняка будуть здавати інтереси України. Це ті нові обличчя за які голосували лохі і прихильникі 95 кварталу.
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25.08.2020 08:20 Ответить
Стосовно виборів на Донбасі: Росія зобов'язана була ще в 2014-му році виконати мінські протоколи і віддати ОБСЄ контроль над неконтрольованим Україною кордоном - нагадав п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в спільному телеефірі "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо" 24 серпня 2020р.
«...Олексій Резніков у складі команди Тристоронньої контактної групи є компетентною людиною. Дуже небезпечно, коли його голос просто не чують. Виходить людина (від Зеленського - натяк на Кравчука) і каже: слухайте, в Мінських домовленостях сказано про те, що кордон переходить під контроль тільки в перший день виборів. А як до цього ми вибори будемо організовувати без контролю кордону? А, може, ви, (Зеленські), почитаєте Мінські домовленості? Бо Мінські домовленості - це не лише від 12 лютого 2015 року. Мінські домовленості - це і від 19 вересня, і від 5 вересня 2014-го року. І там записано, що Росія була зобов'язана одразу передати контроль над кордоном, але на перехідному етапі не Україні, а ОБСЄ. Більше того, ми під час моєї каденції на посаді Преидента зробили кроки, щоб українські митні пости, прикордонні пости функціонували на кожному пропускному пункті. І потрібно вимагати від Росії виконати ці домовленості.
Але вони, (Зеленські), заплющують на це очі; і замість того, щоб забезпечити виконання Росією взятих на себе зобов'язань, - вони вішають на Україну нові зобов'язання у вигляді "формули Штайнмаєра". І Руху Опору Капітуляції, і нам, і небайдужому народу дуже великою кров'ю, зусиллями довелося в грудні місяці долати опір влади, її капітуляційну політику, щоб припинити це божевілля. Але вони все одно взяли на себе це зобов'язання.
Зараз вони, (Зеленські), кажуть: ні, почекайте, ми вже будемо організовувати вибори на окупованих територіях. Які? Хто ці вибори збирається організовувати і виконувати? Написано: вибори виключно по українському законодавству і виключно такі,які відповідають стандартам ОБСЄ. Не може бути по стандартах ОБСЄ виборів на окупованих територіях за присутності окупаційних військ. Не може! Не може бути виборів, коли українські політичні сили, українські ЗМІ, українські органи влади, українська ЦВК не забезпечують захист вільного волевиявлення громадян. Читайте матеріальну частину. Замість цього вони, (Зеленські), пішли шукати миру в очах Путіна. Хочу розчарувати: ніякого миру в очах Путіна ви, (Зеленські), не побачите. Ви побачите ненависть до України, ви побачите бажання війни. Але він, (Зеленський), лише так бачить можливість захистити національні інтереси України (сарказм),», - наголосив п'ятий президент України Петро Порошенко.
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25.08.2020 08:23 Ответить
На зустріч зрадників, повезе воду для Криму на пробу норманоїдам.
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25.08.2020 08:28 Ответить
Може кацапи травануть - тримаємо кулаки!!!
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25.08.2020 08:29 Ответить
Що знову клоун за будь яку ціну хоче подивитись в очі путіну і що це змінить ?
А єрмаки ,кравчуки це є агентами кремля.
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25.08.2020 08:32 Ответить
Винятково звертаюся до зебілів (цих відходів цивілізації) і питаю: хто воно таке, оце на ймення єрмак, що має їхати на дану зустріч ?
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25.08.2020 08:40 Ответить
"Зеленский допустил окончание войны на Донбассе до конца года"... Но.. как говорят евреи-есть нюансы.."Типо", к раввину пришел Прицкер и спрашивает: " Ребэ, а что такое нюансы?" " А вот представь, что ты засунул свой нос мне в жопу,- говорит раввин,- и ты знаешь, что твой нос у мине в жопе, и я знаю, что твой нос у мине в жопе, но тут уже есть нюансы..."
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25.08.2020 08:50 Ответить
Россия на переговорах будет разговаривать со своими агентами в лице Ермака и Кравчука... жесть! Они уничтожат изнутри Украину.
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25.08.2020 09:04 Ответить
гнида
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25.08.2020 09:30 Ответить
А зе в уголке стоит за плохое поведение смешно смотреть как Зе называют президентом а страной руководят проходимцы и предатели

Зе не выполняет своих прямых обязанностей как президент то зачем такой работник нужен который нифига не умеет волынить еще и страну сдает
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25.08.2020 09:31 Ответить
"Зеленский допустил окончание войны на Донбассе до конца года"... Но.. как говорят евреи-есть нюансы.."Типо", к раввину пришел Прицкер и спрашивает: " Ребэ, а что такое нюансы?" " А вот представь, что ты засунул свой нос мне в жопу,- говорит раввин,- и ты знаешь, что твой нос у мине в жопе, и я знаю, что твой нос у мине в жопе, но тут уже есть нюансы..."
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25.08.2020 09:47 Ответить
Зеленский подонок
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25.08.2020 09:52 Ответить
Повезет секретные материалы для передачи "той стороне".
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25.08.2020 10:46 Ответить
какаго хрена российскому шпиону Ермаку там делать???
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25.08.2020 12:01 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny На фронті поліг старший лейтенант з Тернопільщини
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25.08.2020 12:33 Ответить
ермак заменил мзс.
а что мзс вообще в этом направлении делает?
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25.08.2020 13:23 Ответить
А бодай би вас обох чорти вхопили.
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25.08.2020 14:20 Ответить
А помните, как Ермак-Козырь и Козак разыграли драму, как один оказывался встречатся с другим, как потешались над наивной публикой эти двое.
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25.08.2020 17:11 Ответить
Прикиньте если бы та спец операция удалась, то можно бы было обменять тех вангеровцев, на всех наших.
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25.08.2020 22:06 Ответить
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