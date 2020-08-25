Правоохранительный комитет рекомендовал Раде не предоставлять льготы полицейским на оплату коммуналки

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует отправить на доработку законопроект №2018, которым предлагается предоставлять льготы полицейским на оплату коммуналки.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект №2018 предлагает установить определенным категориям работников полиции льготы в виде уплаты 50% за пользование жильем и за жилищно-коммунальные услуги.

"В документе не представлено технико-экономическое обоснование, а также не указаны источники финансирования таких льгот. Комитет рекомендовал Верховной Раде вернуть законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы", - отмечается в сообщении.

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