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Правоохранительный комитет рекомендовал Раде не предоставлять льготы полицейским на оплату коммуналки

Правоохранительный комитет рекомендовал Раде не предоставлять льготы полицейским на оплату коммуналки

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует отправить на доработку законопроект №2018, которым предлагается предоставлять льготы полицейским на оплату коммуналки.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР, передает Цензор.НЕТ.

Законопроект №2018 предлагает установить определенным категориям работников полиции льготы в виде уплаты 50% за пользование жильем и за жилищно-коммунальные услуги.

"В документе не представлено технико-экономическое обоснование, а также не указаны источники финансирования таких льгот. Комитет рекомендовал Верховной Раде вернуть законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

ВР (29228) Нацполиция (16427) коммунальные услуги (350)


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Топ комментарии
+14
Я думаю у 80% пенсии еще меньше и ничего, как-то выживают да еще и коммуналку платят.
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25.08.2020 16:23
+12
Так вот почему они бьют и насилуют - им просто на коммуналку денег не хватает.
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25.08.2020 16:23
+8
так и депутатам отмените
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25.08.2020 16:19
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так и депутатам отмените
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25.08.2020 16:19 Ответить
Тоді потрібно піднімати зарплату поліціянтам, бо на ці гроші жити нереально!
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25.08.2020 16:20 Ответить
Я думаю у 80% пенсии еще меньше и ничего, как-то выживают да еще и коммуналку платят.
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25.08.2020 16:23 Ответить
Пенсіонери не купляють нових речей, в них є старі, тому пенсіонери можуть прожити на пенсію і можуть ще десь підробляти нелегально! А поліціянту заборонено підробляти! Зарплата поліціянта має бути вище ніж середня по країні! 25-30 тис. грн!
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25.08.2020 16:27 Ответить
А кто им мешает поднять зарплаты? Бюджета МВД вполне хватает. Разве что придётся отказаться от новых французских вертолётов и разогнать отделы, что кошмарят бизнес
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25.08.2020 16:42 Ответить
Эээ! Ты на святое то не зазихай. За вертолёты уже откачено. Как это отказаться от вертолётов?
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25.08.2020 17:05 Ответить
А про отдєли шо комарять бізнес ти забув?
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25.08.2020 18:06 Ответить
Эти сами о себе пусть заботятся
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25.08.2020 18:09 Ответить
Ти забув написати, що 25 в долларах
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25.08.2020 16:59 Ответить
А чого пенсіонери не мають купляти нових речей? Ходити в дранті чи що? Чи дивитись ще дерев'яний телевізор?
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25.08.2020 18:10 Ответить
а дрони, де дрони, ти забув написати про дрони, що будуть зарплату привозити
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25.08.2020 18:41 Ответить
Че ты мелешь!!! Тот, кто платит налоги на содержание полицая зарабатывает 8-10 тыс, а бездельник с погонами должен получать 25-30? В Украине налогоплательщиков не хватит чтобы платить полицаям по 25-30тыс за то, что они охраняют дома и дачи депутатов, министров, судей, прокуроров ...
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25.08.2020 20:01 Ответить
Треба піти працювати,а не в мусарню. Бо одні працюють,сплачують податки,на які утримують цих нероб,а вони ще й комуналку собі хотять 50%! Бюджет МВС більше,ніж в ЗСУ,які стоять на захисті України. Хрен вам мусорня, а не пільги.
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25.08.2020 16:42 Ответить
А хто тоді в мусарні працювати буде? Як не крути, а без мусані нія не можна, друге діло, що замість мусорів треба брати нормальних поліцейських та платити їм достойну зарплатню.
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25.08.2020 18:08 Ответить
"- Ой… А я-то думал, дали пистолет, и крутись как хочешь…" (с)
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25.08.2020 16:23 Ответить
Так вот почему они бьют и насилуют - им просто на коммуналку денег не хватает.
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25.08.2020 16:23 Ответить
Бедненький😀
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25.08.2020 16:43 Ответить
Надо не льготы давать, а уровень жизни поднимать и рентабельность коммунальных услуг не делать 200% в угоду ахметовых и прочих швалей.
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25.08.2020 16:27 Ответить
Ну и нах такие заголовки? "Отправить на доработку" и "не предоставлять" - это разные вещи!
Какой-то, прости господи, депутат решил создать видимость работы, предоставив популистский и сырой законопроект, а остальным хватило ума его не принимать, а доработать. Интереснее было бы услышать фамилию этого "профессионала"
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25.08.2020 16:28 Ответить
Может всем гражданам стать полицейскими. И депутатами. Потому что каждый из 73% уже преЗедентом стали...
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25.08.2020 16:35 Ответить
Сколько можно разводить совок?
Льготы - пережиток не совсем светлого прошлого!
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25.08.2020 16:39 Ответить
ЛЬготы отменить всем категориям, но, - повысить зарплаты и заставить все, опять же, категории граждан своевременно платить коммуналку. Польза будет для финансовой системы страны.
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25.08.2020 16:42 Ответить
Всякого рода льготы прямой путь к коррупции. Необходимо повышать уровень жизни и зарплат. Тогда и льготы не потребуются. У нас на данный момент цены европейские, а зарплаты так и остались зимбабвийские.
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25.08.2020 16:53 Ответить
Опять этот сраный совок!
Какие в жопу льготы? Хотите помочь - ЗАРПЛАТУ УВЕЛИЧЬТЕ!
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25.08.2020 16:56 Ответить
у них и так не маленькая ЗП по сравнению с остальными (например учителями и врачами).
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25.08.2020 17:03 Ответить
Ага. А что учителя, что врачи - живут на одну зарплату, бедняги!
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25.08.2020 18:02 Ответить
Те учителя, которых знаю лично - да. ЗП + репетиторствуют немного. И получают минимум в три раза меньше, чем рядовой мент. На пенсию выходят позже. И кучи плюшек, типа выделенных санаториев и прочей срани, не имеют.
За врачей не скажу, я лично не знаком.
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25.08.2020 18:12 Ответить
Не считая подношений прихожан?
На парты и ремонт?
Специальные учебники?
День учителя, рождения и прочие праздники?
Благотворительный фонд?
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25.08.2020 18:52 Ответить
ну что за бред вы пишете?
Учителя забирают себе домой парты, ремонт и специальные учебники?
Или вас жаба давит два раза в год букет цветов и коробку конфет купить, чтоб поблагодарить учителя за труд? Так никто вас и не заставляет.
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25.08.2020 18:54 Ответить
Ты своих детей в школу водил или рассуждаешь из общих соображений?
Если собрали на новые парты наличкой по 200 евро, а купили за сто - кто-то проверит?
Соответственно на учебники собирается одна сумма, а реально их покупают оптом в два раза дешевле?
А настоятельно рекомендуемые экскурсии через собственную фирму?
А твоя жена готова рискнуть и отказаться от названных необходимыми любимым учителем дополнительных занятий?
А смпециальная школьная форма?
Ты уверен, что улицы забиты идиотами-бессередбренниками, устаивающими конкурс в пединтитут семь человек на место для того, чтобы всю жизнь прозябать в бедности?
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26.08.2020 08:43 Ответить
Если родители - стадо баранов - тогда так оно и будет, как вы описали.
У нас всеми закупками занимался родительский комитет с полным отчётом по собраным и потраченным суммам. Раз в год отстёгивали очень скромную сумму в фонд школы с последующим отчётом по собраным и потраченным деньгам. Все чеки и ведомости всегда доступны - приходи и проверяй если совсем нечего делать.
Но у нас была очень хорошая школа (топ150 школ Украины по результатам ЗНО, вступительный экзамен (бесплатный и за бабло было порешать нельзя), офигенно классная директриса и учителя, и родители такие, что за каждую копейку налево горло перегрызут).
Подозреваю, что у вас ситуация была немного другая.
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26.08.2020 11:21 Ответить
Подозреваю, что таких школ как ты описал куда меньше знакомых мне...
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26.08.2020 12:01 Ответить
Ну звісно, мусора - самий знедолений прошарок суспільства. )))
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25.08.2020 16:58 Ответить
рекомендуйте їм общу зону...
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25.08.2020 17:05 Ответить
Шановні це пробний камінець- прокатиь візьмуться за війскових і т.п.. Треба ж собі добавляти за таку "напружену роботу", та "самим справедливим суддям" Так от чекайте нових "поліпшень" від президента коміка
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25.08.2020 17:14 Ответить
пока из нашей жизни не исчезнет слово льгота, мы не будем нормальной страной с нормальной экономикой
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25.08.2020 18:50 Ответить
Все пойдут в мусора !!
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25.08.2020 19:39 Ответить
 
 