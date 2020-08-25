Двух младенцев с коронавирусом госпитализировали в Одессе, - горсовет

В Одессе госпитализировали двух младенцев, инфицированных COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом сообщили в горсовете Одессы.

За минувшие сутки, 24 августа, зарегистрированы 4 новых случая COVID-19 у детей в возрасте от 10 до 13 лет, из которых один мальчик госпитализирован в Одесскую городскую клиническую инфекционную больницу.

При этом, накануне, 23 августа, зарегистрированы 8 новых случаев COVID-19 у детей.

"Госпитализированы двое детей: девочка в возрасте 7 месяцев, проживающая в Одессе, а также - 5-месячный мальчик, житель Днепра", - сообщили в мэрии.

По данным на 25 августа, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 289 пациентов с COVID-19, из них 253 человека пребывают в состоянии средней тяжести, 36 человек - в тяжелом состоянии.

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