Двох немовлят з коронавірусом госпіталізували в Одесі, - міськрада

В Одесі госпіталізували двох немовлят, інфікованих COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в міськраді Одеси.

За минулу добу, 24 серпня, зареєстровано 4 нові випадки COVID-19 у дітей віком від 10 до 13 років, з яких один хлопчик госпіталізований в Одеську міську клінічну інфекційну лікарню.

При цьому, напередодні, 23 серпня, зареєстровано 8 нових випадків COVID-19 у дітей.

"Госпіталізовано двоє дітей: дівчинка віком 7 місяців, що проживає в Одесі, а також - 5-місячний хлопчик, мешканець Дніпра", - повідомили в мерії.

За даними на 25 серпня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 289 пацієнтів з COVID-19, з них 253 людини перебувають у стані середньої тяжкості, 36 осіб - у важкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учні 1-5 класів у Житомирі навчатимуться у звичайному режимі, інші - в змішаному, - міськрада