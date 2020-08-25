Двох немовлят з коронавірусом госпіталізували в Одесі, - міськрада
В Одесі госпіталізували двох немовлят, інфікованих COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в міськраді Одеси.
За минулу добу, 24 серпня, зареєстровано 4 нові випадки COVID-19 у дітей віком від 10 до 13 років, з яких один хлопчик госпіталізований в Одеську міську клінічну інфекційну лікарню.
При цьому, напередодні, 23 серпня, зареєстровано 8 нових випадків COVID-19 у дітей.
"Госпіталізовано двоє дітей: дівчинка віком 7 місяців, що проживає в Одесі, а також - 5-місячний хлопчик, мешканець Дніпра", - повідомили в мерії.
За даними на 25 серпня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 289 пацієнтів з COVID-19, з них 253 людини перебувають у стані середньої тяжкості, 36 осіб - у важкому стані.
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