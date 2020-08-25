РПЦ сменила предстоятеля Белорусской православной церкви

Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда.

По его словам, патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Синод назначил Павла руководителем Кубанской митрополии РПЦ.

Предыдущий митрополит Кубани скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом.

Также читайте: Белорусский экзарх РПЦ Павел извинился за поздравления Лукашенко с победой