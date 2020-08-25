РПЦ сменила предстоятеля Белорусской православной церкви
Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда.
По его словам, патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.
Синод назначил Павла руководителем Кубанской митрополии РПЦ.
Предыдущий митрополит Кубани скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом.
Топ комментарии
+29 Chip Foose
показать весь комментарий25.08.2020 17:34
+11 Скрепы неизвестно чего
показать весь комментарий25.08.2020 17:42
+10 Андрей Левый1
показать весь комментарий25.08.2020 17:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нічєго особєнного? Татишо? Ти вважаєш що тут у всіх синдром Гуппі?
А ось це:
1) «https://censor.net/n3213910»
2) Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.Источник: https://censor.net/n3215752
полоцьк хрестили ще раніше києва(988)...так що чекаємо томоса для полоцької митрополії
вроде уже подыхать пора, а визжишь как в яслях
Ну че, поп, помогли те твои мантры и вопли к летающим позвоночным ссуществам в перьях?))
А Павел видать совестливый - вместо шоп гадить, дал на кеды, или шо там попы носят.
хм - поп как скелет, точно больной, мало то шо совестливый, так еще и не может весить хотя бы 120кг.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f366ca89a79475bb336e72b
..
юю..
...
https://images.cnscdn.com/images/5/3/f/e/53fefe79a4314b77c637b89cdf1aa75f/original.jpgСвященний Синод Російської православної церкви на засіданні у вівторок у Москві прийняв прохання митрополита Мінського і Заславського
Хтось в Цензорі забухав... ))))
Вот путен и переодел в рясу более надежного "Чепигу".
.
.
.
Украина же(73%) религиозна практически так же, как и расея(70%).
Так что, не беларусы не дуже релігійн, як і москалі,
а украинцы релігійн, також як і москалі.
Вам не приятно? Нам тоже....
https://censor.net/user/393880: "Задрали вже порівнювати українську і кацапську релігійність!"
Кацапы, вас хреново учили ОРМ.