Белорусский экзарх РПЦ Павел извинился за поздравления Лукашенко с победой

Предстоятель Белорусского экзархата Московского патриархата РПЦ митрополит Павел (Пономарев) принес извинения за поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер церкви протоиерей Сергий Лепин сообщил белорусской службе Радио Свобода.

По словам Лепина, митрополит Павел считает поздравления Лукашенко преждевременными. "Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился", - говорит протоиерей.

68-летний Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом. "Соотечественники возлагают на Вас большие надежды, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранение национальной духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности", - говорилось в тексте.

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В ночь перед обнародованием этого заявления в Минске произошли столкновения милиции с участниками протестов были задержаны около трех тысяч человек, десятки были ранены. Протесты продолжаются до сих пор, оппозиция требует отставки Лукашенко, пересчета голосов и назначения новых выборов.

По словам Сергея, каждый день в православных храмах в Беларуси будут молиться в поддержку задержанных. Религиозные церемонии завершаться крестным ходом.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.