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Новости Революция в Беларуси
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Белорусский экзарх РПЦ Павел извинился за поздравления Лукашенко с победой

Белорусский экзарх РПЦ Павел извинился за поздравления Лукашенко с победой

Предстоятель Белорусского экзархата Московского патриархата РПЦ митрополит Павел (Пономарев) принес извинения за поздравления Александра Лукашенко с победой на президентских выборах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер церкви протоиерей Сергий Лепин сообщил белорусской службе Радио Свобода.

По словам Лепина, митрополит Павел считает поздравления Лукашенко преждевременными. "Митрополит получил информацию о событиях в Беларуси, он видел видео задержаний, он возмутился, ужаснулся и расстроился", - говорит протоиерей.

68-летний Павел поздравил Лукашенко с избранием на следующий день после выборов, 10 августа, вслед за предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом. "Соотечественники возлагают на Вас большие надежды, связанную с защитой суверенитета Беларуси, сохранение национальной духовного и культурного наследия, укреплением социальной и экономической стабильности", - говорилось в тексте.

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В ночь перед обнародованием этого заявления в Минске произошли столкновения милиции с участниками протестов были задержаны около трех тысяч человек, десятки были ранены. Протесты продолжаются до сих пор, оппозиция требует отставки Лукашенко, пересчета голосов и назначения новых выборов.

По словам Сергея, каждый день в православных храмах в Беларуси будут молиться в поддержку задержанных. Религиозные церемонии завершаться крестным ходом.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента, на которых, по предварительным данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, его основной соперник Светлана Тихановская - 9,9%. По данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%. В разных городах Беларуси проходили протесты, которые сопровождались столкновениями сотрудников силовых структур с протестующими. Точных данных о задержанных и пострадавших пока нет.

В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились. На улице Прытицкого в Минске произошел взрыв, в результате которого погиб один из протестующих.

Сообщалось, что протестующие пустили в ход "коктейли Молотова" и начали возводить баррикады.

Силовики жестоко подавляли акции и задерживали демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

По данным МВД Беларуси, по состоянию с начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. протестующих.

Автор: 

Беларусь (7937) РПЦ (748)


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Топ комментарии
+22
Указивка из Масквы пришла...
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14.08.2020 20:39 Ответить
+17
Гундяй один з перших поздоровив Луку
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14.08.2020 20:41 Ответить
+9
фу!.. если запахло гавном и трупами, значит это РПЦ!
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14.08.2020 20:40 Ответить
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Указивка из Масквы пришла...
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14.08.2020 20:39 Ответить
Гундяй один з перших поздоровив Луку
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14.08.2020 20:41 Ответить
кирилка дал свисток назад
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14.08.2020 20:46 Ответить
***** играет на два фронта. И весьма удачно....
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14.08.2020 20:49 Ответить
Если кто-то еще сомневался, что цель москвы была убрать Луку как помеху к созданию "союзного государства", вот вам РПЦ исполняет истинную волю плешивого *****
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14.08.2020 21:50 Ответить
Что только подтверждает человеконенавистническую суть "русского мира" и РПЦ
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14.08.2020 20:53 Ответить
Ідеологія "Русского мира",це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!))
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14.08.2020 21:00 Ответить
Мордор должен погибнуть.
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14.08.2020 21:02 Ответить
Доки імперія не розпадеться Україні марно сподіватись на мирне життя !!)))
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14.08.2020 21:04 Ответить
РПЦ це відділ ФСБ !!!)))
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14.08.2020 21:03 Ответить
Как и УПЦ МП. Каждый ее архиерей спит и видит торжество "русского мира" и "святой руси".
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14.08.2020 21:05 Ответить
"Русский мир"-це єдність трьох народів московітів,українців ба беларусів !! Тому і піняться кремлівські недопалки від слів євроінтеграція України чи Беларусі !!!)))
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14.08.2020 21:12 Ответить
Отож!
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14.08.2020 20:47 Ответить
Не верю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2020 20:39 Ответить
фу!.. если запахло гавном и трупами, значит это РПЦ!
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14.08.2020 20:40 Ответить
та ладно, святой отец, отмолишь - самому себе грехи прощать не на площадь выйти.....
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14.08.2020 20:40 Ответить
ну всьо ..Гундяй уволiт без виходного пособiя
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14.08.2020 20:40 Ответить
Нє всьо так однозначно , Там єщо будет пасматреть .. .
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14.08.2020 21:01 Ответить
Верно, митрополит позже может извиниться за то, что извинялся.
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14.08.2020 21:03 Ответить
Тобто бєларуси моляться у кацапських церквах?
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14.08.2020 20:40 Ответить
?? .. У них есть варианты ?
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14.08.2020 20:42 Ответить
А в них просто iнших церков нема
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14.08.2020 20:43 Ответить
Гадаю що основни три-РПЦ,католицька та іудєйска і купа вселяких сект !!!!)))
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14.08.2020 20:49 Ответить
Так , але з православних тiльки гундяiвська церква там гундявить )
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14.08.2020 20:52 Ответить
Я і написав РПЦ !!! А в католіках та іудєях я нерозуміюсь, а в сектах поготів !!))
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14.08.2020 20:57 Ответить
А ви думали в Українських ))?
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14.08.2020 20:48 Ответить
За часи Єльціна і в Росіі були УПЦ КП !!))
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14.08.2020 20:51 Ответить
Мав честь на 100-годдзя незалежності їхати в одному автозаку з Батюшкой автокефальної...
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14.08.2020 20:58 Ответить
Дядечка в пестрых нарядных одеждах на ходу переобувается, понимает, запахло жареным, таракан может сбежать, усьроив кровпвую бойну, ну, и, соответственно, доходы от продажи свечей могут упасть. Впрочем, ксли придут вежливые люди, то, наоборот, доходы от отпеваний вырастут, причем, сильно.
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14.08.2020 20:42 Ответить
немного тренировок по стрельбе и ты принят в вагнеровцы.
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14.08.2020 20:43 Ответить
те тоже кресты носят и не убивают.

разве шо за бабло, так то же не грех....
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14.08.2020 20:45 Ответить
ВСЕ! МОСКВА СДАЛА ЛУКУ І ПОСАДІТ НА ТРОН СВОЕГО ПАШІНЯША -виход рабочіх заводов то указка Москви
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14.08.2020 20:43 Ответить
Якщо ПІП!!! рашистський покаявся - то точно все йде за Кремлівсбким сценаріеєм
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14.08.2020 20:45 Ответить
Не сдала, а все делала по плану, через ментов-белорусских, а на самом деле, фсбэшных генералов с российскими паспортами. Лука был реальным препятствием и отказывался подписывать проект создания союзного государства. Если белорусам хватит ума понять, кто все заварил и какова цель "свержения лукашенко", который реально диктатор, но главное - идиот, который повелся на посулы и провокацию *****, устроив террор против собственного народа. мордор на 100% уверен, что после лукашенко поставит на трон своего фсбэшника.
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14.08.2020 21:58 Ответить
100% Щас организуют "абсолютно демократические выборьі" и победит какой-нибудь Додонович. Все будут счастливьі и Запад в том числе.
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14.08.2020 22:28 Ответить
Оооо, ждем когда ***** поздравления отзовет и потребует освободить бабарику.
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14.08.2020 20:47 Ответить
Ну, Лукашенки приходять і уходять.
А фсб зостається.
Йому ж ще працювати там.
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14.08.2020 20:49 Ответить
Дійсно, нах..я палити явку !!))
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14.08.2020 20:54 Ответить
Після вибачення попа , абсолютно впевнена- Кремль все взяв у свої гебнівськи руки!
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14.08.2020 20:54 Ответить
Дуже слушна версія !!
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14.08.2020 20:55 Ответить
Ви розумієте , чому перед будинком уряду всього 4 омонівця з опущеними щитамиперед кількатисячним натовпом? Не здивуюсь , що Тихановьку за 7 годин завербували ...
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14.08.2020 21:09 Ответить
Добрий вечір!! Хто?? МОжливо що нікого і не треба було вербувати, все було заздалегідь завербовано !!))
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14.08.2020 21:20 Ответить
ее запугали и насильно вывезли в Литву . чего ее вербовать ? домохозяка , не политик .

..
..
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14.08.2020 21:22 Ответить
Старый пердун поспешил угодить комуно-фашисту, как и вся рпц, холуи комуняцкой банды знают своего хозяина.
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14.08.2020 20:54 Ответить
почему то захотелось помыть руки....
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14.08.2020 20:59 Ответить
Та ща гундяй ему расскажет почем раки на Колыме.
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14.08.2020 21:00 Ответить
выборы в Беларуси никогда не имели значения и не имеют - кацапы правят бал....
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14.08.2020 21:02 Ответить
А каким боком церковь вообще к политике? Или батюшка еще и партийный?
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14.08.2020 21:08 Ответить
Теперь хрен тебе батюшка а не пионэров в церковный хор
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14.08.2020 21:09 Ответить
Зраз слухаю ********* - навіть вона радіє покорному натовпу заводчан ... Плавний перехід до спокійного обговоренн останнього звернення Тихановської
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14.08.2020 21:12 Ответить
Дуже цікава вистава , рівень сценаристів та режисури відчувається !!))
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14.08.2020 21:23 Ответить
Предсавте,що другим після Гундяя-мракобіса, хто поздоровив Лукашенка з "перемогою" на виборах ,був......Симоненко з .....нашої землі Лайно!
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14.08.2020 23:58 Ответить
Симоненко це просто жидобільшовик і його справжнє імя Симонс Пехвель. До нашої землі ця істота не має жодного відношення. Проживає зараз в Турції на віллі яку придбав на гроші українських лохо-комуняк.
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15.08.2020 00:25 Ответить
Понятно... "концепция изменилась" по указанию свыше (ФСБ).
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15.08.2020 00:22 Ответить
Ну тепер вусатий точно БПЦ створить і за Томосом поїде, якщо все вляжеться.
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15.08.2020 00:52 Ответить
Мастера по переобуванию взирая на погоду. В таком возрасте надо быть по достойнее, хотя какая кантора такой и выхлоп.
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15.08.2020 06:32 Ответить
чесні та справедливі вибори в Бєлорусі приведуть на престол такого-собі білоруського "сцуркова", який буде ЗНОВ волати про мишебратство слов'ян з москалями(а це татари+угрофіни), про"громадянську війну на 30%Донбаса", та мовчати про Крим..
В Бєлорусі як і в фєдєрастії СОВКОВЕ БОЛОТО яке людьми ще не стали
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15.08.2020 06:49 Ответить
https://moonzori.com/pozdravlenyya-s-dnem-rozhdenyya-v-proze/ Поздравления
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15.08.2020 22:27 Ответить
 
 