Білоруський екзарх РПЦ Павло вибачився за привітання Лукашенка з перемогою

Предстоятель Білоруського екзархату Московського патріархату РПЦ митрополит Павло (Пономарьов) вибачився за привітання Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер церкви протоієрей Сергій Лепін повідомив білоруській службі Радіо Свобода.

За словами Лепіна, митрополит Павло вважає привітання Лукашенка передчасними. "Митрополит отримав інформацію про події в Білорусі, він бачив відео затримань, він обурився, жахнувся і засмутився", - каже протоієрей.

68-річний Павло привітав Лукашенка з обранням на наступний день після виборів, 10 серпня, слідом за предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом. "Співвітчизники покладають на Вас великі надії, пов'язані із захистом суверенітету Білорусі, збереження національної духовної та культурної спадщини, зміцненням соціальної та економічної стабільності", - говорилося в тексті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агресія почалася проти країни. Приїхали сюди з Польщі, Голландії, України, "відкритої Росії", - Лукашенко. ВІДЕО

У ніч перед оприлюдненням цієї заяви в Мінську відбулися сутички міліції з учасниками протестів, були затримані близько трьох тисяч осіб, десятки були поранені. Протести тривають досі, опозиція вимагає відставки Лукашенка, перерахунку голосів і призначення нових виборів.

За словами Лепіна, кожен день у православних храмах у Білорусі будуть молитися на підтримку затриманих. Релігійні церемонії будуть завершуватися хресною ходою.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За даними МВС Білорусі, станом від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. протестувальників.