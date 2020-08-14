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Новини Революція в Білорусі
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Білоруський екзарх РПЦ Павло вибачився за привітання Лукашенка з перемогою

Білоруський екзарх РПЦ Павло вибачився за привітання Лукашенка з перемогою

Предстоятель Білоруського екзархату Московського патріархату РПЦ митрополит Павло (Пономарьов) вибачився за привітання Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це спікер церкви протоієрей Сергій Лепін повідомив білоруській службі Радіо Свобода.

За словами Лепіна, митрополит Павло вважає привітання Лукашенка передчасними. "Митрополит отримав інформацію про події в Білорусі, він бачив відео затримань, він обурився, жахнувся і засмутився", - каже протоієрей.

68-річний Павло привітав Лукашенка з обранням на наступний день після виборів, 10 серпня, слідом за предстоятелем РПЦ патріархом Кирилом. "Співвітчизники покладають на Вас великі надії, пов'язані із захистом суверенітету Білорусі, збереження національної духовної та культурної спадщини, зміцненням соціальної та економічної стабільності", - говорилося в тексті.

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У ніч перед оприлюдненням цієї заяви в Мінську відбулися сутички міліції з учасниками протестів, були затримані близько трьох тисяч осіб, десятки були поранені. Протести тривають досі, опозиція вимагає відставки Лукашенка, перерахунку голосів і призначення нових виборів.

За словами Лепіна, кожен день у православних храмах у Білорусі будуть молитися на підтримку затриманих. Релігійні церемонії будуть завершуватися хресною ходою.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними ЦВК республіки, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановська - 9,9%. За даними незалежного опитування, Тіхановська набирає 72,1%, Лукашенко - 13,7%. У різних містах Білорусі відбулися протести, які супроводжувалися сутичками співробітників силових структур з протестувальниками. Точних даних про затриманих і потерпілих поки немає.

У ніч із 10 на 11 серпня протести продовжилися. На вулиці Притицького в Мінську стався вибух, унаслідок якого загинув один з протестувальників.

Повідомлялося, що протестувальники пустили в хід "коктейлі Молотова" і почали зводити барикади.

Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За даними МВС Білорусі, станом від початку протестів було затримано понад 6,7 тис. протестувальників.

Білорусь (7987) РПЦ (516)


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Топ коментарі
+22
Указивка из Масквы пришла...
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14.08.2020 20:39 Відповісти
+17
Гундяй один з перших поздоровив Луку
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14.08.2020 20:41 Відповісти
+9
фу!.. если запахло гавном и трупами, значит это РПЦ!
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14.08.2020 20:40 Відповісти
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Указивка из Масквы пришла...
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14.08.2020 20:39 Відповісти
Гундяй один з перших поздоровив Луку
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14.08.2020 20:41 Відповісти
кирилка дал свисток назад
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14.08.2020 20:46 Відповісти
***** играет на два фронта. И весьма удачно....
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14.08.2020 20:49 Відповісти
Если кто-то еще сомневался, что цель москвы была убрать Луку как помеху к созданию "союзного государства", вот вам РПЦ исполняет истинную волю плешивого *****
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14.08.2020 21:50 Відповісти
Что только подтверждает человеконенавистническую суть "русского мира" и РПЦ
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14.08.2020 20:53 Відповісти
Ідеологія "Русского мира",це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!))
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14.08.2020 21:00 Відповісти
Мордор должен погибнуть.
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14.08.2020 21:02 Відповісти
Доки імперія не розпадеться Україні марно сподіватись на мирне життя !!)))
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14.08.2020 21:04 Відповісти
РПЦ це відділ ФСБ !!!)))
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14.08.2020 21:03 Відповісти
Как и УПЦ МП. Каждый ее архиерей спит и видит торжество "русского мира" и "святой руси".
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14.08.2020 21:05 Відповісти
"Русский мир"-це єдність трьох народів московітів,українців ба беларусів !! Тому і піняться кремлівські недопалки від слів євроінтеграція України чи Беларусі !!!)))
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14.08.2020 21:12 Відповісти
Отож!
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14.08.2020 20:47 Відповісти
Не верю !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.08.2020 20:39 Відповісти
фу!.. если запахло гавном и трупами, значит это РПЦ!
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14.08.2020 20:40 Відповісти
та ладно, святой отец, отмолишь - самому себе грехи прощать не на площадь выйти.....
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14.08.2020 20:40 Відповісти
ну всьо ..Гундяй уволiт без виходного пособiя
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14.08.2020 20:40 Відповісти
Нє всьо так однозначно , Там єщо будет пасматреть .. .
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14.08.2020 21:01 Відповісти
Верно, митрополит позже может извиниться за то, что извинялся.
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14.08.2020 21:03 Відповісти
Тобто бєларуси моляться у кацапських церквах?
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14.08.2020 20:40 Відповісти
?? .. У них есть варианты ?
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14.08.2020 20:42 Відповісти
А в них просто iнших церков нема
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14.08.2020 20:43 Відповісти
Гадаю що основни три-РПЦ,католицька та іудєйска і купа вселяких сект !!!!)))
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14.08.2020 20:49 Відповісти
Так , але з православних тiльки гундяiвська церква там гундявить )
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14.08.2020 20:52 Відповісти
Я і написав РПЦ !!! А в католіках та іудєях я нерозуміюсь, а в сектах поготів !!))
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14.08.2020 20:57 Відповісти
А ви думали в Українських ))?
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14.08.2020 20:48 Відповісти
За часи Єльціна і в Росіі були УПЦ КП !!))
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14.08.2020 20:51 Відповісти
Мав честь на 100-годдзя незалежності їхати в одному автозаку з Батюшкой автокефальної...
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14.08.2020 20:58 Відповісти
Дядечка в пестрых нарядных одеждах на ходу переобувается, понимает, запахло жареным, таракан может сбежать, усьроив кровпвую бойну, ну, и, соответственно, доходы от продажи свечей могут упасть. Впрочем, ксли придут вежливые люди, то, наоборот, доходы от отпеваний вырастут, причем, сильно.
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14.08.2020 20:42 Відповісти
немного тренировок по стрельбе и ты принят в вагнеровцы.
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14.08.2020 20:43 Відповісти
те тоже кресты носят и не убивают.

разве шо за бабло, так то же не грех....
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14.08.2020 20:45 Відповісти
ВСЕ! МОСКВА СДАЛА ЛУКУ І ПОСАДІТ НА ТРОН СВОЕГО ПАШІНЯША -виход рабочіх заводов то указка Москви
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14.08.2020 20:43 Відповісти
Якщо ПІП!!! рашистський покаявся - то точно все йде за Кремлівсбким сценаріеєм
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14.08.2020 20:45 Відповісти
Не сдала, а все делала по плану, через ментов-белорусских, а на самом деле, фсбэшных генералов с российскими паспортами. Лука был реальным препятствием и отказывался подписывать проект создания союзного государства. Если белорусам хватит ума понять, кто все заварил и какова цель "свержения лукашенко", который реально диктатор, но главное - идиот, который повелся на посулы и провокацию *****, устроив террор против собственного народа. мордор на 100% уверен, что после лукашенко поставит на трон своего фсбэшника.
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14.08.2020 21:58 Відповісти
100% Щас организуют "абсолютно демократические выборьі" и победит какой-нибудь Додонович. Все будут счастливьі и Запад в том числе.
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14.08.2020 22:28 Відповісти
Оооо, ждем когда ***** поздравления отзовет и потребует освободить бабарику.
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14.08.2020 20:47 Відповісти
Ну, Лукашенки приходять і уходять.
А фсб зостається.
Йому ж ще працювати там.
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14.08.2020 20:49 Відповісти
Дійсно, нах..я палити явку !!))
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14.08.2020 20:54 Відповісти
Після вибачення попа , абсолютно впевнена- Кремль все взяв у свої гебнівськи руки!
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14.08.2020 20:54 Відповісти
Дуже слушна версія !!
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14.08.2020 20:55 Відповісти
Ви розумієте , чому перед будинком уряду всього 4 омонівця з опущеними щитамиперед кількатисячним натовпом? Не здивуюсь , що Тихановьку за 7 годин завербували ...
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14.08.2020 21:09 Відповісти
Добрий вечір!! Хто?? МОжливо що нікого і не треба було вербувати, все було заздалегідь завербовано !!))
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14.08.2020 21:20 Відповісти
ее запугали и насильно вывезли в Литву . чего ее вербовать ? домохозяка , не политик .

..
..
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14.08.2020 21:22 Відповісти
Старый пердун поспешил угодить комуно-фашисту, как и вся рпц, холуи комуняцкой банды знают своего хозяина.
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14.08.2020 20:54 Відповісти
почему то захотелось помыть руки....
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14.08.2020 20:59 Відповісти
Та ща гундяй ему расскажет почем раки на Колыме.
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14.08.2020 21:00 Відповісти
выборы в Беларуси никогда не имели значения и не имеют - кацапы правят бал....
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14.08.2020 21:02 Відповісти
А каким боком церковь вообще к политике? Или батюшка еще и партийный?
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14.08.2020 21:08 Відповісти
Теперь хрен тебе батюшка а не пионэров в церковный хор
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14.08.2020 21:09 Відповісти
Зраз слухаю ********* - навіть вона радіє покорному натовпу заводчан ... Плавний перехід до спокійного обговоренн останнього звернення Тихановської
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14.08.2020 21:12 Відповісти
Дуже цікава вистава , рівень сценаристів та режисури відчувається !!))
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14.08.2020 21:23 Відповісти
Предсавте,що другим після Гундяя-мракобіса, хто поздоровив Лукашенка з "перемогою" на виборах ,був......Симоненко з .....нашої землі Лайно!
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14.08.2020 23:58 Відповісти
Симоненко це просто жидобільшовик і його справжнє імя Симонс Пехвель. До нашої землі ця істота не має жодного відношення. Проживає зараз в Турції на віллі яку придбав на гроші українських лохо-комуняк.
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15.08.2020 00:25 Відповісти
Понятно... "концепция изменилась" по указанию свыше (ФСБ).
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15.08.2020 00:22 Відповісти
Ну тепер вусатий точно БПЦ створить і за Томосом поїде, якщо все вляжеться.
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15.08.2020 00:52 Відповісти
Мастера по переобуванию взирая на погоду. В таком возрасте надо быть по достойнее, хотя какая кантора такой и выхлоп.
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15.08.2020 06:32 Відповісти
чесні та справедливі вибори в Бєлорусі приведуть на престол такого-собі білоруського "сцуркова", який буде ЗНОВ волати про мишебратство слов'ян з москалями(а це татари+угрофіни), про"громадянську війну на 30%Донбаса", та мовчати про Крим..
В Бєлорусі як і в фєдєрастії СОВКОВЕ БОЛОТО яке людьми ще не стали
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15.08.2020 06:49 Відповісти
https://moonzori.com/pozdravlenyya-s-dnem-rozhdenyya-v-proze/ Поздравления
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15.08.2020 22:27 Відповісти
 
 