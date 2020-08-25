РПЦ змінила предстоятеля Білоруської православної церкви

Священний Синод Російської православної церкви на засіданні у вівторок у Москві прийняв прохання митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади патріаршого екзарха всієї Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам повідомив представник РПЦ Володимир Легойда.

За його словами, патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначено єпископа Борисівського і Мар’їногорського Веніаміна зі збереженням за ним тимчасового управління Борисівською єпархією.

Синод призначив Павла керівником Кубанської митрополії РПЦ.

Попередній митрополит Кубані помер 8 серпня від ускладнень, спричинених коронавірусом.

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