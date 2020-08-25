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РПЦ змінила предстоятеля Білоруської православної церкви

РПЦ змінила предстоятеля Білоруської православної церкви

Священний Синод Російської православної церкви на засіданні у вівторок у Москві прийняв прохання митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади патріаршого екзарха всієї Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це журналістам повідомив представник РПЦ Володимир Легойда.

За його словами, патріаршим екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначено єпископа Борисівського і Мар’їногорського Веніаміна зі збереженням за ним тимчасового управління Борисівською єпархією.

Синод призначив Павла керівником Кубанської митрополії РПЦ.

Попередній митрополит Кубані помер 8 серпня від ускладнень, спричинених коронавірусом.

Також читайте: Білоруський екзарх РПЦ Павло вибачився за привітання Лукашенка з перемогою

Автор: 

Білорусь (7923) РПЦ (511)


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Топ коментарі
+29
ничего особенного, ротация агентуры
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25.08.2020 17:34
+11
Сменили неблагонадёжного на проверенного кадра.
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25.08.2020 17:42
+10
А вы говорите зачем нам Томос
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25.08.2020 17:40
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ничего особенного, ротация агентуры
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25.08.2020 17:34 Відповісти

Нічєго особєнного? Татишо? Ти вважаєш що тут у всіх синдром Гуппі?
А ось це:
1) «https://censor.net/n3213910»
2) Священный Синод Русской православной церкви на заседании во вторник в Москве принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности патриаршего экзарха всея Беларуси.Источник: https://censor.net/n3215752
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25.08.2020 17:38 Відповісти
И какая разница? Сменили одного сентиментального агента на свеженького. Агентура как работала так и будет работать.
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25.08.2020 17:41 Відповісти
Сменили неблагонадёжного на проверенного кадра.
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25.08.2020 17:42 Відповісти
Раніше це звали, "коливання від лінії партії", а по факту змінили рязанського попа на кубанського, от і вся церква Біларусі.
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25.08.2020 17:47 Відповісти
не у вс1х, т1льки у тебе
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25.08.2020 17:50 Відповісти
Звільнення з посади екзарха передбачає звільнення з ФСБ і позбавлення звання, нагород та генеральської пенсії
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25.08.2020 19:13 Відповісти
Вместо генерал майора поставили генерал-полковника фсб
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25.08.2020 19:00 Відповісти
Лукашенку на допомогу.
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25.08.2020 17:35 Відповісти
невчасно вони взялися за церкву..
полоцьк хрестили ще раніше києва(988)...так що чекаємо томоса для полоцької митрополії
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25.08.2020 18:20 Відповісти
что ж у всех этих упырей из рпц морды такие злющие?
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25.08.2020 17:35 Відповісти
Этот новый поп на Охлобыстина похож
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25.08.2020 17:38 Відповісти
Так це ж щурячі королі, вони по трупам догори лізуть.
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25.08.2020 17:48 Відповісти
Бацька и ГКЧП Путлера действуют быстро,СкреПОНОСная РАБссия уже директор нового белорусского колхоза...
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25.08.2020 17:37 Відповісти
больной, потлер тебе точно наложил в рот, раз одно и то же вопишь про петлера своего.
вроде уже подыхать пора, а визжишь как в яслях
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25.08.2020 17:39 Відповісти
Слышь Гитлер...,ты в одной команде КГБшного МУДАКА? так и напиши
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25.08.2020 17:41 Відповісти
слышь, твоему фсб-шнику до Гитлера - как тебе до выздоровления. тот хоть солдиком был и то таким шо у нас таких может тыща, может нет, а лысое ничтожество стучало только. так что ты либо совок(обеляешь Путина), либо больной на голову. ты бы еще ся с Эйнштейном сравнил, было бы весьма похоже на вепса сравненного с австрийцем.
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25.08.2020 17:56 Відповісти
почему у тебя урожденный Шаломов стал вдруг "вепсом"?
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26.08.2020 10:37 Відповісти
Тобто у бєларусів нема своєї церкви.
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25.08.2020 17:38 Відповісти
Предыдущий митрополит Кубани скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом. Источник: https://censor.net/n3215752

Ну че, поп, помогли те твои мантры и вопли к летающим позвоночным ссуществам в перьях?))
А Павел видать совестливый - вместо шоп гадить, дал на кеды, или шо там попы носят.
хм - поп как скелет, точно больной, мало то шо совестливый, так еще и не может весить хотя бы 120кг.
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25.08.2020 17:38 Відповісти
«https://censor.net/n3213910»
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25.08.2020 17:50 Відповісти
Глава экзархата РПЦ в Белоруссии Павел призвал Лукашенко остановить насилие.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/08/2020/5f366ca89a79475bb336e72b
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25.08.2020 19:23 Відповісти
На очереди Казахстан...
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25.08.2020 17:38 Відповісти
РПЦ змінила предстоятеля Української православної церкви - Цензор.НЕТ 1855
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25.08.2020 17:49 Відповісти
гундяйкин выдал путёвку дармовую засланскому на альдебаран в созвездие тельца...
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25.08.2020 17:39 Відповісти
А вы говорите зачем нам Томос
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25.08.2020 17:40 Відповісти
шоб не зиговать гундяйкину?
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25.08.2020 17:43 Відповісти
Заради правди, Гундяййка не може зняти Онуфрія.
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25.08.2020 17:51 Відповісти
бо онуфрій зігує ***** напряму?
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25.08.2020 18:16 Відповісти
Усиливают партактив.
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25.08.2020 17:41 Відповісти
символ веры...
РПЦ сменила предстоятеля Белорусской православной церкви - Цензор.НЕТ 7010

..
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25.08.2020 17:42 Відповісти
ай по фото чин так сразу точно и не признать. но женераль, по кгб-истких табелях о рангах церковников и не меньше.
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25.08.2020 17:43 Відповісти
РПЦ змінила предстоятеля Української православної церкви - Цензор.НЕТ 9216РПЦ змінила предстоятеля Української православної церкви - Цензор.НЕТ 6946РПЦ змінила предстоятеля Української православної церкви - Цензор.НЕТ 3021
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25.08.2020 17:48 Відповісти
МИРОВЫЕ СМИ . !!! . . . https://uploads.disquscdn.com/images/334ba549ab97b240f69317756a7e417a329db62044f8007653a5e996ea2d4e8d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd501a8763b031b3500ea45f908be3a5c2ed1114e900352f989eeb6ec43978bc.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7830729*********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2aa5df93a399ba1645aa13f306275c1929fa5237040477634da35238359cc35c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8e1e269ca28afe10c67fa1728bc96e51274c8d7051f965f1436633766b093547.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/45c79b8f360cdbc55d2dbc50418730a96f140c64a0710a775b7b80942a47dbd1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f126a7b4ee58f0c86a345cb60b359e93bf313720f3e78d95eefd23a1053f605c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c70ec0df7f1795cb5d9263be592b8e33b11a8009d85d186656a01986e02e9876.jpg . .

юю..
...
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25.08.2020 21:08 Відповісти
Сообщается, что РПЦ освободила митрополита Минского и Заславского Павла от должности патриаршего экзарха всея Беларуси. Интересно а когда в Украине поставят московкого ставленника,наверное это сделают вместе с пуском днепровской воды в Крым. Помню в годы ссср на крупных госпредприятиях директорами были Ивановы ,Петровы, Шанины и т.д а замами у них были люди с Кривого Рога и со Сталинской обл
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25.08.2020 17:51 Відповісти
Онуфрій і є московський ставленик.
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25.08.2020 17:54 Відповісти
РПЦ змінила предстоятеля Української православної церкви
https://images.cnscdn.com/images/5/3/f/e/53fefe79a4314b77c637b89cdf1aa75f/original.jpgСвященний Синод Російської православної церкви на засіданні у вівторок у Москві прийняв прохання митрополита Мінського і Заславського






Хтось в Цензорі забухав... ))))
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25.08.2020 17:58 Відповісти
Наказ це теж прохання, але наполегливе.
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25.08.2020 18:03 Відповісти
После начала массовых протестов Павел отозвал поздравление Лукашенко с победой на выборах (нервишки ни к черту)
Вот путен и переодел в рясу более надежного "Чепигу".
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25.08.2020 18:01 Відповісти
ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ СМИ . !!! . . . https://uploads.disquscdn.com/images/334ba549ab97b240f69317756a7e417a329db62044f8007653a5e996ea2d4e8d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/42c803a4876e5a936eba910026e02c7e444f2c4c1a27db3441eb5f117bc21dc9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd501a8763b031b3500ea45f908be3a5c2ed1114e900352f989eeb6ec43978bc.jpg .. https://uploads.disquscdn.com/images/16c92c798b1b4f632c14f07a857c7da14c441d5cd258987e8b13f8898b138317.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e90b365804382bdefe2d4507080dbcc17b4f38cbe4ea98d73ca5e1210a1725b9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/61**************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/7830729*********************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8c0c837fbb166707f009b86942c6a728a3767a583b33f7d7a1b177cdf81c6426.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1ce45ec82f459817d7ead59fcb17ef8360a09630ddcfe6f69117df1ae46f4f19.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/440487af06d8b37e1b7227d3c2d2afeebad07d3dcb9eaec483004891093aaa78.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3d4d77b955211ccd00d5ac4e401532349a66af3042ac3597efc529a7176a6421.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/2aa5df93a399ba1645aa13f306275c1929fa5237040477634da35238359cc35c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8e1e269ca28afe10c67fa1728bc96e51274c8d7051f965f1436633766b093547.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/45c79b8f360cdbc55d2dbc50418730a96f140c64a0710a775b7b80942a47dbd1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f126a7b4ee58f0c86a345cb60b359e93bf313720f3e78d95eefd23a1053f605c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c70ec0df7f1795cb5d9263be592b8e33b11a8009d85d186656a01986e02e9876.jpg . .

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25.08.2020 18:11 Відповісти
Заголовок не відповідає тексту.....До чого тут Україна?
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25.08.2020 18:07 Відповісти
в свободной Беларуси должна быть независимая от секты РПЦ автокефальная церковь..
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25.08.2020 18:09 Відповісти
Біларуси як і москалі, не дуже релігійні, там храмів в десятки разів менше ніж у нас і вони напівпорожні, крім Гродно, але там католики.
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25.08.2020 18:17 Відповісти
Согласно трем опросам WIN/Gallup International, проведенных в 2008, 2009 и 2015 годах, Беларусь(34%) является одной из самых не религиозных стран Европы после Эстонии(16%), Швеции(19%), Норвегии(21%) и Чехии(23%). И занимает 14-ое место в мире, как одна из самых не религиозных стран мира.

Украина же(73%) религиозна практически так же, как и расея(70%).

Так что, не беларусы не дуже релігійн, як і москалі,
а украинцы релігійн, також як і москалі.
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25.08.2020 19:52 Відповісти
Задрали вже порівнювати українську і кацапську релігійність!
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25.08.2020 21:53 Відповісти
Задрали уже сравнивать беларускую и кацапскую не религиозность.
Вам не приятно? Нам тоже....
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25.08.2020 22:10 Відповісти
Слідкуйте за своїми словами ображатись буде меньше причин
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26.08.2020 11:42 Відповісти
Воспользуйтесь собственным советом. Может тогда Вам не придётся бросаться на незнакомых людей с криками "Задрали"....
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26.08.2020 15:26 Відповісти
Однак, ви не за адресою пишите!
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26.08.2020 16:09 Відповісти
Эта песня хороша, начинай с начала...
https://censor.net/user/393880: "Задрали вже порівнювати українську і кацапську релігійність!"
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26.08.2020 16:44 Відповісти
Уволілі с сєкрєтной формуліровкой ЗА НЕВИПОЛНЄНІЄ РЄКОМЕНДАЦІЙ *********** ГУНДЯЯ...
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25.08.2020 18:15 Відповісти
"скончался 8 августа от осложнений, вызванных коронавирусом" - это от того вируса,в который кацапы не верят (та и многочисленные коллаборационисты из Украины тоже)?
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25.08.2020 18:16 Відповісти
Эсли баба ВАНА крякнет, то я лично поверю в вирус
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25.08.2020 18:22 Відповісти
не крякне, через тиждень примчиться на тачанці-калясці косата переможиця каранавіруса.
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25.08.2020 23:54 Відповісти
Конечно не крякнет, эта ботоксная старуха брешет про коронавирус.
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25.08.2020 23:56 Відповісти
Ряженому педофилу было 79 лет, подох от естественных причин.
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25.08.2020 18:23 Відповісти
Гомосеки в женских платьях
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25.08.2020 18:21 Відповісти
нє апрафдал вісокога давєрійя. будет "пасті" провереніх Синов Божих - кізяков (вони багато чого накоїли в Україні)
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25.08.2020 18:27 Відповісти
"Резак" (резидент от РПЦ) не справился. Ай яй яй.
Кацапы, вас хреново учили ОРМ.
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25.08.2020 18:34 Відповісти
Минский и Засланский?
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25.08.2020 18:41 Відповісти
Экзарх Белоруси РПЦ МП поддержал народ Беларуси против бацьки и за это поплатился престолом. Его заменили в РПЦ МП.
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25.08.2020 19:00 Відповісти
Гебня назначила нового попа вместо несогласного, это как местных журналистов заменили на мацковских - это все , что нам нужно знать о "независимой" Беларуси
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25.08.2020 19:48 Відповісти
********, сможет больше оружия под рясой спрятать.
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25.08.2020 20:26 Відповісти
Митрополлитр Кубани скончался от лжевируса которого не существует и сказки о котором выдуманы госдепом
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25.08.2020 20:48 Відповісти
есть шанс создать независимый патриархат, если беларусы поддержат.
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25.08.2020 21:05 Відповісти
Кубань - исконно украинская земля. Ожидаем возвращение вместе со Стародубщиной.
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25.08.2020 22:02 Відповісти
Ответственный участок работы, обнуленыш решил на это пост поставить чекиста более высокого ранга
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26.08.2020 05:15 Відповісти
Чому старшого лейтенанта спецслужб РФ призначили на посаду полковника? От де питання так питання. Щось не те тут?!
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24.10.2020 13:13 Відповісти
РПЦ змінила предстоятеля Білоруської православної церкви - Цензор.НЕТ 7599
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23.11.2020 22:17 Відповісти
 
 