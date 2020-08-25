РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10404 посетителя онлайн
Новости Силовики
5 392 31

Сотрудника рыбоохранного патруля Херсонщины поймали с браконьерскими сетями, - полиция

Сотрудника рыбоохранного патруля Херсонщины поймали с браконьерскими сетями, - полиция

В ходе рейда в акватории Азовского моря сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" совместно с коллегами из Донецкой области остановили резиновую лодку с мотором.

Как выяснилось, за рулем находился сотрудник рыбоохранного патруля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

При осмотре в лодке полицейские нашли мешок с мисиновыми сетками, при этом каких-либо документов на орудия лова остановленный при себе не имел.

Как сообщил начальник водной полиции Херсонщины Максим Жарков, полицейские проверили данные информационных баз и установили, что сотрудник рыбоохранного патруля, ранее находясь на одной из руководящих должностей Генического территориального отдела Азовского государственного управления охраны, использования и воспроизводства живых водных ресурсов и регулирования рыболовства, трижды привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.368 уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" и был подсудимым по ч.3 ст.364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Одесские пограничники выпустили из браконьерских ловушек почти 800 крабов, занесенных в Красную книгу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По данному факту проводится проверка.

Автор: 

браконьерство (147) Нацполиция (16427) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) Херсонская область (4718)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
"Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь" (с) М. Жванецкий
показать весь комментарий
25.08.2020 18:52
+13
Тричі притягувався до криміналу і працює далі....
показать весь комментарий
25.08.2020 19:05
+3
«Брат Митька помирает, ухи просит» ...
показать весь комментарий
25.08.2020 18:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь" (с) М. Жванецкий
показать весь комментарий
25.08.2020 18:52 Ответить
🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
25.08.2020 18:53 Ответить
Сапожник и без сапог?
Сейчас такого не бывает.
показать весь комментарий
25.08.2020 18:53 Ответить
«Брат Митька помирает, ухи просит» ...
показать весь комментарий
25.08.2020 18:55 Ответить
А старшой убег?
показать весь комментарий
25.08.2020 18:58 Ответить
Тричі притягувався до криміналу і працює далі....
показать весь комментарий
25.08.2020 19:05 Ответить
не понял, а что дамбасяне делали в порту Херсона?
показать весь комментарий
25.08.2020 19:05 Ответить
в Черкассах водная полиция с квадрокоптерами следит за браконьерами, а потом быстро догоняет на крутых мощных лодках.. и штрафы многотысячные..
браконьеров пора в Красную книгу заносить..
показать весь комментарий
25.08.2020 19:06 Ответить
А в том же Иране браконьеров на осетровых без предупреждения расстреливают из пулемета с вертолетов и катеров ....
И да - есть скажем страны в ср Азии где НЕТ угонов от слова ВООБЩЕ .Оставил ключи в машине-пришел через неделю - все на месте ....
показать весь комментарий
25.08.2020 20:29 Ответить
Это Геничевск, Арабатская стрелка. Там раньше дача Хрущёва была. Там рядом камбала нерестилась. Тогда (при тоталитаризме) рыбаков шмаляли без предупреждения, по факту нахождения.А щас на 2-х меркуриях его хрен догонишь. Да и догонять не надо. Купи "патент" у рыб инспектора и лови спокойно. Донецкая обл. 15-й год Ялта - 18 тысяч сезон. (одна лодка)
показать весь комментарий
25.08.2020 20:55 Ответить
Частенько провідую з вудкою місцеву річку . Сіток не бачив , але " екрани " знаходжу майже через раз . Витягую на берег , забираю рибку , а екранчики руйную запальничкою і кладу на місце , де їх мали витягувать із води . ))
показать весь комментарий
25.08.2020 19:12 Ответить
Якщо риби не було, то і злочину нема.
показать весь комментарий
25.08.2020 19:15 Ответить
Так - так , якшо знаряддя лову не було , то і мотивації не було . Років три-чотири тому хлопці впіймали вночі браконьєра з електровудкою на резиновому човні . Сильно набили пику і порізали йому човен . Ця новина не потрапила в ЗМІ , бо ніхто не бажав світитися . С того часу на мілині бачу багато малька .
показать весь комментарий
25.08.2020 19:47 Ответить
А мені здається що він відволікав, за сітки йому точно нічого не буде.
показать весь комментарий
25.08.2020 19:51 Ответить
Сіток не було . Була електровудка . Це ще страшніше чим сітки . Ця штука вбиває все живе - і велике і мале на кубометрі .
показать весь комментарий
25.08.2020 20:17 Ответить
Та я знаю, навіть карася вибивають, це якщо нема кому дивитися... Це інше.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:28 Ответить
Поруч з річкою в нас є озеро . Років шість - сім тому ми з дружиною ( вона теж рибалка ) ловили карасів по півсотні на обох за один раз и йшли додому . Цією рибою озеро кишело . А потім все живе враз зникло , навіть головастиків і жаб не бачимо досі на цей час . Висновок один - вбивали електровудкою .
показать весь комментарий
25.08.2020 21:04 Ответить
Може й пересохло, у мене був ставок, в тому році пересох, тому не здивуюся.. Хоча карася складно вибити електровудкою.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:10 Ответить
Ніх...я не пересохло , все є , а живності нема - навіть жаб немає .
показать весь комментарий
25.08.2020 21:28 Ответить
Навіть не знаю що сказати, де ставок?
показать весь комментарий
25.08.2020 21:32 Ответить
Це не ставок , це озеро біля річки Сіверський Донець .
показать весь комментарий
25.08.2020 21:37 Ответить
Шукай виброси, по річці риба ходе.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:40 Ответить
Може й так .
показать весь комментарий
25.08.2020 21:48 Ответить
Завтра підемо з жінкою на риболовлю , подивимось на результат на річці після обіду .
показать весь комментарий
25.08.2020 22:01 Ответить
Отучить от браконьерства очень просто,замотать в сети с которыми споймали и бросить в водоем. Выбрался,вытянул лотерейный билет,нет, раки жирнее к осени будут.
показать весь комментарий
25.08.2020 20:21 Ответить
Где 3 раза, там и 4 будет )
показать весь комментарий
25.08.2020 20:32 Ответить
Рибоохорона і бракоьєрство ? Я не здивуюся, коли "зєльониє" усіх злодіїв з тюрем повипускають і охоронцями скрізь поставлять...
показать весь комментарий
25.08.2020 21:39 Ответить
падонок какой. не оставил в море рыбки зеленскому и маланской банке, ай-ай-ай, а вдруг венценосный захочет рыбок половить? неужели украинцы превращаются в каких-то терпил, уже и штрафы вам - бух, машины дачи квартиры - горят, скоро полицаи начнут врываться и расстреливать, обычных граждан, кто против режима зеленого говна...

идет наступление на права и свободы граждан.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:52 Ответить
Раньше просто крышевали браконьеров, а тут уже и сами за дело взялись. Прибыльно наверное торговать рыбой.
показать весь комментарий
25.08.2020 22:01 Ответить
рибнадзор перші браконьєри,
риба на базари їде від них
показать весь комментарий
25.08.2020 22:17 Ответить
Торгувати салом, и щоб руки були не масні? Так не буває.
показать весь комментарий
26.08.2020 09:54 Ответить
 
 