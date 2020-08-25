Сотрудника рыбоохранного патруля Херсонщины поймали с браконьерскими сетями, - полиция

В ходе рейда в акватории Азовского моря сотрудники отделения полиции в порту "Херсон" совместно с коллегами из Донецкой области остановили резиновую лодку с мотором.

Как выяснилось, за рулем находился сотрудник рыбоохранного патруля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Херсонской области.

При осмотре в лодке полицейские нашли мешок с мисиновыми сетками, при этом каких-либо документов на орудия лова остановленный при себе не имел.

Как сообщил начальник водной полиции Херсонщины Максим Жарков, полицейские проверили данные информационных баз и установили, что сотрудник рыбоохранного патруля, ранее находясь на одной из руководящих должностей Генического территориального отдела Азовского государственного управления охраны, использования и воспроизводства живых водных ресурсов и регулирования рыболовства, трижды привлекался к уголовной ответственности по ч.1 ст.368 уголовного кодекса Украины "Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом" и был подсудимым по ч.3 ст.364 УК "Злоупотребление властью или служебным положением".

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По данному факту проводится проверка.