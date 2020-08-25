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Новини Силовики
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Співробітника рибоохоронного патруля Херсонщини спіймали з браконьєрськими сітками, - поліція

Співробітника рибоохоронного патруля Херсонщини спіймали з браконьєрськими сітками, - поліція

Під час рейду в акваторії Азовського моря співробітники відділення поліції в порту "Херсон" спільно з колегами з Донецької області зупинили гумовий човен з мотором.

Як з'ясувалося, за кермом був співробітник рибоохоронного патруля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Під час огляду в човні поліцейські знайшли мішок із місиновими сітками, при цьому жодних документів на знаряддя лову зупинений при собі не мав.

Як повідомив начальник водної поліції Херсонщини Максим Жарков, поліцейські перевірили дані інформаційних баз і встановили, що співробітник рибоохоронного патруля, раніше перебуваючи на одній із керівних посад Генічеського територіального відділу Азовського державного управління охорони, використання і відтворення живих водних ресурсів та регулювання рибальства, тричі притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.368 кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" і був підсудним за ч.3 ст.364 КК "Зловживання владою або службовим становищем".

За цим фактом проводиться перевірка.

Дивіться також: Співробітники водної поліції запобігли вилову червонокнижних риб і раків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

браконьєрство (112) Нацполіція (15132) Правоохоронні органи (2706) силовики (2512) Херсонська область (5705)


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Топ коментарі
+14
"Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь" (с) М. Жванецкий
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25.08.2020 18:52
+13
Тричі притягувався до криміналу і працює далі....
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25.08.2020 19:05
+3
«Брат Митька помирает, ухи просит» ...
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25.08.2020 18:55
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"Что охраняешь, то и имеешь. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь" (с) М. Жванецкий
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25.08.2020 18:52 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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25.08.2020 18:53 Відповісти
Сапожник и без сапог?
Сейчас такого не бывает.
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25.08.2020 18:53 Відповісти
«Брат Митька помирает, ухи просит» ...
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25.08.2020 18:55 Відповісти
А старшой убег?
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25.08.2020 18:58 Відповісти
Тричі притягувався до криміналу і працює далі....
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25.08.2020 19:05 Відповісти
не понял, а что дамбасяне делали в порту Херсона?
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25.08.2020 19:05 Відповісти
в Черкассах водная полиция с квадрокоптерами следит за браконьерами, а потом быстро догоняет на крутых мощных лодках.. и штрафы многотысячные..
браконьеров пора в Красную книгу заносить..
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25.08.2020 19:06 Відповісти
А в том же Иране браконьеров на осетровых без предупреждения расстреливают из пулемета с вертолетов и катеров ....
И да - есть скажем страны в ср Азии где НЕТ угонов от слова ВООБЩЕ .Оставил ключи в машине-пришел через неделю - все на месте ....
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25.08.2020 20:29 Відповісти
Это Геничевск, Арабатская стрелка. Там раньше дача Хрущёва была. Там рядом камбала нерестилась. Тогда (при тоталитаризме) рыбаков шмаляли без предупреждения, по факту нахождения.А щас на 2-х меркуриях его хрен догонишь. Да и догонять не надо. Купи "патент" у рыб инспектора и лови спокойно. Донецкая обл. 15-й год Ялта - 18 тысяч сезон. (одна лодка)
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25.08.2020 20:55 Відповісти
Частенько провідую з вудкою місцеву річку . Сіток не бачив , але " екрани " знаходжу майже через раз . Витягую на берег , забираю рибку , а екранчики руйную запальничкою і кладу на місце , де їх мали витягувать із води . ))
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25.08.2020 19:12 Відповісти
Якщо риби не було, то і злочину нема.
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25.08.2020 19:15 Відповісти
Так - так , якшо знаряддя лову не було , то і мотивації не було . Років три-чотири тому хлопці впіймали вночі браконьєра з електровудкою на резиновому човні . Сильно набили пику і порізали йому човен . Ця новина не потрапила в ЗМІ , бо ніхто не бажав світитися . С того часу на мілині бачу багато малька .
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25.08.2020 19:47 Відповісти
А мені здається що він відволікав, за сітки йому точно нічого не буде.
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25.08.2020 19:51 Відповісти
Сіток не було . Була електровудка . Це ще страшніше чим сітки . Ця штука вбиває все живе - і велике і мале на кубометрі .
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25.08.2020 20:17 Відповісти
Та я знаю, навіть карася вибивають, це якщо нема кому дивитися... Це інше.
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25.08.2020 20:28 Відповісти
Поруч з річкою в нас є озеро . Років шість - сім тому ми з дружиною ( вона теж рибалка ) ловили карасів по півсотні на обох за один раз и йшли додому . Цією рибою озеро кишело . А потім все живе враз зникло , навіть головастиків і жаб не бачимо досі на цей час . Висновок один - вбивали електровудкою .
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25.08.2020 21:04 Відповісти
Може й пересохло, у мене був ставок, в тому році пересох, тому не здивуюся.. Хоча карася складно вибити електровудкою.
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25.08.2020 21:10 Відповісти
Ніх...я не пересохло , все є , а живності нема - навіть жаб немає .
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25.08.2020 21:28 Відповісти
Навіть не знаю що сказати, де ставок?
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25.08.2020 21:32 Відповісти
Це не ставок , це озеро біля річки Сіверський Донець .
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25.08.2020 21:37 Відповісти
Шукай виброси, по річці риба ходе.
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25.08.2020 21:40 Відповісти
Може й так .
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25.08.2020 21:48 Відповісти
Завтра підемо з жінкою на риболовлю , подивимось на результат на річці після обіду .
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25.08.2020 22:01 Відповісти
Отучить от браконьерства очень просто,замотать в сети с которыми споймали и бросить в водоем. Выбрался,вытянул лотерейный билет,нет, раки жирнее к осени будут.
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25.08.2020 20:21 Відповісти
Где 3 раза, там и 4 будет )
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25.08.2020 20:32 Відповісти
Рибоохорона і бракоьєрство ? Я не здивуюся, коли "зєльониє" усіх злодіїв з тюрем повипускають і охоронцями скрізь поставлять...
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25.08.2020 21:39 Відповісти
падонок какой. не оставил в море рыбки зеленскому и маланской банке, ай-ай-ай, а вдруг венценосный захочет рыбок половить? неужели украинцы превращаются в каких-то терпил, уже и штрафы вам - бух, машины дачи квартиры - горят, скоро полицаи начнут врываться и расстреливать, обычных граждан, кто против режима зеленого говна...

идет наступление на права и свободы граждан.
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25.08.2020 21:52 Відповісти
Раньше просто крышевали браконьеров, а тут уже и сами за дело взялись. Прибыльно наверное торговать рыбой.
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25.08.2020 22:01 Відповісти
рибнадзор перші браконьєри,
риба на базари їде від них
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25.08.2020 22:17 Відповісти
Торгувати салом, и щоб руки були не масні? Так не буває.
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26.08.2020 09:54 Відповісти
 
 