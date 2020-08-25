Співробітника рибоохоронного патруля Херсонщини спіймали з браконьєрськими сітками, - поліція

Під час рейду в акваторії Азовського моря співробітники відділення поліції в порту "Херсон" спільно з колегами з Донецької області зупинили гумовий човен з мотором.

Як з'ясувалося, за кермом був співробітник рибоохоронного патруля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Херсонської області.

Під час огляду в човні поліцейські знайшли мішок із місиновими сітками, при цьому жодних документів на знаряддя лову зупинений при собі не мав.

Як повідомив начальник водної поліції Херсонщини Максим Жарков, поліцейські перевірили дані інформаційних баз і встановили, що співробітник рибоохоронного патруля, раніше перебуваючи на одній із керівних посад Генічеського територіального відділу Азовського державного управління охорони, використання і відтворення живих водних ресурсів та регулювання рибальства, тричі притягувався до кримінальної відповідальності за ч.1 ст.368 кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" і був підсудним за ч.3 ст.364 КК "Зловживання владою або службовим становищем".

За цим фактом проводиться перевірка.

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