Командир 137-го батальона морской пехоты Рымаренко ранен на Донбассе, - СМИ. ФОТО

На Донбассе получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники InfoResist в штабе ООС.

"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.

По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.

Характер ранений — осколочный. Больше всего пострадал сержант.

Более точную причину ранения установят позже.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в штабе ООС подтвердили информацию о ранении двух военнослужащих. По информации штаба ООС, они подорвались сами на неизвестном взрывном устройстве.

Корреспондент ТСН Анастасия Нагорная сообщила в Фейсбуке, что пообщалась с Римаренко. Раненный комбат, в частности, рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.