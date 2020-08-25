РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10482 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
22 903 117

Командир 137-го батальона морской пехоты Рымаренко ранен на Донбассе, - СМИ. ФОТО

На Донбассе получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники InfoResist в штабе ООС.

"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.

По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.

Характер ранений — осколочный. Больше всего пострадал сержант.

Более точную причину ранения установят позже.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в штабе ООС подтвердили информацию о ранении двух военнослужащих. По информации штаба ООС, они подорвались сами на неизвестном взрывном устройстве.

Корреспондент ТСН Анастасия Нагорная сообщила в Фейсбуке, что пообщалась с Римаренко. Раненный комбат, в частности, рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.

Командир 137-го батальона морской пехоты Рымаренко ранен на Донбассе, - СМИ 01

Автор: 

обстрел (26906) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766) 137 обмп (5)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
а у зе раненных нет
показать весь комментарий
25.08.2020 19:25
+42
Командир 137-го батальона морской пехоты Рымаренко ранен на Донбассе, - СМИ - Цензор.НЕТ 1018
показать весь комментарий
25.08.2020 19:26
+36
Командира 137-го батальйону морської піхоти Римаренка поранено на Донбасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7518
показать весь комментарий
25.08.2020 19:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
яке нах "в донбасе"??? ви в дупу поранені пишіть вже "на украінє", то вже с*ко ясно все з вами буде!!!
показать весь комментарий
25.08.2020 20:52 Ответить
Ты нормальный? Здесь обстрел обсуждают, а ты к букве придолбался?
показать весь комментарий
25.08.2020 20:57 Ответить
Тому що не треба послуговуватись висловами і термінами, шмарія, ********** та іншої кремлівської нечісті.
запам'ятай - В Україні. НА Донбасі.
показать весь комментарий
25.08.2020 21:35 Ответить
Мне без разницы, но поляки этим не заморачиваются и называют как хотят! А еще, почитай на всякий случай Шевченка...
"Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій…"
показать весь комментарий
25.08.2020 22:20 Ответить
Вкраїна мала тоді незалежність ?
показать весь комментарий
25.08.2020 22:22 Ответить
Теж Тарасик Григорович
В Україну ідіть, діти! В нашу Україну
показать весь комментарий
25.08.2020 22:24 Ответить
Ну да, прикрывая обстрелом давай продвигать кацапскую геополитическую "грамматику"?
показать весь комментарий
26.08.2020 00:17 Ответить
Не «в Донбассе», а «НА Донбассе»- !!! Не тупите!!
показать весь комментарий
25.08.2020 20:52 Ответить
Нет, ну это же та сторона несистемно убивает и ранит наших воинов. Та к что все нормально. Пляшем дальше под Винника. Так победим!
показать весь комментарий
25.08.2020 21:14 Ответить
разрешить владение огнестрельным оружием
показать весь комментарий
25.08.2020 21:46 Ответить
Так зебилоид говорит, что НА Донбассе не стреляют, а воины мрут от инфаркта или неправильного обращения с оружием!
ЗЕБИЛЫ вы дебилы!
показать весь комментарий
25.08.2020 22:09 Ответить
Отакої!
А ЗЕзюдент якраз вчора, на 29-ту річницю Незалежності, вангував:
"Вже 29 днів у нас немає загиблих та поранених. Нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, роки - століттями, а потім - тисячоліттями миру і злагоди. І ми віримо, що це настане."
показать весь комментарий
25.08.2020 22:48 Ответить
По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко - тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля (один изhttps://dumskaya.net/news/komandir-odesskih-morpehov-rasskazal-podrobnosti-120062/ погибших у села Зайцево морских пехотинцев , - Ред.). Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав [Журавель] уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля», - заявил волонтер Роман Доник.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
показать весь комментарий
26.08.2020 00:56 Ответить
«Сегодня ранено два морпеха ВОГом (гранатометный выстрел ВОГ-17, предположительно сброшенный с дрона, - Ред.). По странному стечению, один из раненых комбат Рымаренко - тот самый, который отправлял эвакуации без поддержки и оставил умирать Журавля (один изhttps://dumskaya.net/news/komandir-odesskih-morpehov-rasskazal-podrobnosti-120062/ погибших у села Зайцево морских пехотинцев , - Ред.). Тот самый, который врал старшему начальнику, что Ярослав [Журавель] уже мертв. Тот самый, который врал, что у него нет видео с живым Журавлем, которое ему сбросили сразу. Тот самый, по деятельности которого во время эвакуаций ведется следствие. Тот самый, который врал в глаза родителям погибшего Журавля», - заявил волонтер Роман Доник.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
показать весь комментарий
26.08.2020 01:12 Ответить
Скорейшего выздоровления настоящим боевым офицеру и сержанту!
показать весь комментарий
26.08.2020 08:36 Ответить
Страница 2 из 2
 
 