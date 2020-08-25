Командир 137-го батальона морской пехоты Рымаренко ранен на Донбассе, - СМИ. ФОТО
На Донбассе получил ранение командир 137-го батальона Вадим Рымаренко и сержант.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники InfoResist в штабе ООС.
"Командир батальона сегодня отправился в месте с сержантом фиксировать результаты обстрела со стороны боевиков. Они получили ранения средней тяжести", - сообщил источник.
По предварительным данным, их обстреляли пророссийские наемники из подствольного гранатомета ГП-25.
Характер ранений — осколочный. Больше всего пострадал сержант.
Более точную причину ранения установят позже.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в штабе ООС подтвердили информацию о ранении двух военнослужащих. По информации штаба ООС, они подорвались сами на неизвестном взрывном устройстве.
Корреспондент ТСН Анастасия Нагорная сообщила в Фейсбуке, что пообщалась с Римаренко. Раненный комбат, в частности, рассказал журналистке о том, как российские оккупанты на Донбассе трижды нарушили режим тишины.
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Серед степу широкого
На Вкраїні милій…"
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А ЗЕзюдент якраз вчора, на 29-ту річницю Незалежності, вангував:
"Вже 29 днів у нас немає загиблих та поранених. Нехай дні тиші стануть місяцями, місяці - роками, роки - століттями, а потім - тисячоліттями миру і злагоди. І ми віримо, що це настане."
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.
Доник утверждает, что 2016 года в Песках Рымаренко «придумал и оформил себе «контузию» от разрыва, которого никто из находящихся рядом не видел и не слышал».
«Вполне допускаю, что это симуляция или «самострел», чтоб уйти от ответственности, прикрываясь ранением», - говорит волонтер.