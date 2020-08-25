Более 450 человек пострадали после задержаний в Беларуси, - правозащитники

По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", более 450 человек пострадали после задержаний на акциях протеста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал правозащитной организации.

Отмечается, что пострадавшие сообщали об избиениях, пытках и унижениях со стороны правоохранителей. В подтверждение волонтерам предоставили фото и видео.

Правозащитники обратились к специальному докладчику ООН по пыткам с просьбой вмешаться в ситуацию в Беларуси. Они просят начать расследование по всем фактам пыток и жестокого обращения с гражданами и привлечь виновных к ответственности.

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Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

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ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.