Более 450 человек пострадали после задержаний в Беларуси, - правозащитники
По данным белорусского правозащитного центра "Вясна", более 450 человек пострадали после задержаний на акциях протеста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал правозащитной организации.
Отмечается, что пострадавшие сообщали об избиениях, пытках и унижениях со стороны правоохранителей. В подтверждение волонтерам предоставили фото и видео.
Правозащитники обратились к специальному докладчику ООН по пыткам с просьбой вмешаться в ситуацию в Беларуси. Они просят начать расследование по всем фактам пыток и жестокого обращения с гражданами и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.
За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.
ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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1. Мало. Путін їх розчавить.
2. Білоруси по менталітету, не українці.
Насправді, це були спецназівці Сидора Ковпака, що діяли разом з бандерівцями.
12 червня 1943 року майже дві тисячі партизанів-ковпаківців вирушили в небезпечну дорогу з партизанської бази в с. Милашевичі на білоруському Поліссі. Їхній маршрут пролягав через Рівненську та північну частину Тернопільської областей, до кордону між райхскомісаріатом "Україна" та дистриктом "Галичина".
На цих теренах панували сотні й курені Української повстанської армії й підрозділи Тараса Боровця-"Бульби" з такою ж назвою. До радянських партизанів українські самостійники ставилися вороже, й це було взаємно.. "При зустрічі з націоналістами вогонь першими не відкривати. Від колони одинакам не відриватися, на зупинках далеко в ліс не заходити", - наказував партизанський ватажок.
але сам Сидір відкреслився від того гангбангу, й казав "я тут нідочого"
Вони зрадили свою мову, історію, культуру.
І зараз, спостерігаємо результат цього.
Фінал держави.
Идеальный рычаг давления на этих упырей.
Бацька - гвалтівник Народу Біларусі!
Арестованных было около 7000 - многие замкнулись в себе, запуганы, работают с психологами, находятся в реанимациях, в казематах. Количество поданных заявлений будет увеличиваться.
Вы похоже специально пытаетесь обелить луку, но кроме своей тупости ничего не показываете.