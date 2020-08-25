Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники
За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", понад 450 осіб постраждали після затримань на акціях протесту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал правозахисної організації.
Зазначається, що постраждалі повідомляли про побиття, катування та приниження з боку правоохоронців. На підтвердження волонтерам надали фото і відео.
Правозахисники звернулися до спеціального доповідача ООН із тортур з проханням втрутитися в ситуацію в Білорусі. Вони просять розпочати розслідування за всіма фактами катувань та жорстокого поводження з громадянами і притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
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1. Мало. Путін їх розчавить.
2. Білоруси по менталітету, не українці.
Насправді, це були спецназівці Сидора Ковпака, що діяли разом з бандерівцями.
12 червня 1943 року майже дві тисячі партизанів-ковпаківців вирушили в небезпечну дорогу з партизанської бази в с. Милашевичі на білоруському Поліссі. Їхній маршрут пролягав через Рівненську та північну частину Тернопільської областей, до кордону між райхскомісаріатом "Україна" та дистриктом "Галичина".
На цих теренах панували сотні й курені Української повстанської армії й підрозділи Тараса Боровця-"Бульби" з такою ж назвою. До радянських партизанів українські самостійники ставилися вороже, й це було взаємно.. "При зустрічі з націоналістами вогонь першими не відкривати. Від колони одинакам не відриватися, на зупинках далеко в ліс не заходити", - наказував партизанський ватажок.
але сам Сидір відкреслився від того гангбангу, й казав "я тут нідочого"
Вони зрадили свою мову, історію, культуру.
І зараз, спостерігаємо результат цього.
Фінал держави.
Идеальный рычаг давления на этих упырей.
Бацька - гвалтівник Народу Біларусі!
Арестованных было около 7000 - многие замкнулись в себе, запуганы, работают с психологами, находятся в реанимациях, в казематах. Количество поданных заявлений будет увеличиваться.
Вы похоже специально пытаетесь обелить луку, но кроме своей тупости ничего не показываете.