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Новини Революція в Білорусі
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Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники

Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", понад 450 осіб постраждали після затримань на акціях протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал правозахисної організації.

Зазначається, що постраждалі повідомляли про побиття, катування та приниження з боку правоохоронців. На підтвердження волонтерам надали фото і відео.

Правозахисники звернулися до спеціального доповідача ООН із тортур з проханням втрутитися в ситуацію в Білорусі. Вони просять розпочати розслідування за всіма фактами катувань та жорстокого поводження з громадянами і притягнути винних до відповідальності.

Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники 01

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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Автор: 

Білорусь (7923) правозахисники (377)


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Топ коментарі
+8
Бєларусь є тоталітарною колонією москви і тепер довго такою буде.
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25.08.2020 19:33
+8
Начало расследования геноцида под эгидой Международного Уголовного Трибунала окончательно похоронит надежды луки на сохранение власти и увеличит цену для путина на предмет помощи кровавому мяснику.
Идеальный рычаг давления на этих упырей.
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25.08.2020 19:41
+7
Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7113
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25.08.2020 19:43
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Жаль . Так царей не свергают .
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25.08.2020 19:31 Відповісти
Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники - Цензор.НЕТ 3125
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25.08.2020 19:50 Відповісти
Замазался таракан - не отмоется.
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25.08.2020 19:31 Відповісти
Ху@ло показал , что будет с оппозицией в раше и Беларуси тоже .
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25.08.2020 19:33 Відповісти
Кстати, не показал, а тоже влетел, как с тем Боингом.
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25.08.2020 19:35 Відповісти
и шо ему будет? Шариками закидают?
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25.08.2020 21:20 Відповісти
А ты, кацап, зачем интересуешься? От вас, лаптеголовых, ничего не зависит - даже ваша собственная "жизнь" и смерть.
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26.08.2020 18:13 Відповісти
Бєларусь є тоталітарною колонією москви і тепер довго такою буде.
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25.08.2020 19:33 Відповісти
Теперь убогой губернией .
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25.08.2020 19:35 Відповісти
Так и с кацапстаном в нынешнем его виде не всё так однозначно. Слово "долго" может оказаться большим преувеличением...
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25.08.2020 19:36 Відповісти
Побачите, що росія довго буде гнити та інфікувати оточуючих.
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25.08.2020 19:41 Відповісти
Гнилая вода - такая гнилая вода. Вопрос лишь в том, в каком виде останется кацапстан через год.
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25.08.2020 19:43 Відповісти
Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники - Цензор.НЕТ 7113
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25.08.2020 19:43 Відповісти
я понимаю... но почему беларусы терпят это ? менталитет ? страх ? возьми и пырни мусора отверткой под бронежилет, в чем проблема ? страшно ?
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25.08.2020 19:34 Відповісти
Вони мазохісти.
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25.08.2020 20:01 Відповісти
Ты далбойопам родился, что ни фраза, то пробитие очередного дна. Кто таких рожает и через что? Вопрос риторический, можешь не отвечать, мне фсё с тобой ясно.
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25.08.2020 22:31 Відповісти
Пистабол ты диванный, сам-то много беркутни порезал?
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25.08.2020 22:28 Відповісти
патамушта мусарам надо дарить по три квиткы,не по две,блеать...
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25.08.2020 19:34 Відповісти
Более 450 человек пострадали после задержаний в Минске, - правозащитники - Цензор.НЕТ 1396
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25.08.2020 19:34 Відповісти
Пока не начнут сопротивляться ничего не добьются.
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25.08.2020 19:35 Відповісти
Не почнуть.
1. Мало. Путін їх розчавить.
2. Білоруси по менталітету, не українці.
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25.08.2020 19:39 Відповісти
))))
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25.08.2020 20:15 Відповісти
У радянські часи було створено міф про «бєлорускіх партізан», яким живуть сьогодняшні аналітики.
Насправді, це були спецназівці Сидора Ковпака, що діяли разом з бандерівцями.
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25.08.2020 19:35 Відповісти
это были засланные Сталиным диверсионые отряды НКВД для совершения терактов и создания напряженных отношений между немецкой администрацией и местным населением .
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25.08.2020 19:42 Відповісти
«Сидір Ковпак учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Першої світової (службу проходив у https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B7%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_186-%D0%B9_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1 186-му піхотному Асландузському полку ) та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Громадянської воєн . Під час Першої світової війни воював на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0) Південно-Західному фронті , учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2 Брусиловського прориву . У квітні https://uk.wikipedia.org/wiki/1915 1915 р. у складі почесної варти його особисто нагородив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_II Микола II https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 Георгіївським хрестом . Загалом його нагороджено Георгіївськими хрестами III і IV ступенів та медалями «За хоробрість» («георгіївськими» медалями) III і IV ступенів.
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25.08.2020 19:48 Відповісти
в мене всі родичі на байуовому кладовищі на центральній алеї, часто проходжу біля могили Ковпака, залишаю квітку. Це була дуже цікава, неоднозначна людина, гідна.
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25.08.2020 19:57 Відповісти
*байковому кладовищі
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25.08.2020 19:57 Відповісти
Вони воювали проти бандерівців.
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25.08.2020 20:04 Відповісти
они просто беспределили, как Нестор Махно. Ковпаку - никто не указом біл, он клал навсех.
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25.08.2020 20:08 Відповісти
ну и где біл Ковпак, а где УПА ? каким боком они пересекались то ? если один в лесах полесья порядки свои ставил, а другие в западной Украине ? вібросте советский учебник по истории.
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25.08.2020 20:10 Відповісти
Ковпак проривався в Карпати взагалі то.
12 червня 1943 року майже дві тисячі партизанів-ковпаківців вирушили в небезпечну дорогу з партизанської бази в с. Милашевичі на білоруському Поліссі. Їхній маршрут пролягав через Рівненську та північну частину Тернопільської областей, до кордону між райхскомісаріатом "Україна" та дистриктом "Галичина".
На цих теренах панували сотні й курені Української повстанської армії й підрозділи Тараса Боровця-"Бульби" з такою ж назвою. До радянських партизанів українські самостійники ставилися вороже, й це було взаємно.. "При зустрічі з націоналістами вогонь першими не відкривати. Від колони одинакам не відриватися, на зупинках далеко в ліс не заходити", - наказував партизанський ватажок.
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25.08.2020 20:14 Відповісти
ну я трохи нижче відповів до цього, одразу двом співбесідникам
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25.08.2020 20:17 Відповісти
Хто, ковпаківці? Брехня, бандерівці могли їх знищити будь коли, вони до Карпат прийшли отарою, бандерівці їх підтримали.
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25.08.2020 20:11 Відповісти
ковпаківців туди заслали бо вони були найбільш підготовлені до бойових дій у лісі, але вони були щось накшталт "лісного братерства", та швидко знайшли спільну мову з хлопцями з УПА. по шо одні шо другі не дуже так мовити любили радянську владу.

але сам Сидір відкреслився від того гангбангу, й казав "я тут нідочого"
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25.08.2020 20:17 Відповісти
Якби не бандерівці, німці би добили Ковпака біля Франківська.
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25.08.2020 20:19 Відповісти
у Ковпака були дуже колоритні особістості, злодії в законі, десиденти, інші дуже цікаві люди, Сидіра совєти дуже стращали щоб видав "антісовецьких єлементів", на що він завжди відповідав "пошли ві на х.й, я сам решаю кто тут солдат а кто говно". в мене дідусь по маминій лінії, єврей, двічи був нагороджений "Орденом Слави", третьої та другої ступені, трохи пришелепкуватий, відморозок. брав участь у визволені Київа, йому пощастило на кручі зібратися, та вижити, дуже поганорї думки був щодо радянської влади, яка "гнала людей как скот на убой", зхустрічався з ковпаківцями, говорив про них лишень добре, та ніколи до своєї смерті він не "празнував" день перпемоги, завжди наливав собі горілки, мовчки випивав, з пів години мовчав а потім одягав мундир з безлічю орденів та кудись йшов. я цого таки запам'ятав назавжди.
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25.08.2020 20:29 Відповісти
Скоріше бандерівці цих ковпаківців киздили і таки розігнали їх нафіг. А потім з складу ковпаківців НКВДісти створили у 1947му загони удаваних бандерівців, щоб ті коїли криваві провокації проти населення на Західній. Така практика тривала лише 7 місяців. Бандерівці відкрили на них сезон полювання і повирізали більшість цієї мерзоти, решта повтікала на схід.
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25.08.2020 20:20 Відповісти
Це вже потім було, та й там більше було сабурівців і медведівців, кадрових нквсників.
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25.08.2020 20:25 Відповісти
просто это похоже на какой то мазохизм. над тобой издеваются, бьют, унижают... у этого чмыря которые это делает - есть папа, мама, жена, дети, они ходят по улице, возможно в не особо благополучном районе... скажи ему об этом, че язык в сраку себе засунул ? чем тебе больней - тем хуже его родственникам, объясни мусору это. всякое ведь случается, наркоман топором череп проломит жене, кирпич на ребенка упадет... почему вы сцыте, сябры ? не нужно бояться.
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25.08.2020 19:38 Відповісти
мусора - сделаны из такого же мяса как и другие двуногие животные, и их родственники тоже из этого же мяса. очнитесь. страх вам не поможет, вы из за своего страха - стадо баранов.
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25.08.2020 19:42 Відповісти
Вони не українці.
Вони зрадили свою мову, історію, культуру.
І зараз, спостерігаємо результат цього.
Фінал держави.
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25.08.2020 19:44 Відповісти
Українець такого терпіти не буде, візьме зброю, будь яку, і вб'є образника.
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25.08.2020 19:47 Відповісти
і я ж про те.
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25.08.2020 19:49 Відповісти
Начало расследования геноцида под эгидой Международного Уголовного Трибунала окончательно похоронит надежды луки на сохранение власти и увеличит цену для путина на предмет помощи кровавому мяснику.
Идеальный рычаг давления на этих упырей.
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25.08.2020 19:41 Відповісти
по Северной Корее много геноцидов Международный трибунал нарасследовал? Ко Венесуэле? По Судану, Сирии, Ливии?
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25.08.2020 21:24 Відповісти
Белорусы, цветами их.., цветами, забрасывайте.
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25.08.2020 19:42 Відповісти
бляха это лично для меня выглядит как "садисты с дубинами - разогнали демонстрацию мазохистов... удовольствие получили и те и другие"
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25.08.2020 19:45 Відповісти
Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники - Цензор.НЕТ 164
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25.08.2020 19:43 Відповісти
З Лукашенка роблять кровавого диктатора, він і сам мабуть розуміє це, їх відпустять, якщо одріжуть кусок території, треба глибше аналізувати, Лукашенко точно не потяне будь яку війну власноруч.
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25.08.2020 19:45 Відповісти
РАБссия и Белорусь выполняют братский союзный договор...а спецназ Путлера и Ихтамнеты Дамбасса всего лишь мясники...
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25.08.2020 19:45 Відповісти
Насильно любимым не будешь..
Бацька - гвалтівник Народу Біларусі!
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25.08.2020 20:02 Відповісти
Не любишь Лукашенку? ))) А Бацьком тогда зачем называешь?
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25.08.2020 20:17 Відповісти
та шота "народ Беларуси" не против...
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25.08.2020 21:26 Відповісти
Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники - Цензор.НЕТ 5230
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25.08.2020 20:39 Відповісти
Говорили про 7000 побитых. Сейчас уже 450...
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25.08.2020 21:25 Відповісти
Ты реально дурачёк? или в гугле забаненный?
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25.08.2020 22:34 Відповісти
Судя по тому, что Сёма не пропускает ни одной темы о Беларуси и в каждой богато гадит, всячески пытаясь оскорбить и унизить беларусов, то это может быть что-то личное. Может его жена с беларусом ему рога соорудили... Кто знает...
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25.08.2020 23:17 Відповісти
450 человек на данный момент зафиксировали в мед. учреждениях травмы, увечья и оформили юридические документы.
Арестованных было около 7000 - многие замкнулись в себе, запуганы, работают с психологами, находятся в реанимациях, в казематах. Количество поданных заявлений будет увеличиваться.
Вы похоже специально пытаетесь обелить луку, но кроме своей тупости ничего не показываете.
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25.08.2020 22:44 Відповісти
 
 