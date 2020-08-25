Понад 450 осіб постраждали після затримань у Мінську, - правозахисники

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", понад 450 осіб постраждали після затримань на акціях протесту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на telegram-канал правозахисної організації.

Зазначається, що постраждалі повідомляли про побиття, катування та приниження з боку правоохоронців. На підтвердження волонтерам надали фото і відео.

Правозахисники звернулися до спеціального доповідача ООН із тортур з проханням втрутитися в ситуацію в Білорусі. Вони просять розпочати розслідування за всіма фактами катувань та жорстокого поводження з громадянами і притягнути винних до відповідальності.

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

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