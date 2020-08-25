Режим Лукашенка треба політично і дипломатично ізолювати, - Грібаускайте
Режим Олександра Лукашенка в Білорусі необхідно політично та дипломатично ізолювати.
Про це сказала експрезидент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Цей режим має бути ізольований політично і дипломатично, щодо представників Білорусі - не народу - повинні застосовувати не тільки політичні, але й економічні санкції", - сказала вона.
Грібаускайте також зазначила, що "після такого масового застосування жорстокої сили проти свого народу" не можна продовжувати вести "подвійну гру", вдаючи, "ніби щось ми бачимо, чогось не бачимо, адже економічні зв'язки важливі".
Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.
За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.
ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.
23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.
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в любом случае нет
устранение луки єт тока начало переходного периода
Скоро будет температуру на улице назначать
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У госпожи Грибаускайте есть чёткое понимание, что в случае аннексии Литвы НАТО тут же продаст её страну как Польшу и Австрию.
Респект і уважуха.
"мы хочемо другого кацапа, а как нет то и нет"...
в Белоруси нет антироссийский настроений. вообще
в Беллоруси нет антироссийских политиков. вообще
вся Белорусь примерно на 95% - єто вата с нашей точки зрения
и тем не менее, только с уходом луки мудищева процент ваті начнет медленно уменьшаться
когда на 6м году войны с кацапней украинцы выбирают прикацапленого клована с его обоссанами сивохами или срущимимися в памперсы кравчуками,
или звиздой на на трамвае сердючкой - а имеем ли мы xоть какое то право кому шо советовать?
и как же вы без него завтракаете? как борщевым набором не поперяхиваиваетесь?
як таки нестерпни муки вытримуете пихаючи ту ложку борща до рота?