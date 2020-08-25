Режим Лукашенка треба політично і дипломатично ізолювати, - Грібаускайте

Режим Олександра Лукашенка в Білорусі необхідно політично та дипломатично ізолювати.

Про це сказала експрезидент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Цей режим має бути ізольований політично і дипломатично, щодо представників Білорусі - не народу - повинні застосовувати не тільки політичні, але й економічні санкції", - сказала вона.

Грібаускайте також зазначила, що "після такого масового застосування жорстокої сили проти свого народу" не можна продовжувати вести "подвійну гру", вдаючи, "ніби щось ми бачимо, чогось не бачимо, адже економічні зв'язки важливі".

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Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.