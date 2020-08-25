УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5222 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
2 629 20

Режим Лукашенка треба політично і дипломатично ізолювати, - Грібаускайте

Режим Лукашенка треба політично і дипломатично ізолювати, - Грібаускайте

Режим Олександра Лукашенка в Білорусі необхідно політично та дипломатично ізолювати.

Про це сказала експрезидент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Цей режим має бути ізольований політично і дипломатично, щодо представників Білорусі - не народу - повинні застосовувати не тільки політичні, але й економічні санкції", - сказала вона.

Грібаускайте також зазначила, що "після такого масового застосування жорстокої сили проти свого народу" не можна продовжувати вести "подвійну гру", вдаючи, "ніби щось ми бачимо, чогось не бачимо, адже економічні зв'язки важливі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вчителів, які не підтримують державну ідеологію, у школі бути не повинно, - Лукашенко

Нагадаємо, масові протести в Білорусі почалися увечері в неділю, 9 серпня, після оголошення результатів національного екзитполу, згідно з якими переміг Олександр Лукашенко. Силовики жорстоко придушують акції і затримують демонстрантів, застосовуючи для розгону світлошумові гранати, гумові кулі, сльозогінний газ і кийки.

За три доби затримали майже шість тисяч осіб, точна кількість постраждалих серед цивільного населення невідома. При цьому МВС Білорусі повідомляє, що в ході сутичок постраждали 60 співробітників міліції та один військовослужбовець.

ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента. За її даними, за президента Олександра Лукашенка проголосували 80,1%, за кандидата Світлану Тіхановську - 10,1%. За результатами альтернативних опитувань в інших країнах, за підрахованих голосів на 19 виборчих дільницях у Світлани Тіхановської було 79,69%. Її виборчий штаб не визнав офіційних підсумків голосування. Сама Тіхановська виїхала з країни в Литву після подачі скарги в ЦВК. Також вона заявила про створення координаційної ради щодо передачі влади.

23 серпня тисячі людей вийшли на "Марш нової Білорусі" в центрі Мінська.

Автор: 

Білорусь (7923) Лукашенко Олександр (2653) санкції (11768) Грібаускайте Даля (121)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 6583
Респект і уважуха.
показати весь коментар
25.08.2020 08:43
+8
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 3357
показати весь коментар
25.08.2020 08:45
+4
поясняю:
в Белоруси нет антироссийский настроений. вообще
в Беллоруси нет антироссийских политиков. вообще
вся Белорусь примерно на 95% - єто вата с нашей точки зрения
и тем не менее, только с уходом луки мудищева процент ваті начнет медленно уменьшаться
показати весь коментар
25.08.2020 08:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
25 лет у вас было на изоляция а теперь то чего ? или 25 лет легитимным был ?
показати весь коментар
25.08.2020 08:37 Відповісти
Сейчас главное то ,что сумеет ли народ Белоруссии ВЗЯТЬ В СВОИ (а не в чужие отдать) РУКИ ВЛАСТЬ ПОСЛЕ ЛУКИ ??!
показати весь коментар
25.08.2020 08:37 Відповісти
нет
в любом случае нет
устранение луки єт тока начало переходного периода
показати весь коментар
25.08.2020 08:46 Відповісти
Совершенно верно и ...абсолютно правильно. Но!...для этого нужно решение суда(скажем Стокгольмского арбитража) о непризнании выборов. И тогда действующий резидент становится неполномочным и нелигитимным. С ним никто не будет подписывать договора и соглашения с вытекающими последствиями.
показати весь коментар
25.08.2020 08:43 Відповісти
Розляд в суді може тривати роками, а потім апеляція і т.п.
показати весь коментар
25.08.2020 08:45 Відповісти
Та ладно, это не Украина, там есть кому признавать или не признавать выборы, это у нас судейская падаль
Скоро будет температуру на улице назначать
показати весь коментар
25.08.2020 09:50 Відповісти
"будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны".

==
У госпожи Грибаускайте есть чёткое понимание, что в случае аннексии Литвы НАТО тут же продаст её страну как Польшу и Австрию.
показати весь коментар
25.08.2020 08:43 Відповісти
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 6583
Респект і уважуха.
показати весь коментар
25.08.2020 08:43 Відповісти
Даля, Вас услышали люди - их немного в Украине, в Беларуси практически нет.
показати весь коментар
25.08.2020 08:43 Відповісти
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 3357
показати весь коментар
25.08.2020 08:45 Відповісти
Весь етот цветочно шариковский протест в Беларуси я бы прокомментировал так
"мы хочемо другого кацапа, а как нет то и нет"...
показати весь коментар
25.08.2020 08:47 Відповісти
поясняю:
в Белоруси нет антироссийский настроений. вообще
в Беллоруси нет антироссийских политиков. вообще
вся Белорусь примерно на 95% - єто вата с нашей точки зрения
и тем не менее, только с уходом луки мудищева процент ваті начнет медленно уменьшаться
показати весь коментар
25.08.2020 08:50 Відповісти
верю, но не понимаю,
когда на 6м году войны с кацапней украинцы выбирают прикацапленого клована с его обоссанами сивохами или срущимимися в памперсы кравчуками,
или звиздой на на трамвае сердючкой - а имеем ли мы xоть какое то право кому шо советовать?
показати весь коментар
25.08.2020 08:58 Відповісти
Вы оба правы. К сожалению.
показати весь коментар
25.08.2020 09:02 Відповісти
я ждал ето волшебмое слово "порошенко"
и как же вы без него завтракаете? как борщевым набором не поперяхиваиваетесь?
як таки нестерпни муки вытримуете пихаючи ту ложку борща до рота?
показати весь коментар
25.08.2020 09:12 Відповісти
всегда кто то - папередники, послидовники - не мы не.....
показати весь коментар
25.08.2020 09:24 Відповісти
Почему только политически? Луку уже лет 15 тому назад надо было определить в психиатрическую больничку при исправительном заведении.
показати весь коментар
25.08.2020 09:01 Відповісти
Якщо ізолюєте Білорусь,то буде сценарій путіна.
показати весь коментар
25.08.2020 09:31 Відповісти
Литовские политики демонстрируют гораздо лучшее понимание происходяшего в Беларуси, чем Западная Европа. Не удивительно, что этв Европа становилась площадкой для начала 2-х мировых войн.
показати весь коментар
25.08.2020 09:36 Відповісти
 
 