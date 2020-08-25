Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте

Режим Александра Лукашенко в Беларуси необходимо политически и дипломатически изолировать.

Об этом сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, в отношении представителей Беларуси - не народ - должны применять не только политические, но и экономические санкции", - сказала она.

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Грибаускайте также отметила, что "после такого массового применения жестокой силы против своего народа" нельзя продолжать вести "двойную игру", делая вид, "будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.