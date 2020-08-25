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Новости Революция в Беларуси
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Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте

Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте

Режим Александра Лукашенко в Беларуси необходимо политически и дипломатически изолировать.

Об этом сказала экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

"Этот режим должен быть изолирован политически и дипломатически, в отношении представителей Беларуси - не народ - должны применять не только политические, но и экономические санкции", - сказала она.

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Грибаускайте также отметила, что "после такого массового применения жестокой силы против своего народа" нельзя продолжать вести "двойную игру", делая вид, "будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны".

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.

23 августа тысячи людей вышли на "Марш новой Беларуси" в центре Минска.

Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) санкции (11257) Грибаускайте Даля (204)


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Топ комментарии
+8
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 6583
Респект і уважуха.
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25.08.2020 08:43
+8
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 3357
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25.08.2020 08:45
+4
поясняю:
в Белоруси нет антироссийский настроений. вообще
в Беллоруси нет антироссийских политиков. вообще
вся Белорусь примерно на 95% - єто вата с нашей точки зрения
и тем не менее, только с уходом луки мудищева процент ваті начнет медленно уменьшаться
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25.08.2020 08:50
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Правила форума Совет форумчан
25 лет у вас было на изоляция а теперь то чего ? или 25 лет легитимным был ?
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25.08.2020 08:37 Ответить
Сейчас главное то ,что сумеет ли народ Белоруссии ВЗЯТЬ В СВОИ (а не в чужие отдать) РУКИ ВЛАСТЬ ПОСЛЕ ЛУКИ ??!
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25.08.2020 08:37 Ответить
нет
в любом случае нет
устранение луки єт тока начало переходного периода
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25.08.2020 08:46 Ответить
Совершенно верно и ...абсолютно правильно. Но!...для этого нужно решение суда(скажем Стокгольмского арбитража) о непризнании выборов. И тогда действующий резидент становится неполномочным и нелигитимным. С ним никто не будет подписывать договора и соглашения с вытекающими последствиями.
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25.08.2020 08:43 Ответить
Розляд в суді може тривати роками, а потім апеляція і т.п.
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25.08.2020 08:45 Ответить
Та ладно, это не Украина, там есть кому признавать или не признавать выборы, это у нас судейская падаль
Скоро будет температуру на улице назначать
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25.08.2020 09:50 Ответить
"будто что-то мы видим, чего-то не видим, ведь экономические связи важны".

==
У госпожи Грибаускайте есть чёткое понимание, что в случае аннексии Литвы НАТО тут же продаст её страну как Польшу и Австрию.
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25.08.2020 08:43 Ответить
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 6583
Респект і уважуха.
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25.08.2020 08:43 Ответить
Даля, Вас услышали люди - их немного в Украине, в Беларуси практически нет.
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25.08.2020 08:43 Ответить
Режим Лукашенко надо политически и дипломатически изолировать, - Грибаускайте - Цензор.НЕТ 3357
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25.08.2020 08:45 Ответить
Весь етот цветочно шариковский протест в Беларуси я бы прокомментировал так
"мы хочемо другого кацапа, а как нет то и нет"...
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25.08.2020 08:47 Ответить
поясняю:
в Белоруси нет антироссийский настроений. вообще
в Беллоруси нет антироссийских политиков. вообще
вся Белорусь примерно на 95% - єто вата с нашей точки зрения
и тем не менее, только с уходом луки мудищева процент ваті начнет медленно уменьшаться
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25.08.2020 08:50 Ответить
верю, но не понимаю,
когда на 6м году войны с кацапней украинцы выбирают прикацапленого клована с его обоссанами сивохами или срущимимися в памперсы кравчуками,
или звиздой на на трамвае сердючкой - а имеем ли мы xоть какое то право кому шо советовать?
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25.08.2020 08:58 Ответить
Вы оба правы. К сожалению.
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25.08.2020 09:02 Ответить
я ждал ето волшебмое слово "порошенко"
и как же вы без него завтракаете? как борщевым набором не поперяхиваиваетесь?
як таки нестерпни муки вытримуете пихаючи ту ложку борща до рота?
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25.08.2020 09:12 Ответить
всегда кто то - папередники, послидовники - не мы не.....
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25.08.2020 09:24 Ответить
Почему только политически? Луку уже лет 15 тому назад надо было определить в психиатрическую больничку при исправительном заведении.
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25.08.2020 09:01 Ответить
Якщо ізолюєте Білорусь,то буде сценарій путіна.
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25.08.2020 09:31 Ответить
Литовские политики демонстрируют гораздо лучшее понимание происходяшего в Беларуси, чем Западная Европа. Не удивительно, что этв Европа становилась площадкой для начала 2-х мировых войн.
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25.08.2020 09:36 Ответить
 
 