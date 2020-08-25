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Новости Пьяные за рулем
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Пьяный водитель сбил трех девушек-курсанток военного колледжа в Киеве. ФОТО

На территории военного колледжа в Киеве на ул.Зоологической нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза… Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

Водителя, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

Ранее о том, что на территории военного колледжа в Киеве на ул.Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой, сообщил портал "dtp.kiev.ua".

"Все в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них амутируют обе ноги. Виновник задержан, на месте СОГ (следственно-оперативная группа), событие тщательно пытаются скрыть. Факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте", - говорится в сообщении, опубликованном на странице dtp.kiev.ua в соцсети Фейсбуке.

Пьяный водитель сбил трех девушек-курсанток военного колледжа в Киеве 01

Автор: 

ДТП (7671) Киев (25481) курсанты (158)


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Топ комментарии
+64
Молодая девчонка обе ноги потеряет из-за этой твари ! Пьяных ублюдков нужно вытаскивать из машин и устраивать над ними суд Линча.
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25.08.2020 20:38
+57
Надо ампутировать ему голову . Она ему только мешает .
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25.08.2020 20:36
+47
Ты в адеквате ? Пьяное было вьехало в СТОЯВШИХ на территории воинской части, даже не на тротуаре, а на закрытой территории! Куда еще быть осторожнее - летать ? И какое нахрен выздоровление, когда одной из них отрежут обе ноги.
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25.08.2020 20:40
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Представляю как этот майор должен был стать девочкам командиром и чему он их научил бы и как издевался.Кроме него понести наказание должны еще те кто продал ему место в этой должности и кто подписывал ему до этого всякие характеристики и обследования.Что место службы было купляно даже не сомневайтесь в нашей армии все более нормальные должности только по договорености.Командир этой академии плюс дежурные и ответственые в этот день должны тоже понести наказание.Курсантов как всегда никто за людей не считает.
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30.08.2020 08:45 Ответить
Этой скотине надо оторвать ноги ! Все четыре !
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27.08.2020 07:25 Ответить
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