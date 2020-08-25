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Новини П'яні за кермом
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П'яний водій збив трьох курсанток військового коледжу в Києві. ФОТО

На території військового коледжу в Києві на вул.Зоологічна нетверезий водій скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу... Попередньо встановлено: водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок ДТП троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували", - говориться в оприлюдненому у вівторок ввечері повідомленні.

Водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

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Раніше про те, що на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор наїхав на трьох дівчат-курсанток, які прийшли до установи за формою, повідомив  портал "dtp.kiev.ua".

"Всі в серйозному стані госпіталізовані у військовий госпіталь, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці СОГ (слідчо-оперативна група), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп'яніння майора вже підтвердив драгер на місці", - говориться в повідомленні, опублікованому на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Фейсбук.

Пяний водій збив трьох курсанток військового коледжу в Києві 01

Автор: 

ДТП (4465) Київ (19419) курсанти (129)


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Топ коментарі
+64
Молодая девчонка обе ноги потеряет из-за этой твари ! Пьяных ублюдков нужно вытаскивать из машин и устраивать над ними суд Линча.
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25.08.2020 20:38
+57
Надо ампутировать ему голову . Она ему только мешает .
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25.08.2020 20:36
+47
Ты в адеквате ? Пьяное было вьехало в СТОЯВШИХ на территории воинской части, даже не на тротуаре, а на закрытой территории! Куда еще быть осторожнее - летать ? И какое нахрен выздоровление, когда одной из них отрежут обе ноги.
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25.08.2020 20:40
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Представляю как этот майор должен был стать девочкам командиром и чему он их научил бы и как издевался.Кроме него понести наказание должны еще те кто продал ему место в этой должности и кто подписывал ему до этого всякие характеристики и обследования.Что место службы было купляно даже не сомневайтесь в нашей армии все более нормальные должности только по договорености.Командир этой академии плюс дежурные и ответственые в этот день должны тоже понести наказание.Курсантов как всегда никто за людей не считает.
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30.08.2020 08:45 Відповісти
Этой скотине надо оторвать ноги ! Все четыре !
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27.08.2020 07:25 Відповісти
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