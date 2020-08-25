П'яний водій збив трьох курсанток військового коледжу в Києві. ФОТО

На території військового коледжу в Києві на вул.Зоологічна нетверезий водій скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" здійснив наїзд на трьох курсанток військового вишу... Попередньо встановлено: водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок ДТП троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували", - говориться в оприлюдненому у вівторок ввечері повідомленні.

Водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

Дивіться також: П'яний водій в Одеській області після невдалої спроби втекти від патрульних покусав і побив їх. ФОТО

Раніше про те, що на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор наїхав на трьох дівчат-курсанток, які прийшли до установи за формою, повідомив портал "dtp.kiev.ua".

"Всі в серйозному стані госпіталізовані у військовий госпіталь, одній із них ампутують обидві ноги. Винуватця затримали, на місці СОГ (слідчо-оперативна група), подію ретельно намагаються приховати. Факт сп'яніння майора вже підтвердив драгер на місці", - говориться в повідомленні, опублікованому на сторінці dtp.kiev.ua в соцмережі Фейсбук.